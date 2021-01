Les dollars en bourse renforcent la tendance à la hausse. (.)

La demande de change comme couverture a continué à utiliser le canal d’achat et de vente d’actions et d’obligations pour éviter les contrôles des changes sur le marché officiel. Bien que la tendance ait été graduelle, les dollars échangés via des actifs financiers ont défendu un tendance haussière prolongée par la sixième roue de négociation.

Ce vendredi, compté avec règlement, il a été convenu jusqu’à 16 h 00 dans le 149 $, tandis que le dollar européen dépassait 146 pesos.

Il dollar gratuit a été négocié sans variations, pour 156 $ sur le marché parallèle réduit, toujours à sa valeur la plus basse depuis le 22 décembre dernier. Jusqu’à présent, en janvier, il en ajoute un baisse de 10 pesos ou 6 pour cent.

Dans le marché grossiste le billet vert a avancé de 14 cents, à 86,57 $, et la écart d’échange avec la devise sur le marché parallèle s’établit à 80,2%, le plus jeune depuis le 21 décembre.

Quelque 2 878 millions USD ont été négociés sur le marché au comptant. «Des sources du marché privé ont estimé que Le rouge BCRA d’aujourd’hui était de l’ordre de 50 millions USD, environ. Au cours de la semaine, le solde négatif est d’environ 125 millions USD en raison des ventes nettes de la BCRA », a-t-il commenté Gustavo Quintana, agent de PR Corredores de Cambio.

Dans la banque moyenne, le dollar au public a été offert à 151,75 $, avec la surtaxe de 65% pour l’application conjointe de la taxe pour une Argentine inclusive et solidaire (PAIS) et le reçu comme paiement anticipé des bénéfices.

le Réserves BCRA ils sont encore proches de 40 000 millions de dollars, même si dans les deux dernières roues ils ont stagné et perdu la dynamique positive de décembre et de la première quinzaine de janvier. Les actifs internationaux ont totalisé 15 millions USD ce jeudi et se sont terminés en 39 758 millions de dollars.

Après avoir acquis en décembre quelques 608 millions USD Sur le marché au comptant, la BCRA ajoute des achats pour environ 440 millions USD jusqu’à présent en janvier. Les réserves augmentent au cours du mois d’environ 349 millions de dollars.

Concernant les dépôts en dollars, les placements privés en espèces ont diminué ce mardi 19 (dernières données officielles) d’environ 24 millions de dollars, à 15 721 millions de dollars.

Dans Janvier baisse de quelque 211 millions USD, après un Chiffre d’affaires de décembre d’environ 1281 millions USD au système pour éviter le paiement des avoirs personnels.

Peu de dollars pour intervenir

Selon le dernier solde hebdomadaire de la BCRA, mis à jour au 15 janvier, le réserves nettes ou librement disponibles, qui ne sont pas comptés par les prêts et les dépôts privés, atteignent environ 5,5 milliards USD de dollars. Et les strictement liquides – hors or – en dessous de 2 000 millions.

Pour ce calcul, les actifs internationaux bruts de 39812 millions USD au 15 janvier doivent être actualisés 20 083,1 millions USD correspondant au swap de devises avec la Banque populaire de Chine (à 6,4731 yuans pour un dollar il y a une semaine), 458,6 millions de dollars supplémentaires pour les allocations de DTS (droits de tirage spéciaux du FMI, actualisés sur la contrepartie des allocations de DTS); USD 3,159 millions pour le prêt de la BRI (Bank for International Settlements of Basel, actualing the Counterpart for the Use of the Reserve Tranche), et la réserves obligatoires de 10 610 millions USD (différence entre les dépôts privés en devises pour 15 717 millions de dollars et les prêts pour 5 107 millions de dollars).

Réservations net de l’entité étaient, selon le bilan consolidé, en 5,501,3 millions de dollars.

Si les avoirs en or sont également actualisés (3633,2 millions de dollars le 15 janvier), les actifs utilisables pour intervenir immédiatement sur le marché – bien que l’or nécessite une simple opération financière à l’étranger pour devenir liquide – s’additionnent certains 1868,1 millions de dollars.

J’ai continué à lire:

L’Argentine est le seul pays d’Amérique latine qui continue d’être incapable d’accéder au marché pour financer des plans sociaux contre la crise

Le marché en attente d’une réaction officielle après la forte baisse et les données d’inflation solides