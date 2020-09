Le président américain Donald Trump a mis ce lundi remettre en question les explications scientifiques sur la changement climatique lors d’un événement pour feux de forêt sévères qui affectent la côte ouest du pays et qui sont à plusieurs reprises liées à la hausse des températures due au changement climatique.

Le secrétaire aux ressources naturelles de l’État de Californie a attiré l’attention sur la augmentation des températures dans la région ces dernières années et a appelé à pas « coller ta tête dans la saleté » face au changement climatique dans un acte avec Trump.

« Nous voulons travailler avec vous pour que le changement climatique et ce qu’il implique pour nos forêts soit reconnu. Nous collaborons avec la science, ce qui est essentiel car si nous l’ignorons et mettons la tête dans le sol en pensant qu’il s’agit de la gestion de masse des forêts, pas nous allons protéger les Californiens », a déclaré Crawfoot.

« Ça va se refroidir. Attendez un peu« , a répondu Trump. » Je souhaite que la science soit d’accord avec vous, a soutenu Crowfoot. « Je ne pense pas que la science sache vraiment quoi que ce soit« Le locataire de la Maison Blanche a rivalisé. Trump soutient que les incendies sont le résultat d’une mauvaise gestion des autorités forestières de l’Etat. » Un arbre tombé en peu de temps sèche beaucoup, comme une allumette, et peut exploser. Le laisse le même. Quand il y a des feuilles sèches sur le sol, c’est comme du carburant pour les incendies », a soutenu Trump.

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, était présent à l’événement, remerciant Trump pour le soutien fédéral pour lutter contre les incendies. Newsom a rappelé qu’il y avait 44000 évacués, 22 morts et 24 structures détruites par le feu.

De plus, Newsom a demandé à Trump un réponse au changement climatique et il l’a invité à respecter son opinion sur la question. « Nous nous connaissons depuis longtemps (…). Quelque chose est arrivé dans la plomberie du monde (…). Le changement climatique est réel et nous le rendons pire« , a rivé.

Pendant ce temps, le rival de Trump à l’élection présidentielle du 3 novembre, Joe Biden, a décrit le président actuel comme « pyromane du changement climatique« Nous voyons comment les États-Unis, nos communautés, sont liés à tout cela, à la fureur de la nature provoquée par notre propre passivité face au changement climatique », a déclaré Biden du Delaware.

« Si nous donnons à un maniaque du climat quatre ans de plus à la Maison Blanche, il n’est pas surprenant qu’il y ait plus d’Amérique en feu. Si nous laissons un négationniste du changement climatique à la Maison Blanche, personne ne devrait s’étonner qu’il y ait plus d’Amérique sous les eaux. Nous avons besoin d’un président qui respecte la science, vous comprenez que les dégâts du changement climatique sont là. Si nous n’adoptons pas de mesures urgentes, ce sera très bientôt plus catastrophique », a-t-il déclaré.