L’écart de change est revenu aux niveaux de septembre. (Photo: Franco Fafasuli)

le le dollar gratuit perd un peso et est offert ce vendredi à 150 $ à vendre. La monnaie marginale est convenue à sa valeur la plus basse depuis le 10 novembre dernier et bien qu’elle conserve un 99,3% d’appréciation jusqu’à présent en 2020, l’écart de taux de change avec le grossiste officiel – qui atteignait 150% le 23 octobre – atteint désormais 83,7%.

Dans le marché grossiste le dollar a augmenté de neuf cents, à 81,65 pesos. La écart entre le prix libre du dollar et le taux de change de gros est maintenant le plus bas depuis le 15 septembre, il y a presque trois mois.

Les parités boursières du compté avec le règlement et le dollar européen ils ont été convenus à environ 145 $ et 141 $, respectivement, près de leurs prix les plus bas depuis le 25 septembre. Donc, les dollars boursiers ont convergé avec le dollar pour la thésaurisation, qui, dans les banques, était en moyenne de 143,83 $ à vendre.

Matías Roig, Directeur de Portfolio Personal Inversiones, a estimé que «Décembre, janvier et février Ce sont des mois compliqués, que pression sur le taux de change, avec la collecte de bonus, la colonie de soja, etc. Les résultats quotidiens de la Banque centrale sur le marché de gros doivent être suivis de près. Certaines variables doivent être alignées sur empêcher les épargnants et les importateurs de courir vers le dollar».

Le dollar bleu a cédé 150 $ à la vente et depuis le record du 23 octobre il a soustrait 45 pesos soit 23%

le IERAL de la Fondation méditerranéenne a souligné qu ‘«avec un déficit primaire de 4,5% du PIB, et pour éviter que l’inflation ne dépasse 40% par an en 2021, il serait la demande de monnaie doit rester aussi élevée qu’en 2020 et l’autorité monétaire est capable de faire le bilan de ses passifs rémunérés de 42% du total des dépôts à 52% en 2021. Le problème est qu’une telle hausse marquée du stock de Leliq and Pases serait une source d’instabilité».

le Réservations l’international a augmenté jeudi de 30 millions de dollars et s’est terminé en 38,651 millions de dollars.

Selon le dernier bilan de la Banque centrale, mis à jour au 30 novembre, le réserves nettes ou librement disponibles, qui ne comptent pas les prêts et les dépôts privés, sont restés près de 6 milliards USD. Et les strictement liquides – hors or – ne dépassent pas 2 500 millions.

Les actifs internationaux bruts ont atteint 38 652 millions USD à la fin du mois dernier. De ceux-ci, 19768,9 millions USD correspondaient au swap de pièces de monnaie auprès de la Banque populaire de Chine (à 6,576 yuans pour un dollar le 30 novembre); 455,3 millions de dollars supplémentaires, aux allocations de DTS (droits de tirage spéciaux du FMI, actualisant la contrepartie des allocations de DTS); 3159,6 millions USD pour le prêt de la BRI (Banque des règlements internationaux de Bâle, actualisant la contrepartie de l’utilisation de la tranche de réserve), et environ 9,25 milliards USD sont de la dentelle (différence entre les dépôts d’espèces privés en devises pour 14 685 millions USD et les prêts pour 5 435 millions USD).

Les réserves nettes de l’entité s’établissaient à fin novembre, selon le bilan consolidé, à environ 6 018,2 millions USD. Si, en outre, les participations de or (3527,5 millions USD), les atouts utilisable pour intervenir immédiatement sur le marché – bien que l’or nécessite une simple opération financière à l’étranger pour devenir liquide – ils en ont ajouté 2490,7 millions USD.

