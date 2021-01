Donald Trump Il a entamé son départ de la Maison Blanche mercredi lors de son dernier jour en tant que président, par un voyage en Floride avec lequel il évitera d’être présent à la cérémonie d’inauguration de son successeur, le démocrate Joe Biden.

Le magnat républicain partira pour sa luxueuse station balnéaire de Mar-a-Lago à Palm Beach, dans le sud de la Floride, où il envisage de s’installer. Après être parti en hélicoptère des jardins de la Maison Blanche, Trump décollera de la base militaire d’Andrews (Maryland) pour son dernier vol à bord d’Air Force One..

Des centaines de personnes ont été invitées à l’aérogare pour un dernier discours en tant que président devant ses partisans, bien que l’entrée n’ait pas encore été activée par une froide matinée.

À Washington, désormais méconnaissable et transformé en campement retranché après les émeutes du Capitole de la semaine dernière, les préparatifs se poursuivent en vue de la prestation de serment de Joe Biden, qui deviendra le 46e président de l’histoire des États-Unis mercredi midi. .

Donald Trump est le premier président américain à ne pas assister à l’inauguration de son successeur depuis plus de 150 ans. Après avoir refusé pendant plus de deux mois d’admettre sa défaite aux élections du 3 novembre, le milliardaire républicain a fini par promettre une transition dans l’ordre il y a quelques jours, mais n’a jamais félicité Joe Biden.

Les rues du centre-ville de Washington, normalement bondées avant toute inauguration, sont entourées de hautes clôtures et fermées à la circulation et aux piétons, sous l’œil vigilant de jusqu’à 25 000 soldats de la Garde nationale, cinq fois plus qu’il n’y en a. en Iraq et en Afghanistan. En plus de ce déploiement sécuritaire sans précédent pour une inauguration présidentielle, la journée de ce mercredi contrastera avec d’autres en raison de l’absence de public sur le National Mall, l’immense esplanade qui s’étend du Capitole au Lincoln Memorial .

