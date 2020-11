Donald Trump Jr., le fils aîné du président américain Donald Trump, a été testé positif au COVID-19 et est en auto-quarantaine sans symptômes, a rapporté vendredi un porte-parole.

Monde de Miami/ Journal Las Américas

“Don a été testé positif plus tôt cette semaine et est en quarantaine depuis qu’il a obtenu le résultat”, a déclaré le porte-parole, assurant qu’il est “complètement asymptomatique et suit toutes les directives recommandées par les médecins”.

Donald Trump Jr., 42 ans, est le dernier d’une série d’infections au COVID-19 à la Maison Blanche, y compris son père, la première dame Melania et le plus jeune fils de Trump, Barron.

Vendredi dernier, Andrew Giuliani, conseiller de la Maison Blanche et fils de l’avocat personnel du président, Rudy Giuliani, a annoncé qu’il avait également été testé positif.

Les États-Unis, pays le plus en deuil au monde avec plus de 11,7 millions d’infections et plus de 252 000 décès, connaissent une nouvelle vague de pandémie.

Alarmées, les autorités de plusieurs localités ont demandé aux gens de rester chez eux pour les célébrations de Thanksgiving la semaine prochaine, alors que les Américains voyagent souvent pour être avec leur famille.

Parallèlement, le groupe pharmaceutique américain Pfizer et son partenaire allemand BioNTech ont présenté ce vendredi à l’agence américaine du médicament (FDA) une demande d’autorisation de mise sur le marché de leur vaccin contre le COVID-19, devenant ainsi les premiers fabricants à le faire aux États-Unis. États-Unis ou Europe.