Stock Photo: illustration avec un billet de 100 dollars sur plusieurs billets de 100 pesos argentins. 3 sept. 2019. REUTERS / Agustin Marcarian / Illustration / Fichier photo

Le dollar sur le marché libre a ouvert aujourd’hui inchangé à 151 $, tandis que les prix financiers de la monnaie progressent d’environ 1% un jour où le marché examine de près un échange de dette en pesos contre une dette en dollars avec laquelle le ministre de l’Économie, Martin Guzman, cherche à offrir un débouché aux investisseurs étrangers avec des actifs en monnaie locale qui exercent une pression sur les taux de change alternatifs. Pendant ce temps, les obligations souveraines fonctionnent avec de légères baisses qui font grimper le risque pays à 1 370 unités et le principal indice de la Bourse de Buenos Aires est déchiré entre des chiffres positifs et des revers.

Le dollar dans les opérations informelles est resté calme aujourd’hui, avec un prix de vente de 151 $ après la hausse de 3 pesos hier. La demande a été plus sensible sur le marché financier, où les dollars comptés avec la liquidation et les MEP issus d’opérations sur obligations ont progressé respectivement de 0,6% et 1,1%.

Quelques jours avant la date limite de versement des bonus et dans le traditionnel pic de demande de monnaie à chaque fin d’année, les différents prix de la monnaie sont restés calmes. Opérateurs consultés par Infobae ils ont dit que le marché n’avait pas encore réussi le test de la seconde moitié du mois, lorsque le peso avait besoin de détente. Et plus encore la seconde moitié de l’été, le moment où la demande de monnaie ralentit.

Sur le marché formel, pendant ce temps, le dollar de détail a été offert à 144,78 $ à la Banco Nación, à la suite d’un dollar pour la vente de 87,75 $ auquel un supplément de 65% entre la taxe PAIS et la retenue à la source est appliqué. en raison des bénéfices.

Sur le marché de gros, sous la supervision de la Banque centrale, le dollar a clôturé à 82,33 $ pour l’achat et 82,53 $ pour la vente, 8 cents au-dessus de la clôture de lundi, avec un volume d’affaires très faible de seulement 116 USD des millions. “On estime que l’entité monétaire aurait été à zéro, dans ses interventions”, indique un rapport d’ABC Mercado de Cambios.

En Bourse, les principales valeurs du marché de Buenos Aires ont commencé à s’échanger ce mardi avec un léger biais haussier dû aux achats des investisseurs institutionnels, dans un scénario de sélectivité notoire et de coupure de liquidité compte tenu de la prudence imposée par l’avenir de l’économie.

L’indice S&P Merval de Buenos Aires a clôturé sur une hausse de 0,6%, après avoir affiché une perte de 1,47% lors de la séance précédente en ligne avec le contexte international. La prudence interne est due à l’attente de nouvelles sur les négociations du pays avec le Fonds monétaire international (FMI) pour un programme d’extension des facilités.

La dette publique OTC a baissé en moyenne de 0,2%, avec un risque pays de la banque JP Morgan qui a chuté de 17 unités et a terminé la journée à 1379 points de base.

«A ces niveaux, les obligations souveraines en dollars continuent d’afficher des parités faibles, ce qui traduit la prudence des investisseurs face aux déséquilibres macroéconomiques et fiscaux qui persistent au niveau national. Dans l’intervalle, les investisseurs continueront de se concentrer sur l’évolution des négociations avec le FMI », a déclaré Puente, agent de règlement et de compensation.

Il a ajouté que «spécifiquement pour la conférence d’aujourd’hui (mardi), le Trésor mettra en concurrence la conversion de certains titres en pesos en obligations souveraines en dollars selon la loi locale. En outre, dans l’après-midi, l’attention se portera sur les données d’inflation de novembre, qui devraient refléter un certain ralentissement par rapport aux mois précédents ».

J’ai continué à lire:

Les taxes sur les carburants sont mises à jour et une nouvelle augmentation des prix est attendue

Impôt sur le revenu: pourquoi en 2021 cela affectera davantage la classe moyenne

20% des entreprises prévoient de licencier du personnel en 2021