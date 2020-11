Trump a accusé les démocrates d’avoir tenté de «voler» les élections (REUTERS / Jonathan Ernst)

Au fur et à mesure que le décompte des voix progresse, le président Donald Trump Il a soutenu dans ses réseaux sociaux qu’il atteint un “Grande différence” sur Joe Biden, et a accusé les démocrates d’essayer de «voler les élections».

«Nous avons une grande différence, mais ils essaient de voler les élections. Nous ne les laisserons jamais le faire “a averti le président républicain, qui a également indiqué que “les votes ne peuvent pas être exprimés après la fermeture des urnes”.

Il a avancé, pour sa part, que ce matin fera une déclaration au pays.

Nous sommes GROS, mais ils essaient de voler les élections. Nous ne les laisserons jamais le faire. Les votes ne peuvent pas être émis après la clôture du scrutin! – Donald J.Trump (@realDonaldTrump) 4 novembre 2020

Dans le même temps, tout en postant ses messages sur Twitter, Joe Biden a prononcé un bref discours dans lequel il a assuré qu’il était “en passe” de remporter l’élection présidentielle. Cependant, il a demandé la “patience” pour le décompte final des votes.

Jusqu’à présent, sur la base de données confirmées, Donald Trump atteint 174 voix électorales et Joe Biden 223.

Le président républicain a gagné dans les états de Floride (29), Ohio (18), Missouri (10), Indiana (11), Oklahoma (7), Mississippi (6), Arkansas (6), Alabama (9), Tennessee ( 11), Caroline du Sud (9), Kentucky (8), Virginie-Occidentale (5), Dakota du Nord (3), Dakota du Sud (3), Nebraska (3), Louisiane (8), Kansas (6), Iowa (6), Idaho (4), Montana (3) et Wyoming (3).

Le candidat démocrate, quant à lui, a prévalu en Californie (55), New York (29), Illinois (20), Maryland (10), Minnesota (10), New Jersey (14), Colorado (9), Connecticut (7 ), Massachusetts (11), Vermont (3), Delaware (3), Rhode Island (4), Nouveau-Mexique (5) Virginie (13), Oregon (7), Washington (12), Utah (6), New Hampshire (4), Hawaï (4) et le district de Columbia (3).

Alors que le décompte des voix continue d’avancer, l’attention du monde se concentre sur trois États fondamentaux qui pourraient définir qui remportera l’élection: Wisconsin (10), Michigan (16) et Pennsylvanie (20). On estime que les résultats dans ces États ne peuvent être publiés que dans quelques jours, selon le New York Times.

Développement…

