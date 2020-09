(.)

La finale de ce dimanche marquera la clôture de l’Open des États-Unis le plus étrange et le plus imprévisible, sur le plus grand court de tennis du monde vide par le coronavirus, avec un nouveau nom à inscrire au palmarès du Grand Chelem: Dominic Thiem ou Alexander Zverev .

L’Autrichien, deuxième tête de série du tournoi après le disqualifié Novak Djokovic, ressort comme le favori mais l’Allemand a réussi à défier la logique et le précédent pour devenir le plus jeune finaliste d’un ‘Major’ depuis Djokovic en 2010 à l’âge de 23 ans.

«Quand Zverev est dans son jeu, il est difficile à battre. Mais cela lui a pris du temps lors des derniers matchs », a déclaré Boris Becker, le dernier vainqueur allemand à Flushing Meadows en 1989, à Eurosport.

Si Zverev a pu vaincre pour la première fois deux sets contre l’Espagnol Pablo Carreño vendredi, Thiem a battu le Russe Daniil Medvedev, troisième tête de série et finaliste de l’US Open 2019, beaucoup plus facilement que prévu en trois sets.

«J’aborderai ce match comme les six derniers. Depuis que Djokovic est sorti du tournoi, on savait qu’il y aurait un nouveau vainqueur du Grand Chelem (…) Mais je me suis concentré uniquement sur les joueurs qui étaient encore en course. Maintenant, il ne reste plus que «Sascha», je vais me concentrer pleinement sur lui », a déclaré Thiem.

Pour l’Autrichien de 27 ans, ce sera la quatrième finale de sa carrière et la deuxième consécutive après sa chute à l’Open d’Australie contre Djokovic plus tôt cette année. Il avait auparavant perdu contre Rafa Nadal lors de deux finales de Roland Garros en 2018 et 2019.

Il a nécessité une blessure (Roger Federer a subi une opération au genou), une pandémie (Nadal a préféré rester en Europe) et une disqualification difficile à imaginer (Djokovic a accidentellement frappé un juge de touche avec l’arrêt des huitièmes de finale) pour Pour un joueur autre que les « Big Three » de soulever un tournoi du Grand Chelem depuis que le Suisse Stan Wawrinka l’a fait à l’US Open 2016.

« C’est le plus grand objectif et aussi le plus grand rêve de ma carrière de tennis », a déclaré Thiem, qui a plaisanté vendredi sur ce qu’il ferait s’il ajoutait une nouvelle défaite. « Ce sera tout ou rien (…) Si je gagne, j’aurai ma première victoire, et sinon, je devrai probablement appeler Andy Murray pour savoir ce que c’est que d’être 0-4 », a plaisanté Thiem à propos de l’Ecossais, qui a perdu les quatre premières finales avant de soulever l’US Open 2012.

Peu importe qui triomphe dimanche, l’US Open 2020 mettra en vedette le premier vainqueur du Grand Chelem né dans les années 1990.

HEURE: 20h00 GMT (17h00 ARG-URU / 16h00 CHI / 15h00 COL-PER-MEX)

LA TÉLÉ: ESPN 2

