Le prix libre du dollar est le plus bas depuis le 10 novembre dernier. (.)

Le prix du dollar gratuit rapporte un peso ce jeudi, à 152 $ à vendre. La monnaie marginale est convenue à sa valeur la plus basse depuis le 10 novembre dernier.

Le dollar bleu conserve un 102% d’appréciation jusqu’à présent en 2020, bien que l’écart de taux de change avec le grossiste, qui atteignait 150% le 23 octobre, atteint désormais 86,4%.

Dans le circuit officiel, le dollar de gros ajoute jusqu’à sept cents, à 81,56 $, pour accumuler une hausse de 36,2% en 2020.

La écart entre le prix libre du dollar et le taux de change de gros est maintenant le plus bas depuis le 18 septembre, il y a deux mois et demi. Et depuis le record du dollar bleu – 195 dollars le 23 octobre – la monnaie marginale a soustrait 43 pesos soit 28,3%.

Sur le marché formel, «la dynamique n’est pas très différente des roues précédentes. le La Banque centrale continue d’alterner entre les ventes et les achats pour maintenir le taux de change officiel », a-t-il souligné Portefeuille de placements personnels.

Pour l’économiste Gustavo Ber, “Le glissement progressif du dollar de gros se prolonge, tandis que le les regards sont toujours orientés vers l’évolution des interventions et des réserves liquide. Les dollars financiers continuent de latéraliser autour de 150 dollars, avec la collaboration d’interventions officielles, qui invitent également à une telle convergence vers d’autres références telles que la solidarité et le dollar libre ».

Les parités boursières du compté avec le règlement et le dollar européen ils se stabilisent dans la zone de 148 $ et 144 $, respectivement. «Les dollars financiers ont repris leur tendance à la baisse au milieu interventions officielles», A souligné les analystes de Recherche pour les commerçants.

Les avoirs en obligations souveraines dans le portefeuille de la BCRA ont baissé de 1,8 milliard USD en deux mois et demi, du fait des ventes sur le marché secondaire

Depuis le 7 septembre, l’entité monétaire publie sur son bilan la détention des nouvelles obligations en dollars de droit local émises par la restructuration de la dette. Ensuite, les nouveaux titres de l’actif s’élevaient au total à 745192,7 millions de dollars, ce qui, au taux de change officiel du 7 septembre, représentait environ 9 983,6 millions de dollars, soit environ 6 009,6 millions USD selon la trésorerie avec liqui.

Dix semaines plus tard, avec le solde mis à jour au 23 novembre, les titres à pouvoir intervenir totalisaient 635307,3 millions de dollars, soit environ 7,905,9 millions de dollars au taux de change officiel soit environ USD 4,235,1 millions selon la trésorerie avec liqui, qui est la parité qui régit l’opération sur le marché secondaire. Cela implique un perte de stock de nouveaux titres de la bourse de 20,8% selon le dollar de gros et de 29,5% soit 1 774 millions de dollars selon la parité boursière.

le Réservations Les transactions internationales de la BCRA ont augmenté d’un million de dollars mercredi et se sont terminées en 38 621 millions USD.

Mercredi, le ministère de l’Économie a placé des bons du Trésor et des obligations en pesos pour un montant effectif de 112,6 milliards de dollars (avec une valeur nominale attribuée de 110,577 millions de dollars) et a ainsi réussi à couvrir les échéances de la semaine.

J’ai continué à lire:

Dans un marché avec peu d’opérations, la Banque centrale a continué à vendre des réserves tandis que les obligations à l’étranger reculent

Journée financière: le dollar libre a stoppé la baisse après huit jours et les actions argentines de Wall Street ont gagné jusqu’à 8%