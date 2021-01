(.)

Le président sortant, Donald Trump, a accepté ce jeudi que sa présidence serait un seul mandat et a promis une “transition ordonnée”, après que le Congrès a ratifié la victoire électorale du président élu Joe Biden.

«Bien que je sois totalement en désaccord avec le résultat des élections et que les faits me soutiennent, néanmoins il y aura une transition ordonnée le 20 janvier», A-t-il déclaré dans un communiqué.

En outre, il a déclaré qu’il poursuivrait ses plaintes concernant des fraudes électorales présumées et a estimé que son gouvernement a été l’un des meilleurs premiers mandats de l’histoire des États-Unis. «J’ai toujours dit que nous continuerons notre combat pour garantir que seuls les votes légaux soient comptés. Même si Cela représente la fin de l’un des premiers mandats les plus importants de l’histoire présidentielle.Ce n’est que le début de notre combat pour rendre l’Amérique à nouveau formidable », a-t-il déclaré.

Mercredi, au milieu de l’assaut contre le Capitole par des partisans républicains, Trump a appelé au respect des forces de sécurité, mais a maintenu ses revendications électorales et a justifié la violence. La journée a eu un bilan de quatre morts et plus de 10 blessés, et s’est terminée avec le Congrès certifiant le triomphe du démocrate Biden.

