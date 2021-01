Dans un message vidéo dans lequel il s’est adressé aux États-Unis pour la dernière fois en tant que président, Donald Trump a déclaré que son “mouvement ne fait que commencer” et que “la violence politique est une attaque contre tout ce qui est cher aux Américains”.

Miamimundo / Univision

«Cela ne peut être toléré (…) Plus que jamais, nous devons nous unir autour de nos valeurs communes et dépasser la rancune partisane», a-t-il ajouté, évoquant l’assaut avec lequel ses partisans, en partie suscités par lui et ses allégations non fondées la fraude électorale, a fait des ravages sur Capitol Hill le 6 janvier.

«À la fin de mon mandat en tant que 45e président des États-Unis, je me tiens devant vous vraiment fier de ce que nous avons accompli ensemble: nous avons fait ce que nous sommes venus faire, et bien plus encore», a déclaré Trump dans le message enregistré et mis en ligne. YouTube social.

Quelques heures après avoir remis le pouvoir au démocrate Joe Biden, Trump a déclaré qu’il “avait fait ce qu’il était venu faire” pour le pays et a remercié sa famille, son personnel et son vice-président, Mike Pence. Et, sans mentionner le nom de Biden, il a dit qu’il avait prié pour que l’Amérique reste un pays sûr. »Cette semaine, nous inaugurons une nouvelle administration et prions pour qu’elle réussisse à maintenir l’Amérique en sécurité et prospère (…) Nous adressons nos meilleurs vœux et nous voulons également que vous ayez de la chance », a déclaré Trump dans son message d’environ 20 minutes.

Le président a décidé la semaine dernière d’éviter l’investiture de son successeur, ce qui ne s’est pas produit il y a plus de 100 ans, au lendemain de l’assaut contre le Capitole.