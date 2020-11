Donald Trump Jr.Photo: REUTERS / Kevin Lamarque

Donald Trump Jr., le fils aîné du président des États-Unis, a le COVID-19. Cela a été confirmé par son porte-parole, qui à son tour a indiqué que Trump Jr. avait été testé positif plus tôt dans la semaine et “était en quarantaine dans sa cabine depuis lors”. “Il est complètement asymptomatique et suit les directives médicales recommandées”, a-t-il ajouté.

Trump Jr. n’a fait aucune référence publique au test positif toute la semaine. Oui, il a été actif sur ses réseaux sociaux et notamment sur son compte Twitter, où il s’engage régulièrement dans les affaires politiques et répète de farouches défenses pour son père.

Avec le diagnostic, Trump Jr. rejoint son père, sa belle-mère Melania et son demi-frère Barron en tant que membres de la famille présidentielle qui ont contracté la maladie. Ce n’est pas le cas de ses autres frères et sœurs, Eric, Ivanka et Tiffany, mais c’est le cas de nombreux autres responsables de la Maison Blanche et conseillers républicains.

Ce vendredi, il a également annoncé qu’Andrew Giuliani, le fils de Rudy, avocat du président et de sa campagne et visage visible dans les derniers jours des efforts du président pour renverser devant les tribunaux le résultat des élections qu’il a perdues face à Joe Biden, a été testé positif.

La Maison Blanche est devenue un foyer d’infections au COVID-19 à différentes occasions ces derniers mois. Le premier d’entre eux était lié à la nomination d’Amy Coney Barrett en tant que juge de la Cour suprême du pays. On pense que le président y a contracté la maladie, ainsi que des responsables tels que sa porte-parole Kayleigh McEnany et d’autres conseillers et anciens conseillers tels que Hope Hicks, Kellyanne Conway, Bill Stepien et Chris Christie.

La deuxième épidémie a eu lieu fin octobre, lorsque plusieurs collaborateurs du vice-président Mike Pence – y compris son chef de cabinet – ont contracté la maladie. Différents rapports ont rapporté que la Maison Blanche avait essayé de garder l’information secrète, bien que les efforts n’aient finalement pas été efficaces.

Moins de deux semaines plus tard, le troisième épisode s’est produit lorsque le chef de cabinet de Trump, Mark Meadows, a été testé positif, tout comme plusieurs de ses conseillers et d’autres responsables proches du président. Les cas sont également parvenus aux services secrets, considérant qu’au 13 novembre, plus de 130 officiers avaient contracté la maladie ou avaient reçu l’ordre de s’isoler.

Actualités en développement …