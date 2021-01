Donald Trump accueille ses partisans à son arrivée à West Palm Beach, en Floride (REUTERS / Marco Bello)

Donald Trump a repris sa vie de citoyen ordinaire à Mar-a-Lago mercredi, son luxueux club de golf en Floride, loin des projecteurs qui se concentraient sur l’investiture de Joe Biden en tant que nouveau président des États-Unis.

Alors que la cérémonie de son successeur démocrate était à son comble à Washington, le milliardaire s’est rendu à son club de West Palm Beach, escorté d’une trentaine de voitures. L’un d’eux portait l’officier militaire qui portait la fameuse valise avec les codes nucléaires.

Trump s’est envolé pour la Floride pour la dernière fois sur Air Force One. Il était accompagné à bord de sa femme. Melania et leur fils Barron, en plus des fils aînés du magnat: Donald Jr, Ivanka et Eric.

Le président sortant, qui n’a pas commenté les journalistes pendant le vol, a été reçu par des centaines de supporters. Les fans ont aligné la route menant à Mar-a-Lago, agitant des drapeaux de campagne américains ou Trump.

Ivanka Trump et son mari Jared Kushner aux adieux de Donald Trump à Andrews Military Base, Maryland. REUTERS / Carlos Barria / Fichier photo

Lorsque le cortège ralentit, le sourire de l’ancien président peut être entrevu en observant les messages brandis par ses partisans: “La victoire écrasante de Trump”, cela se lisait sur l’affiche d’une femme qui pleurait. D’autres ont dit “Bienvenue à la maison” ou “Trump 2024”.

“On t’aime”, certains ont crié. À quelques pas de là, un groupe de partisans de Biden portait une pancarte avec le message: “Vous êtes viré, vous êtes un perdant.”

Un adieu terne

Avant de prendre l’avion pour la Floride, Trump a été honoré lors d’une petite cérémonie terne à laquelle de nombreux invités manquaient.

Au plus un 500 personnes se sont rendues à la base militaire d’Andrews, à la périphérie glaciale de Washington, où le vent battait fort.

Quelques heures avant l’arrivée de Biden à la Maison Blanche, l’actuel ancien président a assisté à une cérémonie en son honneur: un orchestre de l’armée de l’air a joué «Hail to the Chief» et 21 coups de canon ont été tirés.

“Nous avons le plus grand pays du monde”Trump a dit dans un court discours qui avait le ton d’un discours de campagne, sauf que cette fois c’était pour dire au revoir. “Cela a été pour moi le plus grand honneur et le plus grand privilège d’en être le président”ajoutée.

Donald Trump et Melania Trump arrivent à l’aéroport international de Palm Beach en Floride. REUTERS / Carlos Barria

Quel que soit le nombre de partisans, la cérémonie était censée être destinée à honorer un dirigeant à la hauteur de son pouvoir.

Cependant, il a marqué le départ d’un Président qui termine son mandat avec la perspective que le Sénat ouvre une procédure de destitution peu après l’inauguration de son successeur.

Atout est accusé d ‘”incitation à l’insurrection” pour avoir demandé à ses partisans de se rendre au Congrès le 6 janvier, dans une insurrection qui a fait cinq morts.

La cérémonie a dû décevoir Trump car pas même son vice-président, Mike Pence, qui jusqu’à présent avait été fidèle à son patron, ne lui a dit au revoir. Au lieu de cela, Pence a assisté à l’inauguration de Biden.

Temps compté

Puisque l’inauguration de Biden était à midi, Trump avait les minutes comptées s’il voulait se rendre en Floride à bord d’Air Force One puis arriver à son club accompagné d’une caravane présidentielle.

Dans le but d’augmenter le nombre de spectateurs, la Maison Blanche avait tenté d’activer son réseau et multiplié le nombre d’invitations à ses adieux. Il a également informé ses invités que chacun d’entre eux pouvait accueillir jusqu’à cinq personnes.

Les partisans de Donald Trump à leur arrivée à la résidence Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride. REUTERS / Carlos Barria

Anthony a même reçu une invitation Scaramucci, l’ancien directeur de la communication démis de ses fonctions après seulement 11 jours au début de la Atout, et qui est devenu plus tard un critique acerbe du président.

“Crois moi, Si j’ai reçu un e-mail, c’est parce que l’invitation a été envoyée en plusa », a-t-il déclaré dans l’émission télévisée Inside Edition.

Trump ne pouvait même pas compter sur deux des plus fervents partisans qu’il avait pendant son mandat: le leader républicain du Sénat, Mitch McConnell et son homologue à la Chambre des représentants, Kevin McCarthy. Ils ont tous deux préféré une masse à laquelle Biden a assisté.

À la base militaire d’Andrews, deux officiers ont déroulé le tapis rouge devant l’escalier de l’Air Force One qui le ferait sortir de Washington.. C’était une dernière promenade, glacée et solitaire, pour l’ancien président Trump.

Sebastian Smith pour l’.

Continuer à lire:

Donald Trump a quitté la Maison Blanche et a promis: “Nous reviendrons”.

Joe Biden a prononcé son discours inaugural après avoir prêté serment en tant que président: “La démocratie a prévalu”

Quels artistes Donald Trump ont gracié et quels crimes ils ont commis