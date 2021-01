Luka Doncic (l) des Dallas Mavericks. . / EPA / ALEX GALLARDO / Archives

Sports Writing (USA), 4 janvier . .- Luka Doncic, qui avait raté le dernier match des Dallas Mavericks en raison d’une légère blessure, est revenu aujourd’hui en grand pour renverser les Houston Rockets de James Harden ( 100-113) avec son premier triple-double de la saison.

Le Slovène a marqué 33 points aujourd’hui, obtenu 16 rebonds et distribué 11 passes décisives au cours des 38 minutes qu’il a jouées.

Doncic a connu un début de saison avec des lumières mais aussi avec des ombres, notamment dans sa visée pour le panier du périmètre (16% en triples).

Aujourd’hui, il a quelque peu amélioré son efficacité par rapport à la ligne de trois (3 sur 10) et l’a compensé avec un succès notable dans le reste des plans (12 sur 25 au total des coups), mais la partie négative de sa grande nuit est venue avec 8 pertes qu’il avait en attaque.

Doncic n’a pas participé au match de dimanche dans lequel les Mavericks ont perdu contre les Chicago Bulls (118-108) en raison d’un coup à la jambe gauche.

Sa participation au duel texan contre les Rockets est restée incertaine jusqu’à la fin, mais il ne semble pas que la légère blessure aujourd’hui ait affecté sa performance du tout puisque ce n’est qu’au premier quart qu’il a déjà marqué 12 points et capturé 5 rebonds.

Outre Doncic, les Mavericks, qui ont désormais un bilan de 3 victoires et 4 défaites, ont eu aujourd’hui la brillante contribution de Tim Hardaway Jr. (30 points dont 8 sur 10 en triplets).

Du côté des Rockets, Christian Wood (23 points et 7 rebonds) et James Harden (21 points avec 5 tirs sur 17 et 10 passes) se sont démarqués.

Les Mavericks avec Doncic à la barre contrôlaient le match du début à la fin contre des Rockets très erratiques (11 sur 40 sur des triplets) qui ne se sont approchés qu’à des moments très précis du tableau de bord.

Même ainsi, l’équipe de Houston est venue avec des options pour la dernière ligne droite (87-89 avec 8 minutes à faire au quatrième quart), mais l’équipe de Dallas est restée calme et n’a pas laissé échapper la victoire.

Le jeu ne manquait pas de tension et la preuve en était les nombreuses techniques qui ont été sifflées, telles que celles reçues par Doncic ou Harden ou les deux consécutives qui ont envoyé DeMarcus Cousins ​​expulsé au vestiaire alors que le centre des Rockets n’avait même pas trois minutes. sur la bonne voie.