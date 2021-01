Le secrétaire d’État Mike Pompeo a déclaré mercredi sur Twitter que le président Donald Trump devrait recevoir le prix Nobel de la paix pour la promotion de la paix israélo-arabe.

Miamimundo / AP

La suggestion du haut diplomate américain intervient le même jour que la Chambre des représentants envisage de voter sur une éventuelle destitution de Trump pour avoir incité ses partisans à prendre d’assaut le siège du Congrès il y a une semaine.

Trump et nombre de ses alliés n’ont pas caché leur désir de le voir honoré du prix Nobel de la paix, qui est l’un des prix les plus distingués au monde.

La campagne en son nom a attiré l’attention parce que se promouvoir pour la distinction est considéré comme indécent.

Pompeo a tweeté une photo de Trump agitant depuis un balcon de la Maison Blanche avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et de hauts responsables des Émirats arabes unis et de Bahreïn, et a copié le comité Nobel.

La photo a été prise en septembre de l’année dernière, quand Israël a normalisé ses relations avec les Émirats et Bahreïn dans le cadre des soi-disant accords d’Abraham, qui ont été négociés par le gendre et conseiller de Trump, Jared Kushner. Depuis lors, le Maroc et le Soudan ont également accepté de reconnaître Israël.