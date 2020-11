15 minutes. Deux enquêtes judiciaires, une pénale et une civile, ont été ouvertes dans l’État de New York pour une éventuelle fraude fiscale du président Donald Trump et de ses entreprises, a rapporté en exclusivité le New York Times jeudi.

Le juge Cyrus R. Vance du district de Manhattan enquête sur une éventuelle affaire pénale, tandis que le procureur général Letitia James enquête sur une affaire civile. Les deux enquêtes se déroulent séparément.

Selon le New York Times, l’origine des enquêtes sont des dépenses de consultation d’une valeur de plus de 740000 dollars que Trump aurait déduites via ses entreprises et qui seraient allées à une entreprise au nom de sa fille et conseiller présidentiel, Ivanka Trump.

Le juge et le procureur ont tous deux demandé des documents au conglomérat commercial de la famille Trump, la Trump Organization. Ces enquêtes pourraient s’ajouter à une liste de problèmes judiciaires auxquels le président devra faire face une fois qu’il quittera la Maison Blanche en janvier.

Les soupçons concernant l’allégement fiscal de Trump et ces deux enquêtes surviennent après que le New York Times ait publié fin septembre des détails sur la façon dont le président avait réussi à éviter ou à réduire le paiement des impôts pendant des années parce qu’il avait déclaré ou subi des pertes dans ses entreprises personnelles. .

Parmi les dépenses qui ont permis à Trump d’éviter de payer le Trésor américain, il y avait des déductions d’une valeur de 26 millions de dépenses d’entreprise avec des consultants non identifiés.

Paiements à Ivanka Trump

En 2017, le relevé indiquait la déduction pour frais de consultation de 747 622 $. Celles-ci ont juste coïncidé avec les revenus dans d’autres documents déclarés par Ivanka Trump via une société dont elle est copropriétaire.

Ces dépenses de l’organisation Trump répondaient à des projets à Hawaï et à Vancouver (Canada) dans lesquels Ivanka Trump travaille déjà en tant que membre de l’entreprise familiale.

La société faisant l’objet de l’enquête est TTT Consulting. Ivanka Trump était un partenaire du même, soi-disant avec d’autres membres de la famille, comme son nom l’indique.

Les fils de Trump ont appelé les enquêtes judiciaires sur la vengeance politique des entreprises de la famille. De son côté, la Trump Organization assure ne pas avoir commis de mauvaises pratiques en matière d’embauche de services de conseil.