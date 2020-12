Les cartes à puce compliquent le clonage

La réglementation complexe des changes qui est en vigueur depuis 2019 et qui est devenue de plus en plus complexe tout au long de cette année laisse des échappatoires qui permettent aux épargnants et aux consommateurs de conserver une certaine marge de manœuvre.. En particulier, l’encaissement de 35% au titre de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt foncier établi en septembre permet à ceux qui ont prévu des paiements en dollars pour le tourisme, les services en ligne et autres consommations en devises étrangères de les avancer afin qu’ils soient précisés. cette année. La raison en est que ceux qui ne sont pas soumis à ces deux taxes auront la possibilité de demander immédiatement le remboursement de la perception et ceux qui le sont, pourront déduire cet argent de leurs paiements 2021, avec lesquels l’opération d’échange sera moins chère.

Cela a été alerté par une analyse de Sebastián Domínguez, partenaire de SDC Asesores Tributarios, qui dans une brève note a attiré l’attention sur la commodité d’avancer des paiements en dollars et des achats à l’étranger afin de calculer la perception de 35% au cours de cet exercice pour le faire en 2021.

«Ces consommations génèrent des perceptions de 30% ou 8% PAIS Tax -RG (AFIP) 4659- et 35% d’impôt sur le revenu ou de taxe d’habitation, selon le cas -RG (AFIP) 4815-, lorsque le Ils sont payés pour eux-mêmes avec des pesos », a écrit Domínguez.

Avancer le paiement des perceptions d’une semaine de prestations en n’ayant pas à attendre 1 an de plus pour pouvoir les calculer avec la perte correspondante de la valeur du crédit due à l’effet de l’inflation

“Le problème est que les banques doivent pratiquer les perceptions au moment du paiement et non au moment de l’émission du résumé ou du relevé”, a-t-il expliqué.

Ceux qui effectuent des paiements dans ces trois jours restants par an bénéficieront des avantages suivants:

– La perception peut être calculée dans l’affidavit de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt foncier personnel, selon le cas, pour la période fiscale 2020 qui expirera en juin 2021.

La perception de 35% s’applique également aux billets, aux services à l’étranger et à toute autre dépense touristique. Par conséquent, il devrait être annulé avant la fin de l’année. . / Juan Ignacio Roncoroni / Archives

– La perception peut être rapportée par le salarié dans le F572Web de l’exercice 2020 et les employeurs peuvent la calculer dans le décompte annuel effectué en avril 2021 ou dans le règlement final, si la relation de travail prend fin plus tôt.

– Que ceux qui ne sont pas contribuables peuvent demander leur déclaration à partir du 01/01/2021, à condition que l’AFIP active le service web correspondant (ce qui est prévu pour janvier).

“En d’autres termes, avancer le paiement des perceptions d’une semaine, leur profite en n’ayant pas à attendre 1 an de plus pour pouvoir les calculer avec la perte correspondante de la valeur du crédit due à l’effet de l’inflation”, a résumé Domínguez.

Dette ou crédit?

Mais il n’en est pas de même pour les paiements anticipés avec une carte de débit ou de crédit. Par exemple, celui qui paie avec la carte de débit -comme il s’agit d’une opération de règlement immédiat- se verra garantir le calcul de la perception de 35% en 2020. C’est, si vous le souhaitez, le moyen le plus pratique de jouer avec le calendrier .

Désormais, si le paiement se fait par carte bancaire, vous pouvez également tenter d’avancer le remboursement, mais l’opération est un peu plus lourde. Si le récapitulatif du plastique se clôture en décembre alors que le paiement tombe en janvier, l’AFIP calculera la perception en 2021 et non cette année. Avec quoi, il faut avancer le paiement des perceptions.

Allons-y avec un exemple. Supposons un résumé de la carte avec la clôture le 24 décembre et la date d’échéance du paiement le 4 janvier. Dans ce cas, si le titulaire du plastique annule la carte à la date d’expiration, il ne pourra calculer cette perception qu’en 2021 et demander un remboursement, le cas échéant, en 2022.

Pour avancer les paiements en devises, il est préférable de le faire par débit. Vous pouvez également utiliser une carte de crédit, mais vous devez avancer le paiement d’une partie du récapitulatif (Shutterstock)

Si, en revanche, vous décidez d’avancer le paiement d’une partie du récapitulatif de la carte, vous pouvez immédiatement calculer les 35% au titre des Bénéfices et du Patrimoine Personnel.

Comment le faire? Supposons que le récapitulatif de cette carte inclut des frais en dollars équivalant à 40 000 USD en devise locale. A ce montant, 30% de la taxe PAIS sont appliqués d’une part et, d’autre part, 35% de perception. Avec quoi, au total, cette personne devra payer 66 000 $ pour sa consommation en dollars, soit 12 000 $ de taxe et 14 000 $ de perception au-dessus du taux de change vendeur du jour.

Pour avancer la possibilité de demander un remboursement, le titulaire de la carte doit payer non pas l’intégralité du récapitulatif avant, mais la partie correspondant aux taxes pour les opérations d’échange. Dans l’exemple, en payant 26 000 $ en libre-service ou en banque à domicile avant le 31 décembre, vous avez déjà réussi à avancer d’un an.

Ceux qui envisagent d’acquérir prochainement des services touristiques ou de transport à l’étranger, devraient les embaucher et les payer prochainement, pendant ces derniers jours de 2020

«Ce sont les 26 000 $ parce que l’AFIP calcule d’abord la taxe PAIS, puis la perception de 35%. Si seulement le paiement de la perception était avancé, 14 000 $, l’AFIP prendrait 12 000 $ pour annuler la taxe PAIS et seulement 2 000 $ comme paiement partiel de la perception de 35% », a expliqué Domínguez.

tourisme

Non seulement les achats avec des plastiques sont soumis à 35% de perception. L’acquisition de services à l’étranger contractés par l’intermédiaire d’agences de voyage et de tourisme du pays et l’acquisition de services de transport terrestre, aérien et maritime de passagers à destination hors du pays, sous certaines conditions, sont réalisées par la taxe PAIS et la perception de 35% dans la mesure où ils sont payés en pesos.

«Dans ces cas, les perceptions sont faites par les agences de tourisme et par les sociétés de transport au moment du paiement en pesos, même avec une carte de crédit. En conséquence, ceux qui envisagent d’acquérir ce type de services dans un proche avenir, devraient les embaucher et les payer prochainement, au cours de ces derniers jours de 2020 », a conclu le contribuable.

