Donald Trump a dirigé le rassemblement de Thanksgiving depuis la Maison Blanche (REUTERS / Hannah McKay)

Donald Trump a annoncé mardi que les vaccins contre le coronavirus “seront probablement prêts la semaine prochaine ou peu de temps après”, lors de la traditionnelle cérémonie de Thanksgiving de la Maison Blanche.

“Au cours de ce jour de Thanksgiving, nous exprimons notre gratitude aux médecins, infirmières, agents de santé et scientifiques” pour leur lutte contre le “virus chinois”. “Et nous sommes reconnaissants pour les vaccins et thérapies qui mettront bientôt fin à la pandémie.”

Ces déclarations du président des États-Unis interviennent après vendredi dernier Pfizer et son partenaire allemand BioNTech ont demandé à la Food and Drug Administration (FDA) d’autoriser leur vaccin contre le covid-19.

La demande était attendue depuis plusieurs jours, après la publication des résultats de l’essai clinique réalisé depuis juillet auprès de 44 000 volontaires dans différents pays et selon lesquels le vaccin serait efficace à 95%, sans effets secondaires graves.

La FDA a annoncé qu’une réunion publique de son comité consultatif sur les vaccins se tiendra le 10 décembre pour examiner la demande.

Pfizer et son partenaire allemand BioNTech ont indiqué que leur vaccin contre le coronavirus est efficace à 95% (REUTERS / Dado Ruvic)

L’avis de ce comité est consultatif. La décision d’autoriser ou non le vaccin dépendra des scientifiques de la FDA, et pourrait être prise dès la première quinzaine de décembre.

La logistique pour distribuer le vaccin Pfizer / BioNTech covid-19 aux États-Unis est prête, ont-ils déclaré mardi les responsables qui prévoient de distribuer 6,4 millions de doses dès que la Drug Administration (FDA) donne l’autorisation attendue dans moins de trois semaines.

Et “40 millions avant la fin de l’année”, a ajouté le général Gus Perna, chef des opérations de “Warp Speed”, l’initiative du gouvernement de Donald Trump pour soutenir le développement et la distribution de vaccins, dans laquelle travaille un détachement d’experts militaires et logistiques du ministère de la Défense.

Ces 40 millions de doses comprennent également celles du vaccin développé par Moderna, dont l’autorisation est également attendue en décembre.

“Nous pouvons livrer n’importe où aux Etats-Unis”, a déclaré le général. La première livraison de Pfizer sera d’environ 6,4 millions de doses, selon Perna. La société pharmaceutique a créé des conteneurs spéciaux pour maintenir la température à -70 ° C jusqu’à 15 jours, avec de la glace sèche.

Le vaccin de Pfizer pourrait être autorisé par la FDA peu après le 10 décembre, lorsque le comité consultatif de l’agence sur les vaccins se réunira.

“Nous prévoyons de pouvoir distribuer le vaccin dans les 64 juridictions dans les 24 heures suivant l’autorisation de la FDA.”, a déclaré le secrétaire à la Santé, Alex Azar. Les 64 juridictions sont les 50 états du pays et d’autres territoires tels que Porto Rico ou le District de Columbia.

Le gouvernement distribuera également le vaccin développé par la société pharmaceutique Moderna (. / EPA / CJ GUNTHER)

Le gouvernement fédéral paie à la fois les doses fabriquées par Pfizer et Moderna.

Cependant, il appartiendra à chaque juridiction de décider où les doses seront délivrées: hôpitaux, cabinets médicaux, pharmacies … Les États enverront leur liste au gouvernement fédéral, qui coordonnera la livraison dans les 24 heures, chaque semaine, à tous les lieux enregistrés. .

La distribution des 6,4 millions de premières doses a été décidée proportionnellement à la population, selon Alex Azar. Les secondes doses seront expédiées 21 jours plus tard par Pfizer et 28 jours plus tard par Moderna.

Mais qui aura la priorité? Le gouvernement fédéral fera des recommandations: probablement des résidents de centres pour personnes âgées, des personnels de santé et de premiers secours ou des personnes présentant des pathologies qui les rendent particulièrement vulnérables au virus.

Les mois suivants verront une augmentation de la production, et le gouvernement s’attend à avoir suffisamment de doses pour vacciner tous les Américains qui le souhaitent au deuxième trimestre.

Les gouvernements des États seront ceux qui décideront de la liste des personnes prioritaires dans leurs juridictions, puisque les recommandations fédérales ne seront pas obligatoires.

La vaccination dans les maisons de soins infirmiers peut commencer dans les 48 heures suivant l’autorisation de l’organisme de réglementation, via l’un des réseaux de pharmacies partenaires du gouvernement, le CVS.

Le principal responsable américain des maladies infectieuses, Anthony Fauci, a déclaré à Face the Nation de CBS que “peut-être 20 millions de personnes pourront se faire vacciner d’ici la mi à la fin décembre”, conformément aux attentes du gouvernement.

Anthony Fauci a demandé à la population américaine de ne pas se négliger dans les prochaines vacances (REUTERS / Leah Millis)

Moncef Slaoui, chef du groupe qui dirige les efforts du gouvernement pour faire face à la pandémie, a également indiqué qu’il espérait qu’une fois la campagne de vaccination de masse lancée, le pays pourrait obtenir une «immunité collective» en mai. «Normalement, avec le niveau d’efficacité que nous avons (95%), vacciner environ 70% de la population vous donnerait une véritable immunité collective. Cela se produira probablement en mai, ou quelque chose du genre selon nos plans. “

«J’espère vraiment que le niveau de perception négative du vaccin diminuera et que l’acceptation par les gens augmentera. Cela va être essentiel pour nous aider », a-t-il insisté, faisant allusion à la méfiance de beaucoup vis-à-vis du vaccin.

Le Fauci a de nouveau averti la population de ne pas abandonner les précautions dans les vacances à venirAlors que les États-Unis sont le pays le plus touché par le virus en termes absolus, avec plus de 12 millions de cas et plus de 255 000 décès.

“Nous sommes dans une situation très difficile à tous les niveaux”, a-t-il déclaré.

L’expert s’est dit préoccupé par les vacances de Thanksgiving jeudi, où il y a normalement un volume élevé de voyages. “Nous sommes vraiment inquiets à propos d’un autre pic dans les cas alors que le temps se refroidit en décembre, puis vous commencez à vous occuper des vacances de Noël”, a-t-il reconnu.

Avec des informations de l’.

Continuer à lire:

Moderna vs Pfizer: politique, science et course extraordinaire pour trouver un vaccin contre le coronavirus aux États-Unis

Prix, efficacité et durée de conservation: forces et faiblesses des vaccins Pfizer, Moderna et Oxford