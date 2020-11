Les marchés financiers argentins ont fonctionné avec un faible volume d’affaires

le Dollar gratuit fermé offert avec une baisse d’un peso ce vendredi, à 156 $, la valeur la plus basse depuis le 10 novembre. La monnaie bleue a donné huit pesos depuis le 18 novembre dernier, pour accumuler six roues consécutives en descente.

Le dollar marginal conserve un 107,3% d’appréciation jusqu’à présent en 2020, bien que l’écart de taux de change avec le fonctionnaire de gros, qui atteignait 150%, soit maintenant tombé à 92,4%.

Le dollar grossiste ce vendredi a augmenté de 17 cents (+ 0,2%), à 81,07 $, accumulant ainsi une augmentation de 35,4% au cours de cette année.

Les parités boursières du compté avec le règlement et le dollar européen ils ont continué près de la 149 $ et 146 $, respectivement, après le La Commission nationale des valeurs mobilières (CNV) a réduit la durée de détention d’actifs (stationnement) pour l’achat et la vente destinés à la couverture en dollars, avec pour objectif de décompresser le marché des changes.

“Enfin, c’était un modification que nous attendions car cela produira plus de liquidités et laissera une meilleure marge de manœuvre à ceux qui veulent se couvrir en dollars sans avoir à aller les chercher dans le «parallèle» (marché) », a déclaré à . un agent financier de banques privées étrangères.

L’organisme officiel a ordonné un passer de trois à deux jours ouvrables pour les personnes physiques et morales qui achètent des actifs en pesos ou effectuent des transferts de réception, puis les vendent avec règlement en dollar MEP, en devise étrangère et dans la juridiction locale, l’agent de règlement et de compensation expliqué dans un rapport Pont.

le Réservations Les fonds internationaux de la BCRA n’ont augmenté que d’un million de dollars jeudi, pour 38 747 millions USD.

Selon le dernier bilan de la Banque centrale, mis à jour le 23 novembre, le réserves nettes ou librement disponibles, qui ne comptent pas les prêts et les dépôts privés, ont été laissés en dessous des 6,5 milliards de dollars. Et les plus liquides – sans l’or – sont inférieurs à 3 000 millions.

Actifs internationaux bruts atteints 38 945 millions USD. De ceux-ci, 19754,4 millions USD correspondaient au swap de devises avec la Banque populaire de Chine (à 6,5808 yuans pour un dollar le 23 novembre); 453,8 millions de dollars supplémentaires, aux allocations de DTS (droits de tirage spéciaux du FMI, actualisant la contrepartie des allocations de DTS); 3160,2 millions USD pour le prêt de la BRI (Banque des règlements internationaux de Bâle, actualisation de la contrepartie pour l’utilisation de la tranche de réserve), et quelque 9119 millions USD sont des réserves obligatoires (différence entre les dépôts privés en devises pour 14683 millions USD et des prêts pour 5 564 millions USD).

le réserves nettes de l’entité étaient à la fin de lundi dernier, selon le bilan consolidé, dans environ 6 457,6 millions de dollars. Si les avoirs en or sont également actualisés (3714,8 millions USD), les actifs utilisables pour intervenir immédiatement sur le marché – bien que l’or nécessite une simple opération financière à l’étranger pour devenir liquide – totalisent environ 2742,7 millions de dollars.

«Les dépôts en dollars du secteur privé continuent de montrer des signes positifs après quatre jours consécutifs d’entrée dans le système bancaire. le Le 20 novembre – le dernier jour enregistré par la BCRA – a vu un revenu de 21 millions de dollars, où, cette semaine-là, il a accumulé une augmentation totale de 35 millions de dollars. C’est très important pour que la BCRA n’ait pas plus de pression du côté des dépôts, qui ont un impact négatif sur les réserves obligatoires et les réserves », ont-ils détaillé à partir de Portefeuille de placements personnels.

