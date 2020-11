Donald Trump (.)

Le président américain et candidat à la réélection, Donald Trump, a déclaré mardi qu’il ne prévoyait de se déclarer vainqueur que lorsqu’une éventuelle victoire est assurée par les comtes et pas avant, comme la presse locale l’avait spéculé sur la base de sources proches de la campagne républicaine.

«S’il y a une victoire, je pense que nous l’aurons, mais seulement (je me déclarerai vainqueur) quand nous l’obtiendrons, il n’y a aucune raison de jouer à des jeux. Je ne sais pas quelles sont les chances, mais nous avons une chance solide “dit le président dans une interview téléphonique avec le réseau conservateur Fox News.

Il n’y a pas d’interdiction électorale aux États-Unis, de sorte que les candidats peuvent continuer leurs déclarations politiques lorsque les bureaux de vote sont déjà ouverts. Le pays fait face à des élections ce mardi marquées par l’incertitude, car le pourcentage élevé de votes émis par courrier en raison de la pandémie de covid-19 rend difficile la connaissance du résultat ce soir, et le président a déjà annoncé que ses avocats sont prêts. pour litige.

“Nous constatons une très bonne réponse. Nous nous débrouillons très bien avec le vote afro-américain et latino. Ça a été trois semaines incroyables», A-t-il dit, d’une voix qui a porté les effets de 14 rassemblements électoraux au cours des 72 dernières heures. L’entretien a débuté à 7 h 50 (heure locale) avec un retard de 50 minutes par rapport à ce qui avait été annoncé.

Trump a réitéré son optimisme et a même déclaré que les craintes venaient de ceux autour de Joe Biden, son rival démocrate. «Biden fait campagne parce qu’il est inquiet. Ces jours-ci me rappellent il y a quatre ans, avec de grands changements ces derniers jours. Nous pensons que nous gagnerons au Texas avec une différence, en Floride, en Arizona, en Caroline du Nord, en Pennsylvanie. C’est plus qu’une pensée, ce sont des tendances. Nous réussirons très bien dans divers États. “

Concernant le nombre de votes électoraux qu’il pense obtenir, par rapport aux 538 en litige (et 270 nécessaires à la victoire), il a commenté: «La 306 était un bon numéro. Je pense que nous allons nous en remettre. les gens apprécient ce que nous avons fait ». En 2016, il a en fait obtenu 304 votes, et sa propre équipe admet que cette fois, un scénario optimiste serait d’environ 280 votes.

Interrogé sur la possibilité que les démocrates remportent non seulement la présidence, mais aussi la majorité dans les deux chambres du Congrès, il a déclaré: «Le pays ne sera plus jamais le même s’il gagne, car la gauche radicale … Joe Biden ne prendra jamais le les décisions. Un vice-président (Kamala Harris) qui est plus à gauche que (le sénateur) Bernie Sanders, n’est pas une personne particulièrement bonne. Et si elle est la première femme présidente, ce serait quelque chose de très mauvais pour le pays, très mauvais pour les femmes ».

Biden, ancien vice-président de Barack Obama âgé de 77 ans, est en tête des sondages depuis des mois et espère se rendre à la Maison Blanche à son troisième essai. De son côté, le dirigeant républicain de 74 ans compte sur son énergie incombustible, ce qui lui a permis de maintenir un rythme effréné avec lequel il promet de surprendre à nouveau, avec les sondages contre, comme il l’avait fait en 2016. “Nous allons avoir une autre belle victoire”, a déclaré Trump à une foule à Grand Rapids, dans le Michigan, au même endroit où il a clôturé sa campagne en 2016.

