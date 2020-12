Photo d’archive du président américain Donald Trump à la Maison Blanche. 12 décembre 2020. REUTERS / Cheriss May

Le président Donald Trump a annoncé 26 nouvelles grâces mercredi soir, qui comprenait son allié de longue date Roger Stone, son ancien directeur de campagne Paul Manafort et le père du conseiller principal de la Maison Blanche et son beau-père, Jared Kushner, Charles.

Les pardons de Manafort et Stone guérissent les blessures de deux des anciens conseillers les plus en vue du président, qui ont été inculpés par l’avocat spécial Robert Mueller, ont été jugés et ont été reconnus coupables de plusieurs crimes.

Dans le cas de Manafort, qui est actuellement assigné à résidence, avait initialement accepté de coopérer avec Mueller mais a ensuite menti aux procureurs, tandis que Stone n’a jamais coopéré après avoir menti au Congrès pour protéger le président.

Manafort a passé près de deux ans en prison pour fraude bancaire et fiscale, lobbying étranger illégal et complots de falsification de témoins avant d’être libéré en raison de la pandémie de COVID-19, tandis que la condamnation à La pierre pour obstruction au Congrès et menaces contre un témoin a été commuée par Trump plus tôt cette année.

L’ancien directeur de campagne de Trump, Paul Manafort. REUTERS / Lucas Jackson / fichier photo

Trump a toujours défendu l’innocence de Manafort et Stone, et a publiquement apprécié la possibilité de leur pardon, alors qu’ils n’ont jamais pleinement collaboré avec Justice.

Pour sa part, Charles Kushner il avait été inculpé par le procureur fédéral du New Jersey, Chris Christie, au début des années 2000, pour évasion fiscale, falsification de témoins et contributions illégales à la campagne. Il a finalement plaidé coupable à 16 chefs d’accusation d’évasion fiscale, un chef de représailles contre un témoin fédéral, son beau-frère, et un autre chef de mensonge à la Commission électorale fédérale.

Le témoin contre lequel il a exercé des représailles était son beau-frère, le mari de sa sœur, qui collaborait à l’enquête et qu’il a enregistré et envoyé par la suite à sa sœur.

La grâce de Kushner était l’une des plus attendues depuis que sa condamnation a profondément marqué la famille de Jared Kushner, époux de leur fille aînée, Ivanka Trump.

La liste de clémence de Trump mercredi soir comprend Margaret, l’épouse de l’ancien républicain californien Duncan Hunter, un jour après que Trump ait accordé une grâce complète à Duncan Hunter. Margaret Hunter avait plaidé coupable l’année dernière d’avoir conspiré «volontairement et sciemment» pour utiliser personnellement les fonds de la campagne.

Roger Stone, ancien conseiller du président Donald Trump, avant la commutation de sa peine. REUTERS / Joe Skipper TPX IMAGES DU JOUR

Vingt autres personnes, moins profilées que les précédentes, ont également été graciées mercredi par le président. Parmi eux, plusieurs avaient plaidé coupables de cybercriminalité, de possession d’armes à feu et de fraude postale. Il a également commué les peines de trois autres personnes.

La vague de grâces de mercredi survient juste un jour après la Le président utilisera ses larges pouvoirs pour gracier une autre liste de fonctionnaires et d’anciens conseillers, qui comprenait l’ancien assistant de campagne George Papadopoulos, l’ancien membre du Congrès américain Chris Collins et quatre gardes de Blackwater impliqués dans un massacre en Irak.

Parmi les autres qu’il avait pardonné auparavant, il y a son ancien conseiller à la sécurité nationale, Michael Flynn et l’avocat Alex van der Zwaan, tous impliqués dans le complot russe et inculpés par l’équipe du procureur spécial, Robert Mueller, dans l’enquête menée en 2017.

