L’homme d’affaires latino a cinq Jeeps de différents modèlesCJ5-1985, Jeep Wrangler TJ-97, VPR 4 × 4, LJ-2004, TJ-1997 sont les modèles portés par Robert CastellanosDepuis les acquisitions de Jeeps, il a dépensé plus de 300000 $ en modifications

L’Hispanique Robert Castellanos est un homme d’affaires reconnu aux États-Unis et son nom a retenu l’attention de millions de personnes pour avoir en sa possession la plus impressionnante collection de Jeeps dans le garage de sa propre maison.

Et c’est que Robert Castellanos a su bien diriger la boussole tout au long de sa vie alors qu’il n’avait que 13 ans avec l’aide de son père pour mettre en valeur ce troupeau de quatre roues.

Pour l’hispanique, l’étape de l’adolescence était un apprentissage infini qui lui permettait de se concentrer sur ses objectifs et de réaliser ses rêves.

Robert Castellanos a semé l’attitude et la dynamique des affaires, réussissant à créer sa propre entreprise avec détermination et effort, comme son père lui a appris.

Mais avoir la collection de Jeeps était une autre de ses vraies passions, auxquelles il n’a jamais abandonné, peu importe à quel point c’était difficile et compliqué.

Il s’est juste accroché à la fraise “Je veux avoir ma propre collection de Jeeps”, et il ne s’est jamais évanoui pour atteindre son objectif.

C’était la vitamine parfaite qui le motivait chaque jour, minute par minute, à terminer son deuxième «chef-d’œuvre», pour lequel il a donné sa vie et a investi beaucoup d’argent.

Robert Castellanos: propriétaire de cinq modèles

La Jeep, un véhicule créé pour le tout-terrain, a commencé à être fabriqué en 1941 par la société Moteurs Willys-Overland à intégrer dans la Seconde Guerre mondiale à la demande des États-Unis.

Comme avec la Volkswagen Beetle, créée pour la Seconde Guerre mondiale (1939-1945) en Allemagne, la Jeep s’est transformée en une voiture entièrement commercialisée et envahit les zones urbaines.

Parmi les premiers modèles produits depuis les années 1940 figuraient les authentiques Bantam BRC 40, Jeep Ford GPW, Jeep Willys MA, Jeep Willys CJ-3B, dont les conceptions et les structures ont été fusionnées pour donner naissance à d’autres prototypes plus actuels.

Comme les modèles; CJ5-1985, le Jeep Wrangler TJ-97, VPR 4 × 4, LJ-2004, TJ-1997, le tout sous l’autorité de l’hispanique Robert Castellanos, qui gère fièrement chacun de ses biens automobiles.

Le gardien de ces VUS spectaculaires a affirmé qu’il s’agissait des meilleurs jouets à quatre roues, qu’il a modifiés pour les garder en bon état et en bon état.

«Je voulais avoir des modèles des années 80 jusqu’en 2016», telle était la vision que Robert Castellanos a dessinée.

Il est maintenant témoin de chacune de ces acquisitions pour lesquelles il a dépensé entre 250 et 300 mille dollars en modifications tout au long de sa vie.

La Jeep LJ-2004 est idéale pour les “rustiques”

Sur les cinq Jeeps, l’amateur de voitures a mis le feu au moteur de la LJ-2004, pour «bruisser» pendant son temps libre, affirmant que c’était son préféré.

“Pour moi, c’est l’un des véhicules préférés à sculpter pour sa taille et sa puissance”, a précisé Castellanos pour Mi Mundo Motor.

Il ressort que la Jeep LJ-2004 est capable de traverser des zones très rocheuses grâce à son adhérence sur les pneus.

Robert Castellanos ne ménage aucun effort en matière de dépenses et qu’il n’y a pas d’obstacle à se mettre en travers.

Le célèbre homme d’affaires latino a investi plus de 35 mille dollars dans la rénovation des unités, les laissant comme fraîches de la concession.

Lorsque vous n’aimez pas la collection Jeeps, Robert Castellanos continue de jeter des bases solides pour son entreprise de vente de batteries aux États-Unis.

Conseils essentiels que vous devriez appliquer

L’une des caractéristiques des voitures tout-terrain Robert Castellanos est leur extrême beauté extérieure, sans aucun doute une carrosserie bien entretenue et bien conservée.

Par conséquent, il est d’une importance vitale d’effectuer une série de procédures pour prendre soin de la peinture des voitures tout-terrain et prolonger ainsi sa résistance et son éclat d’origine. Jetez un œil à une technique que vous ne connaissez peut-être pas.

LIBÉRER LES IMPURITÉS

L’une des premières actions que vous devez faire est d’éliminer la saleté, la poussière, les taches ou les impuretés imprégnées dans la carrosserie du véhicule avec de l’eau sous pression générée par un compresseur d’air.

LAVER AU SAVON ET À L’EAU

Après avoir éliminé les impuretés de votre voiture, ajoutez une solution d’eau savonneuse pour démarrer le processus de nettoyage. Il est conseillé d’utiliser une éponge épaisse et adaptable, qui aidera à laisser le corps impeccable et la peinture brillante.

PROCESSUS DE SÉCHAGE ET DE PROTECTION

Après avoir laissé la voiture complètement lavée, procédez au séchage, pour lequel il est conseillé d’utiliser une serviette en peau de chameau.

Cette peau de chamois présente plusieurs caractéristiques qui favorisent le séchage rapide et optimal de l’extérieur de la voiture.

La serviette en peau de chameau est douce, perméable et le plus important est qu’elle absorbe beaucoup d’eau sans laisser de peluches.

FAIRE UN BON POLONAIS PITURA

Les experts recommandent de pulvériser un liquide spécial pour illustrer la carrosserie et de cette manière, vous protégez la peinture du soleil et de l’humidité.

Attention, vous pouvez commencer le vernis à l’avant de la voiture en effectuant des mouvements circulaires.

Lorsque le liquide spécial est sec sur la surface, le vernis est enlevé avec une serviette sèche pour éliminer les rayures et la saleté.

À propos de MundoHispanico.com – site de nouvelles et d’informations en espagnol.

Mundo Hispánico est la première entreprise de médias numériques en espagnol aux États-Unis qui opère de manière indépendante.

Depuis sa création à Atlanta, en Géorgie. En 1979, MundoHispanico.com, propriété de Mundo Hispano Digital Network, s’est développé rapidement. Il est devenu le journal hebdomadaire espagnol le plus lu dans le sud-est du pays; et sur l’un des plus grands sites Web d’actualités et d’informations en espagnol aux États-Unis.

En plus de devenir un leader des dernières nouvelles pour le public hispanophone aux États-Unis, MundoHispanico.com dispose de plusieurs plates-formes optimisées pour le marketing, telles que Mundo Dinero, Mundo Motor, Mundo Latina et Mundo Fan, qui fournissent notre public contenus exclusifs et pertinents sur ces sujets qui les passionnent.

Mundo Hispánico compte 8 millions d’abonnés sur Facebook qui interagissent avec toutes ses plateformes, avec des informations de dernière minute et une couverture vidéo en direct des principaux événements d’importance nationale. Retrouvez-nous sur Instagram, Youtube et Twitter.