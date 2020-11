Joe Biden dirige le différend pour la présidence américaine. Avec 90% des votes comptés. Cependant, l’avantage est léger, seulement 11 000 voix, selon des sources du New York Times.

Donald Trump il s’est emparé des États de l’Ohio, du Texas et de la Floride, tandis que les démocrates sont en tête dans le Wisconsin. Pennsylvanie et Michigan. Ainsi, les états qui permettent au vainqueur de se faire connaître deviennent la clé de ce duel.

Cependant, encore une fois, il a été possible de voir quels sont les vrais intérêts du président actuel. En l’absence de comptage complet des votes en personne et par courrier, et toujours à la traîne de Biden, Trump s’est proclamé président.

Mais il n’est pas seulement resté là: il est allé plus loin, avertissant qu’il a l’intention paralyser l’examen minutieux et qui portera cela à la Cour suprême. Son argument se fonde sur la commission de fraude électorale et déclare que “en ce qui me concerne, nous avons déjà gagné”.

Peu de présidents à travers l’histoire ont montré un niveau de cynisme aussi haut que cela. Trump tente de camoufler son ambition et son profit sous un faux amour pour ses citoyens. Il dit que ces élections sont “une fraude pour le peuple américain”, alors que ce qu’il veut vraiment dire, c’est que ces résultats mettent fin à son mandat et, par conséquent, avec la possibilité de faire et de défaire à volonté.

Il parle de l’intégrité de son pays, de ce qu’il ne protège pas en partant Mourir des milliers de personnes dans la rue sans possibilité de recevoir des soins de santé, sans aucun type de ressources, sans aucune option pour mener une vie décente.

Il parle aussi de la loi qu’il enfreint lui-même lorsqu’il élude ses impôts, lorsqu’il construit des murs illégaux ou lorsqu’il permet à d’autres grandes fortunes de continuer à exploiter le ressources publiques sans rien donner en retour.

Donald Trump a peur, mais non pas que leur pays «bien-aimé» soit sous le commandement d’un mauvais gouvernement, mais de perdre leurs privilèges, ceux que tant de «fausses nouvelles» et de mensonges ont été difficiles à obtenir.

L’appareil de propagande de Trump n’a rien à envier à celui de Hitler en 1945. Un discours similaire et un charisme qui ont réussi à convaincre même ceux qui sont lésés par leurs politiques.

Et comment pourrait-il en être autrement, la réponse de Biden il n’a pas été fait attendre. Le candidat est confiant dans sa capacité à remporter cette élection et ses électeurs le croient.

Biden est la lueur d’espoir de ce pays, car Etats-Unis Il ne peut pas résister à 4 années supplémentaires de destruction politique, économique et sociale.

