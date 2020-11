A partir d’aujourd’hui – et jusqu’au jeudi 19 – la ville d’Azul recevra à nouveau son classique Cervantino Festival avec une proposition qui sera “la plus internationale, la plus ambitieuse”.

Au fil de ses 13 éditions précédentes, le Festival s’est imposé comme un rendez-vous incontournable de la réflexion académique sur Cervantes et Don Quichotte, ainsi que comme un lieu de rencontre pour des propositions culturelles de toutes sortes qui ont la figure de l’écrivain espagnol et sa création immortelle pour référence.

Dans son édition 2020, le Festival ajoutera à une foule d’activités culturelles la rencontre académique virtuelle Cervantes en Amérique, organisée par l’Université nationale du Centre de la province de Buenos Aires (UNICEN), qui “rassemblera” dans la ville d’Azul les cervantistes américains les plus importants et les plus influents, qui réfléchiront, de manière détendue et virtuelle, sur l’influence de Cervantes sur la littérature latino-américaine.

«Le Festival maintient cette année difficile les axes essentiels de sa programmation, tel qu’il a été établi en 2007: d’une part, il est un échantillon de toute la vie culturelle qui s’est générée dans la ville tout au long de ces mois, C’est une vitrine impressionnante pour faire connaître des dizaines d’activités éducatives, culturelles et artistiques qui proviennent d’associations, de centres, d’institutions … mais aussi de tant d’artistes et de promoteurs à titre personnel », a-t-il déclaré Culture d’Infobae, José Manuel Lucia Megías, Professeur de Littérature à l’Université Complutense de Madrid et Titulaire de la Chaire Cervantes à l’Université Nationale du Centre.

José Manuel Lucía Megías (. / Juan Ignacio Mazzoni)

Et il a ajouté: «En revanche, c’est un espace d’accueil et de réception de dizaines d’activités de l’étranger, d’Argentine même, d’Amérique et d’Europe, qui trouvent en Azul un espace de diffusion et de développement. Un mélange particulier de l’intérieur et de l’extérieur basé sur la figure et les valeurs de Cervantes et Don Quichotte, auxquels s’ajoute cette année un hommage affectueux et nécessaire à María Elena Walsh. Toujours dans ce Festival, et grâce au soutien de l’Ambassade d’Espagne en Argentine, Miguel Rep et moi présenterons également les trois premières de nos «confessions Cervantes»: des vidéos dans lesquelles nous voulons montrer le visage le plus humain de Cervantes. Je pense qu’ils vont beaucoup surprendre ».

Le poète, dramaturge et activiste culturel également a expliqué la version en ligne qui lui a permis de planifier une rencontre «plus internationale, plus ambitieuse».

«Un bon exemple est les Journées académiques, que nous célébrons cette année du 9 au 19 novembre. Sous le titre générique de “Cervantes en Amérique”, nous avons réuni 22 professeurs d’Argentine, du Chili, d’Uruguay, du Venezuela, de Colombie, du Pérou, du Costa Rica, de Porto Rico, du Mexique, des États-Unis et d’Espagne. Un vrai régal! “

«Un Festival vivant parce qu’il est capable de s’adapter aux nouvelles circonstances que nous avons vécues. Je suis très optimiste quant au résultat et à l’apprentissage technologique que nous réalisons, forcés par la terrible tragédie qui nous tourmente tous », a-t-il déclaré.

-Quels enseignements de Don Quichotte pourrions-nous appliquer à cette vie en cas de pandémie?

– De «Don Quichotte», je voudrais souligner trois leçons pour ces moments -et aussi pour le monde qui nous vient après cette pandémie: L’un: le dialogue, s’imposer le dialogue, et comprendre le dialogue comme la capacité d’écouter l’autre, de apprenez de l’autre, de cet autre qui est si différent de nous (combien Don Quichotte et Sancho sont différents quand le travail commence). Deux: comprendre l’autre, qui est différent, non pas en ennemi mais bien au contraire: la personne qui peut nous enrichir par son dialogue (c’est-à-dire aussi par sa capacité à nous écouter, à apprendre de nos différences). Et trois: la volonté de vouloir s’améliorer … de vouloir s’améliorer personnellement et que cette amélioration appartient aussi à la société. Une utopie? Le bon monsieur Alonso Quijano a réussi à le faire avec la création de Don Quichotte il y a quatre cents ans … Pourquoi ne serions-nous pas capables? Il est vrai aussi que Cervantès y est parvenu en littérature … mais qui a dit que cette vie allait être facile?

