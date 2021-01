Le président américain sortant, Donald Trump, a accepté jeudi que sa présidence serait un seul mandat et a promis une “transition ordonnée” après que le Congrès a ratifié la victoire électorale du président élu Joe Biden.

Miami World / Telemundo 51

“Bien que je sois totalement en désaccord avec le résultat des élections, et que les faits sont de mon côté, il y aura une transition ordonnée le 20 janvier”, a déclaré Trump dans un communiqué diffusé sur Twitter par l’un de ses principaux. conseillers, Dan Scavino.

«J’ai toujours dit que nous continuerions notre combat pour que seuls les votes légaux soient comptés. Bien que cela représente la fin du meilleur premier mandat de l’histoire présidentielle, ce n’est que le début de notre combat pour rendre l’Amérique à nouveau grande! », A-t-il ajouté, citant son slogan électoral.

La réaction de Trump est venue de Scavino parce que le propre compte Twitter du président sortant est temporairement suspendu, en raison de messages dans lesquels le président a justifié l’attaque du Capitole par ses partisans.

Le président élu a déclaré que ce qui s’est passé mercredi dans la capitale américaine était une question de désordre et non de manifestations.

Trump n’a pas pleinement reconnu sa défaite dans sa déclaration, ce qu’il a promis à ses partisans de ne “jamais” faire, mais il a admis que son mandat touche à sa fin et qu’il devra quitter la Maison Blanche le 20 janvier.

Son message est venu quelques minutes après que le Congrès américain a ratifié la victoire du président élu Joe Biden, dans un geste normalement cérémoniel qui a conduit à l’un des jours les plus sombres de l’histoire des États-Unis.

Le vice-président américain, Mike Pence, qui présidait la session, a déclaré lors de la session que la ratification du Congrès devrait être considérée comme “suffisante” pour accepter l’élection de Biden.

Pence a ainsi mis fin à une séance qui a débuté en début de mercredi après-midi et a été interrompue par l’extraordinaire assaut contre le Capitole par les partisans du président Donald Trump, un siège qui a duré près de quatre heures et fait quatre morts, 14 policiers. blessés et au moins 52 arrêtés.

Environ deux heures après que les autorités aient réussi à nettoyer le Capitole et ses environs, les deux chambres du Congrès se sont à nouveau réunies pour poursuivre le processus de ratification du résultat des élections, qui avait déjà été confirmé en décembre par l’organe compétent aux États-Unis. ., le Collège électoral.

La nouvelle session a duré plus de sept heures en raison du débat dans les deux chambres sur deux objections aux résultats des élections en Pennsylvanie et en Arizona, toutes deux présentées par les alliés de Trump.

Il n’y avait aucune chance que les objections soulevées au Congrès aboutissent, puisque chacun d’eux doit passer un vote en plénière et que les démocrates, le parti de Biden, sont majoritaires à la Chambre des représentants.

Cependant, Trump a insisté pour faire pression sur les législateurs et Pence pour qu’ils assument des pouvoirs qui ne leur correspondent pas en vertu de la Constitution et interfèrent dans la session.