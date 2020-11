Donald Trump (.) (JONATHAN ERNST /)

Le président américain Donald Trump s’est à nouveau exprimé sur son compte Twitter pour demander l’arrêt du scrutin, alors que l’avance du décompte favorise son rival, le démocrate Joe Biden.

“ARRÊTEZ LE COMPTAGE!», A écrit le leader républicain dans son profil officiel. Le vote n’a pas encore de résultats définitifs dans des États comme la Pennsylvanie, la Géorgie, la Caroline du Nord, le Nevada et l’Arizona.Aucun candidat n’a donc atteint le minimum de 270 voix du collège électoral.

Si le décompte n’admettait plus de votes, Joe Biden serait en tête, puisqu’il mène la tête provisoire au Nevada et en Arizona. En outre, l’écart se réduit en Pennsylvanie et en Géorgie, parce que la tendance le favorise: dans ces états (comme dans la plupart des cas) le décompte des voix envoyées était laissé pour la fin par courrier, avec une plus grande participation démocrate.

L’espoir de la campagne républicaine fait face à un carrefour: il faut que le décompte se poursuive en Arizona (où Trump a réduit la distance), mais il est impératif que le vote ne continue pas à être compté en Géorgie et en Pennsylvanie. La situation est plus compliquée au Nevada, où Joe Biden est en tête et les votes qu’il reste à compter renforceraient davantage son leadership. Enfin, en Caroline du Nord, avec un léger avantage pour Trump, le tableau ne changerait pas suffisamment pour renverser le vainqueur.

Actualités en développement