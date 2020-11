Donald Trump lors de son dernier jour de campagne (.)

Donald Trump a clôturé le marathon final de sa campagne avec des événements dans cinq villes, où il a prédit une victoire contre Joe Biden, mais a averti que l’incertitude sur le décompte des voix pourrait générer des violences, critiquer les réglementations de l’État qui permettent au décompte des votes reçus par courrier de se poursuivre dans les jours suivant l’élection, autorisés car ils ont été envoyés avant la date limite.

“Demain, nous allons à nouveau entrer dans l’histoire”, a déclaré Trump à Greater Rapids (Michigan), la même ville dans laquelle il a clôturé sa campagne de 2016, également avec un rassemblement à l’aube. Le voyage avait commencé en Caroline du Nord, s’était poursuivi en Pennsylvanie, avait fait un premier arrêt au Michigan et s’était rendu au Wisconsin avant de retourner dans l’État des Grands Lacs.

Tout le monde attend la décision et il y a un grand danger

Le dirigeant républicain a notamment critiqué la situation en Pennsylvanie, un État où il a triomphé en 2016 et ne peut se permettre de perdre cette fois, car il serait très difficile de surmonter cet inconvénient avec d’autres victoires possibles. Là, la Cour suprême a autorisé la décision des autorités de l’Etat de recevoir les votes par courrier jusqu’à trois jours après l’élection, à condition qu’ils aient une date d’envoi avant mardi, en raison d’éventuels retards dans le système postal. Dans l’Iowa, par exemple, la fenêtre est de 10 jours, mais là le président a un avantage dans les sondages et n’a pas fait référence à cette règle.

«Tout le monde attend la décision et le danger est grand. Tout d’abord, il y a danger de nombreux pièges à partir de ce jour (mardi). Oui il y a beaucoup de mauvaises choses qui peuvent arriver dans la rue. Vous allez avoir une population qui sera très bouleversée et vous ne pouvez pas faire cela. C’est une décision dangereuse, une déception», A-t-il commenté devant ses partisans.

Trump et Pence, la formule de réélection (.)

Le président républicain est à la traîne dans les sondages nationaux, qui lui attribuent 44% des préférences contre 50,7% pour le démocrate, selon le compilé par RealClearPolitics. Le pays se prépare également à des élections marquées par l’incertitude, puisque le pourcentage élevé de votes émis par courrier en raison de la pandémie rend difficile la diffusion du résultat le même mardi soir, et le président a déjà annoncé que ses avocats étaient prêts. pour litige. En tout cas, il a estimé que les sondages qui le montrent désavantagé «sont faux».

Le président a été critiqué pour ne pas s’être engagé dans une transition pacifique et pour ne pas avoir condamné les mouvements d’extrême droite qui prônent la violence. Au cours des dernières heures, il a pris la défense de ses sympathisants qui ont harcelé un bus de campagne de Biden dans des camionnettes, un fait qui fait l’objet d’une enquête du FBI, avec des liens présumés avec le groupe «Proud Boys».

Aux petites heures du matin, Trump a posté une vidéo sur son compte Twitter avec une compilation de ses danses et mouvements pendant la campagne, au rythme du «YMCA», un hit de Village People.

Trump a publié une compilation de ses danses

Trump a brûlé les navires de sa campagne lors d’un dernier rassemblement, depuis dimanche il en a fait cinq autres, se terminant également à l’aube dans un dernier effort pour inverser les sondages et suivre le même schéma qui a fonctionné il y a quatre ans.

“Je pense que nous allons tout gagner, demain sera l’une des plus grandes victoires de l’histoire de la politique”, a insisté Trump, qui a également déclaré à des milliers de followers qui ont enduré des températures basses à l’extérieur pendant des heures que “ce n’est pas la foule d’un second classé ». De plus, il s’est défendu de toutes les «attaques» dont il prétendait être la cible et prétendu être “la personne la plus innocente de l’histoire des États-Unis”.

“Message trompeur”

Il y a quelques heures, Twitter et Facebook ont ​​qualifié un message publié par Trump de “trompeur”, qui affirmait que voter par courrier dans l’État clé de Pennsylvanie conduirait à une fraude “endémique” et à la violence de rue.

Le leader républicain a exprimé son opposition au vote par correspondance et, sans preuve, a affirmé que ce processus était truqué contre lui. «La décision de la Cour suprême sur le vote en Pennsylvanie est TRÈS dangereuse. Cela permettra une triche effrénée et incontrôlée et sapera tout notre système de lois », a déclaré Trump dans un message sur Twitter et Facebook. «Cela induira également la violence dans les rues. Nous devons faire quelque chose!”.

PLUS SUR CE SUJET:

De quoi Trump a-t-il besoin pour gagner? Une erreur de sondage beaucoup plus importante qu’en 2016

Quels sont les 8 états pendulaires qui définiront les élections aux États-Unis

“Préserver la liberté et soutenir la foi, la famille”: Trump propose son plan “American Dream” en espagnol

Système de vote, états pendulaires, vote par correspondance, impact de la pandémie et candidat favori selon les sondages, entre autres points, pour comprendre les élections de ce mardi auxquelles Donald Trump et Joe Biden vont faire face

Système de vote, états pendulaires, vote par correspondance, impact de la pandémie et candidat favori selon les sondages, entre autres points, pour comprendre les élections de ce mardi auxquelles Donald Trump et Joe Biden vont faire face

Système de vote, états pendulaires, vote par correspondance, impact de la pandémie et candidat favori selon les sondages, entre autres points, pour comprendre les élections de ce mardi auxquelles Donald Trump et Joe Biden vont faire face

Système de vote, états pendulaires, vote par correspondance, impact de la pandémie et candidat favori selon les sondages, entre autres points, pour comprendre les élections de ce mardi auxquelles Donald Trump et Joe Biden vont faire face

PLUS DE NOUVELLES