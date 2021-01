Le président Donald Trump a gracié son ancien directeur de la stratégie Steve Bannon dans une vague de pardons dans les dernières heures de son mandat qui a profité à plus de 140 personnes, y compris des rappeurs, d’anciens membres du Congrès et d’autres alliés de lui et de sa famille. .

Miami World / telemundo51

L’ordre de dernière minute, annoncé tôt mercredi matin, fait suite à d’autres vagues de grâces accordées le mois dernier aux collaborateurs de Trump condamnés dans l’enquête du FBI sur la Russie, ainsi qu’au père de son gendre.

Prises ensemble, ces actions soulignent la volonté du président, pendant ses quatre années à la Maison Blanche, d’utiliser ses pouvoirs constitutionnels d’une manière qui défie les conventions et d’aider explicitement ses amis et partisans.

La dernière liste est remplie de candidats plus conventionnels pour de telles mesures et dont les cas avaient été défendus par des militants.

Un homme qui a passé près de 24 ans en prison pour trafic de drogue et d’armes, mais qui avait fait preuve d’un comportement exemplaire, a vu sa peine commuée, tout comme un ancien marin condamné en 2000 avec une condamnation pour cocaïne.

Mais les noms des alliés de Trump se sont démarqués de la foule.

Outre Bannon, parmi les alliés de la famille Trump graciés figurait Elliott Broidy, un collecteur de fonds républicain qui a plaidé coupable l’automne dernier dans un complot visant à faire pression sur la Maison Blanche pour qu’elle abandonne une enquête sur le pillage d’un fonds d’investissement malais. , et Ken Kurson, un ami du gendre de Trump, Jared Kushner, qui a été accusé en octobre de cyberintimidation dans le cadre d’un divorce houleux.

Le cas de Bannon est particulièrement remarquable parce que les poursuites contre lui en sont encore à ses débuts et qu’il restait des mois avant tout procès. Les bénéficiaires de la grâce présidentielle sont généralement considérés comme des personnes qui ont fait face à la justice et ont passé au moins un certain temps en prison.

Celui accordé à son ancien chef de la stratégie annule le processus et élimine de facto toute sanction éventuelle.

“Steve Bannon est gracié par Trump après avoir escroqué ses propres partisans en leur faisant payer un mur que Trump a promis au Mexique de payer”, a déclaré le représentant démocrate Adam Schiff sur Twitter.

Et si tout cela semble fou, c’est parce que ça l’est. Dieu merci, nous n’avons plus que 12 heures de ce repaire de voleurs.

Alors que d’autres présidents ont accordé des pardons controversés à la fin de leur mandat, aucun autre commandant en chef n’a peut-être autant aimé utiliser son pouvoir de clémence au profit non seulement d’amis ou de connaissances, mais également de célébrités et d’autres parrainés par ses alliés.

La liste de mercredi comprend un certain nombre d’accusés de haut niveau, dont les rappeurs Lil Wayne et Kodak Black, tous deux condamnés en Floride pour possession d’armes à feu.

Wayne, de son vrai nom Dwayne Michael Carter, a fréquemment exprimé son soutien au président et l’a rencontré récemment pour aborder les questions de justice pénale.

Le co-fondateur de Death Row Records, Michael Harris, et le marchand d’art et collectionneur new-yorkais Hillel Nahmad. ils ont également été graciés.

Le même sort est arrivé à Rick Renzi, un ancien membre du Congrès républicain de l’Arizona qui a passé trois ans en prison pour corruption, blanchiment d’argent et autres accusations; et Duke Cunningham, un ancien représentant californien reconnu coupable d’avoir accepté des pots-de-vin de 2,4 millions de dollars à des entrepreneurs de la défense.

Cunningham, qui a été libéré de prison en 2013, a reçu une grâce conditionnelle.

Trump a également commué la peine de prison de l’ancien maire de Detroit Kwame Kilpatrick, qui a passé près de sept ans derrière les barreaux pour un stratagème de racket et de corruption.

Bannon a été accusé d’avoir induit en erreur des milliers d’investisseurs qui pensaient que leur argent serait utilisé pour remplir la promesse électorale de Trump de construire un mur le long de la frontière avec le Mexique.

Cependant, il aurait détourné plus d’un million de dollars, payant le salaire d’un responsable de campagne et ses propres dépenses personnelles.

Bannon n’a pas répondu aux questions mardi.

Trump a déjà gracié un grand nombre d’associés et de partisans, y compris son ancien directeur de campagne, Paul Manafort; Charles Kushner, le père de son gendre; son vieil ami et conseiller Roger Stone, et son ancien conseiller à la sécurité nationale Michael Flynn.