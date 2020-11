Président des États-Unis, Donald Trump

Le candidat du Parti républicain, Donald Trump, qui est en jeu ce soir sa réélection à la présidence des États-Unis, C’est le nouveau favori pour obtenir la victoire électorale, selon les principaux marchés de paris du pays.

Les chances d’une réélection du président Trump ont gagné du terrain aux premières heures de mardi sur les marchés des paris en ligne, le jour où les Américains se rendront aux urnes pour les élections générales, selon le Betfair Exchange.

Les chances de Trump de gagner les élections se sont améliorées à 39%, contre 35% sur la plate-forme britanniquetandis que son rival démocrate Joe Biden a enregistré une baisse de 65% à 61%.

Les élections américaines sont en passe de devenir le plus grand événement de jeu en ligne de l’histoire, s’échangeant jusqu’à présent autour de 400 millions de dollars sur la plateforme, a déclaré Betfair.

La plateforme acceptera les paris jusqu’à l’annonce des résultats et prévoit que le volume total des échanges atteindra 500 millions de dollars, soit le double de celui de 2016.

Le logo de la plateforme de paris Betfair (Dado Ruvic /)

Pendant ce temps, ceux qui parient sur La plateforme britannique Smarkets donne à Trump 38% de chances de gagner les élections.

Dans l’ensemble, Biden a une avance significative dans les sondages d’opinion, bien que la course à la Maison Blanche soit légèrement étroite dans les États avec le plus de votes électoraux qui pourraient déterminer le résultat final.

Le jeu politique est devenu un indicateur électoral alternatif de plus en plus considéré par les analystes, les partis politiques et même les investisseurs. À savoir, alors qu’en 2016, tous les sondages électoraux indiquaient que Hillary Clinton gagnerait les élections américaines, les bookmakers ont indiqué que Trump serait le vainqueur des élections. Et c’est arrivé.

Pour 2020, le grand favori était toujours le candidat républicain, mais la pandémie a tout changé. Avec la nomination de Biden, les démocrates gagnaient du terrain jusqu’à il y a quelques semaines, les paris ont commencé à donner à l’ancien vice-président avec Barack Obama en tant que vainqueur. Quelque chose qui, soit dit en passant, a également montré jusqu’à aujourd’hui tous les sondages électoraux des médias américains, selon le journal ABC d’Espagne.

Peut-être un jour Utah ou Alabama votez démocrate, même si cela ne s’est pas produit depuis des décennies; peut-être un jour Californie ou New Jersey votez à nouveau républicain. Mais en général, ce sont des États où le capital politique d’un parti ou d’un autre est assuré avec une prévisibilité similaire aux saisons. En échange, Arizona, Caroline du Nord, Floride, Géorgie, Floride, Iowa, Michigan, Minnesota, Nevada, New Hampshire, Ohio, Pennsylvanie, Wisconsin et parfois Texas Ils sont comme la plume dans le vent de la canzone de Rigoletto: ils sont considérés comme des États en perpétuel conflit, qui un an peut favoriser la conservateurs et deux ans plus tard, à libéraux.

Dans ces états, depuis la nuit de 3 novembre 2020, sera défini si Donald Trump rester dans le Maison Blanche ou oui Joe Biden reviens, cette fois en tant que président. En fait, la clé cette fois réside uniquement dans six d’entre eux, que ils concentrent 101 des 270 voix qui sont nécessaires pour conquérir le Collège électoral: Wisconsin, Michigan et Pennsylvanie dans le Nord et Arizona, Caroline du Nord et Floride au sud.

