Mercredi, le président Donald Trump a expliqué pourquoi il avait menti au public dans les premiers jours cruciaux de la pandémie, proclamant publiquement que le nouveau coronavirus n’était pas plus dangereux que la grippe, tout en avertissant en privé qu’il s’agissait de «choses mortelles».

« Je ne veux pas que les gens aient peur », a déclaré Trump aux journalistes mercredi. «Je ne veux pas semer la panique, comme vous le dites. Et certainement, je ne vais pas conduire ce pays ou le monde dans une frénésie. «

Ceci, du président qui a envoyé jeudi ce tweet:

Les démocrates n’ont même jamais mentionné les mots LAW & ORDER lors de leur convention nationale. C’est d’où ils viennent. Si je ne gagne pas, les banlieues américaines seront OVERRUN avec des projets à faible revenu, des anarchistes, des agresseurs, des pillards et, bien sûr, des «manifestants amicaux». – Donald J.Trump (@realDonaldTrump) 10 septembre 2020

Trump vit en créant une frénésie

Toute la carrière politique de Trump est construite sur l’envoi des gens dans une frénésie, sinon une panique totale …

… Que ce soit des Mexicains qui franchissent illégalement la frontière («Le gouvernement mexicain force les personnes les plus indésirables à entrer aux États-Unis. Ce sont, dans de nombreux cas, des criminels, des trafiquants de drogue, des violeurs, etc.» des trafiquants de drogue, des criminels, des violeurs, etc. ”)…

… caravanes d’Amérique centrale. («Les criminels et les inconnus du Moyen-Orient sont mêlés. J’ai alerté la patrouille frontalière et l’armée qu’il s’agit d’un Emergy national [sic]. Doit changer les lois! « ) …

… La Cour suprême, s’il n’est pas réélu. (« Les juges radicaux effaceront le deuxième amendement, tairont le discours politique et exigeront des contribuables qu’ils financent l’avortement de fin de mandat extrême. Ils donneront aux bureaucrates non élus le pouvoir de détruire des millions d’emplois américains. Ils supprimeront les mots » sous Dieu « de l’engagement. Allégeance. Ils déclareront unilatéralement la peine de mort inconstitutionnelle, même pour les meurtriers de masse les plus dépravés. Ils effaceront les frontières nationales, paralyseront les services de police et offriront de nouvelles protections aux anarchistes, aux émeutiers, aux criminels violents et aux terroristes. ») …

L’histoire continue

… Ou les démocrates. (« Joe Biden et les démocrates socialistes radicaux effondreraient immédiatement l’économie. S’ils entraient, ils l’effondreraient. Vous aurez un crash comme vous n’en avez jamais vu auparavant. Vos actions, votre 401 (k ) s. »).

Plus: Donald Trump renverse à Bob Woodward et ne fait que renforcer les arguments contre sa réélection

Trump est un klaxon qui marche, qui parle et qui tweete, lançant à jamais un avertissement que le boogeyman est à la porte. FDR a déclaré qu’il n’y avait rien à craindre mais se craindre lui-même. Trump, quant à lui, nous avertit quotidiennement des nombreux dangers auxquels est confronté l’Américain moyen, des terroristes amassant à la frontière aux anarchistes envahissant nos banlieues.

Mais pas, apparemment, de la plus grande menace pour la santé à laquelle nous ayons été confrontés depuis un siècle: une pandémie mondiale qui a tué plus de 190 000 Américains et plus.

Un que pendant des mois, notre président a publiquement minimisé alors qu’il s’imposait à travers l’Amérique.

« Nous ne voulons pas semer la panique », a-t-il expliqué mercredi. « Nous ne voulons pas sauter de haut en bas et commencer à crier que nous avons un problème qui est un problème énorme, effrayer tout le monde. »

Laurie Roberts est chroniqueuse pour la République de l’Arizona où cette chronique est apparue pour la première fois.

Vous pouvez lire diverses opinions de notre Comité des contributeurs et d’autres rédacteurs sur la page d’accueil Opinion, sur Twitter @usatodayopinion et dans notre bulletin quotidien d’opinion. Pour répondre à une colonne, soumettez un commentaire à lettres@usatoday.com.

Cet article a été initialement publié sur Arizona Republic: Donald Trump dit qu’il ne voulait pas paniquer les gens, mais il a tweeté cela?