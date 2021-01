Deux jours après avoir quitté la Maison Blanche, le président sortant Donald Trump a publié une proclamation visant à annuler les restrictions d’entrée pour les voyageurs étrangers en provenance du Royaume-Uni, d’Irlande, du Brésil et de l’espace Schengen (composé de 26 pays européens), bien que l’avenir L’administration d’élire Joe Biden peut ne pas s’y conformer.

Miami World / telemundo51

Dans le décret, Trump a affirmé qu’il avait ordonné au secrétaire de la Santé et des Services sociaux, Alex Azar, d’éliminer les mesures pour les personnes qui se sont rendues dans ces régions, mais de maintenir les restrictions en vigueur pour ceux qui ont visité la République populaire de Chine et la République islamique d’Iran. .

“Je conviens avec le secrétaire que cette action est le meilleur moyen de continuer à protéger les Américains du COVID-19 tout en permettant aux voyages de reprendre en toute sécurité”, indique le communiqué.

Quelques minutes après avoir pris connaissance de la mesure, la future attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré qu ‘«avec l’aggravation de la pandémie et l’émergence de variantes plus contagieuses dans le monde, ce n’est pas le moment de lever les restrictions. aux voyages internationaux ».

Il a ajouté que sur les conseils de l’équipe médicale, la future administration Joe Biden n’a pas l’intention de lever ces restrictions le 26 janvier. “En fait, nous prévoyons de renforcer les mesures de santé publique autour des voyages internationaux pour atténuer davantage la propagation du COVID-19”, a-t-il déclaré.

Trump a expliqué que l’ordonnance des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) du 12 janvier exigeant un test négatif pour le COVID-19 à tous les voyageurs, empêcherait ceux qui voyagent depuis le Royaume-Uni, l’Irlande, le Brésil et le Espace Schengen.

«Les responsables de la santé publique dans les juridictions ont fait leurs preuves dans leur collaboration avec les États-Unis pour partager des données précises et opportunes sur les tests et les tendances du COVID-19», déclare la proclamation.

«Cette coopération contraste fortement avec le comportement des gouvernements et des entreprises publiques de la République populaire de Chine et de la République islamique d’Iran, qui ont à plusieurs reprises refusé de coopérer avec les autorités de santé publique des États-Unis ou de partager des informations exactes. et en temps opportun. sur la propagation du virus ».