Miguel de Cervantes

Toutes les activités

Lundi 9 novembre

Journée d’inauguration, 17h00 Laura Giosa (Doyenne de la Faculté de droit de l’UNICEN); Luis Marina Bravo (conseiller culturel de l’ambassade d’Espagne en Argentine) et José Manuel Lucía Megías (titulaire de la chaire Cervantes à l’UNICEN)

17h30: Conférence d’ouverture: Federico Jeanmaire (écrivain et essayiste, Argentine): Tapiar y quemar. Modératrice: Paula Tártara

18h30: Présentation des publications de la Chaire Cervantes. Modérateur: José Manuel Lucía Megías.

Actes de la X Azul Academic Conference, avec la participation de Gerardo Tassara, Julia D’Onofrio, Clea Gerber, Noelia Vitali

Actes de la I Blue Educational Conference, avec la participation d’Adriana Abadie, Estela Cerona et Paula Tártara

Mardi 10 novembre

17.00-18.00 heures: José Manuel Lucía Megías (UCM / UNICEN, Espagne): Aux origines de la collection de Cervantes: Docteur Thebussem

18h00-19h00 heures: Ángel Pérez Martínez (Universidad del Pacífico, Pérou): Cervantes et littérature péruvienne

19.00-20.00 heures: Mª Augusta da Costa Vieira (Université de São Paulo, Brésil): Façons de lire, façons d’écrire: l’accueil de Don Quichotte au Brésil

Mercredi 11 novembre

17h00 à 18h00: Enrique Rodríguez (Azul, Argentine): Bibliothèque Bartolomé Ronco: 35 ans après un héritage

18.00-19.00 heures: Rosario Aguilar Perdomo (Université nationale de Colombie): Les célébrations du troisième centenaire de Don Quichotte en Colombie

19.00-20.00 heures: Javier Roberto González (Université catholique argentine / CONICET, Argentine): autres citations de Borges: le cas de “L’Évangile selon Marc”

Jeudi 12 novembre

17h00 à 18h00: Elena Ruibal (Montevideo, Uruguay): Arturo Xalambrí et sa correspondance comme impulsion pour un réseau cervantiste en Occident. 90 ans après sa création

18 h 00 à 19 h 00: Rogelio Miñana (Université Drexel, États-Unis): Latin Don Quichotte: Adaptations activistes aux États-Unis au 21e siècle

Lundi 16 novembre

17h00-18h00: Gloria Chicote (Université de La Plata, Argentine): La collection Cervantina de l’Université nationale de La Plata et l’enseignement du livre en Argentine au début du XXe siècle

18.00-19.00 heures: María de los Ángeles González (Université de la République, Uruguay): Littérature créole, art populaire: nos Don Quichotte et Sanchos

19h00 à 20h00: Cristian Álvarez (Université Simón Bolívar, Venezuela): Littérature et lecture quixotiques: une façon de penser l’histoire

Mardi 17 novembre

17h00 à 18h00: Judith Farré (CSIC, Espagne): Don Quichotte comme métaphore transatlantique. La collection Carlos Prieto à Monterrey (Mexique)

18h00-19h00: Nieves Rodríguez Valle (El Colegio de México, Mexique): influences cervantines sur Fernández de Lizardi, le premier romancier hispanique américain

19.00-20.00 heures: Juan Diego Vila (UBA, Argentine): Ana María Barrenechea: Dans le creuset du cervantisme argentin et international

Mercredi 18 novembre

17h00 à 18h00: María Elena Fonsalido (Université nationale du général Sarmiento, Argentine): Ricardo Piglia: traces dans un cervantisme inévitable

18.00-19.00 heures: Clea Gerber (UBA / Université nationale du général Sarmiento, Argentine): Une autre façon d’être un cervantiste: siège à la production critique et littéraire de Carlos Gamerro

19.00-20.00 heures: Jéssica Castro Rivas (Université du Chili): L’auteur dans les coulisses: la métafiction à Don Quichotte n’existe pas par Jorge Díaz

Jeudi 19 novembre

17h00-18h00: María Stoopen (Université nationale autonome du Mexique): Académie mexicaine de la langue: Discours prononcés lors des sessions commémoratives à l’occasion du quatrième centenaire de la publication de la première partie de “Don Quichotte”

18h00-19h00: Jorge Chen (Université du Costa Rica): La voie de l’essayisme libre et réfléchi: tradition et renouveau de l’Université du Costa Rica: Roberto Murillo et Alí Víquez

19.00-20.00 heures: Francisco Cuevas (Université du Chili): L’origine des récréations Cervantes au Chili (1825-1934): nouvelles criques d’une appropriation

Pour plus d’informations, cliquez ici

CONTINUE DE LIRE

Art argentin, mis aux enchères pour aider les hôpitaux Garrahan, Elizalde et Gutiérrez

Entre cinéma et théâtre: fonctionne comme une expérience en temps de pandémie