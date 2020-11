Nous sommes dans une année électorale et il est inévitable de commencer à regarder le pays le plus puissant et le plus démocratique du monde. La campagne du président des États-Unis, Donald Trump, a publié lundi une vidéo avec un montage de “Star Wars”, où le visage du président est vu sur le corps de Maître Yoda décapitant deux gardes d’assaut scout avec les noms de la Réseaux CNN et MSNBC sur leurs casques.

La vidéo de 26 secondes utilise une scène du film «Star Wars: Episode III Revenge of the Sith». Le montage commence avec le candidat démocrate virtuel à la présidence américaine, Joe Biden, dans le rôle de l’empereur Palpatine, donnant des instructions à un garde d’assaut scout, portant le logo de CNN.

La scène suivante présente deux stormtroopers – représentant CNN et MSNBC – s’adressant à Maître Yoda avec le visage de Trump, qui se retourne rapidement et les décapite. À la fin de la vidéo, Yoda / Trump est vu avec un grand sourire.

Le montage a été publié sur Twitter par l’équipe électorale du président américain, qui doit être réélu lors des élections du 3 novembre. Parmi les phrases que l’on peut entendre, on trouve “Que le 4 soit avec vous” (le 4 mai avec vous), en référence à la phrase mythique de Star Wars “Que la force soit avec vous” (Que la force soit avec vous) .

Trump reconnaît qu’il pourrait y avoir 100000 décès dus au coronavirus aux États-Unis

La chaîne de télévision CNN et d’autres médias américains sont régulièrement visés par le président, qui qualifie souvent ses reportages de «fausses nouvelles». La campagne Trump publie cette vidéo au milieu d’une grave crise sanitaire et économique, et lorsque le pays mène le nombre d’infections et de décès par coronavirus dans le monde, même s’il est vrai que nous parlons d’un pays de 250000000 habitants. Dans cette comparaison, l’Espagne remporte la médaille d’or après deux mois de gestion douloureuse de la pandémie aux mains du gouvernement social communiste dont souffre le pays méditerranéen.