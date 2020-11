Saisie de terrain à Mendoza

La quarantaine établie pour atténuer les effets sur la santé de la pandémie a provoqué une augmentation géométrique des occupations illégales de terres. Actuellement, selon un registre tenu par le gouvernement, douze provinces subissent des saisies de terres publiques et privées sans possibilité d’exécuter une expulsion autorisée par les tribunaux de chaque juridiction.

L’avancée sur les terres étrangères a des arguments différents de la part de ses protagonistes, certains tacites et d’autres explicites: au sein du premier groupe il y a des récupérations territoriales ancestrales et le manque d’opportunités pour les «sans terre» d’accéder à un espace pour construire leurs maisons, entre autres. Dans le second, il y a les motivations politiques promues par des groupes opposés au gouvernement qui cherchent à affronter l’État et provoquer de nouvelles niches de conflit, ou ceux qui «profitent» d’une prise pour tenter d’acquérir de nouveaux droits sur des terres étrangères.

Les usurpations sont réparties et ne font pas de distinction entre les espaces publics et fiscaux. Buenos Aires et Río Negro sont deux des provinces les plus touchées par le problème, bien que des épisodes similaires aient été enregistrés dans tout le pays.

Ces derniers mois, à Buenos Aires, 4 300 hectares de terres publiques et fiscales ont été pris. Ils atteignent des espaces où la construction de quartiers privés était prévue et aussi des logements sociaux qui étaient sur le point d’être remis à leurs bénéficiaires.

L’un des plans les plus importants qui a été défini il y a quelques jours était celui de Guernica, dans la province de Buenos Aires, après l’arrêté d’expulsion ordonné par la justice. Cependant, deux autres conflits similaires sont toujours résolus, à Olavarría et dans la ville de Junín.

Il y a cinq ordres d’expulsion en vigueur à Río Negro, prêts à être exécutés. Trois d’entre eux correspondent à des communautés mapuche qui ont été dénoncées par des sociétés minières qui tentent de réaliser différents projets et les communautés résistent à considérer qu’il s’agit de «territoires ancestraux».

Mapuches à Villa Mascardi a occupé des terres privées

Celui avec le plus grand conflit est celui promu par le groupe identifié comme Walkun Lafken Mapu à Villa Mascardi, à 35 kilomètres de Bariloche, qui est entretenu depuis 2017 et il n’y a pas de solutions à court terme.

Pendant les mois d’isolement, les familles mapuche ont avancé sur un terrain privé appartenant à l’évêché de San Isidro, bien que la justice ordinaire ait ordonné leur expulsion sur ce terrain particulier. Cependant, la prise initiale des terres publiques n’a toujours pas de solution en vue et est bloquée.

Au cœur de la ville de Villa Mascardi, l’espace qui était destiné à la construction du nouveau terminal de bus a été usurpé par 70 personnes qui ont également dû quitter les lieux, après que des autorités judiciaires ont ordonné la libération de la propriété.

A El Bolsón, une centaine de familles maintiennent une propriété foncière appartenant à l’Institut National de Technologie Agricole (INTA) et ont l’aval du Tribunal Fédéral de Bariloche, qui a rejeté l’expulsion du lieu. L’avancement des familles sur cette propriété fiscale s’est également produit pendant la pandémie.

Un autre des cas les plus importants de ces derniers jours est celui qui s’est produit à Entre Ríos, où la famille Etchevehere a récupéré son champ après l’intervention des juges de la province mésopotamienne. Au-delà des nuances familières de l’épisode, la participation des dirigeants politiques a aggravé encore davantage l’affaire.

Chubut est la province la plus au sud avec des professions, dirigée par des groupes mapuche, à la fois dans le Lago Puelo – situé à l’extrême nord du territoire – et à Los Alerces.

A Neuquén, l’acquittement des membres de la communauté mapuche de Campo Maripe était connu il y a quelques jours, après avoir été accusés de s’être installés à proximité de gisements de gaz et de pétrole non conventionnels.

En outre, un groupe de personnes appartenant à l’Assemblée de l’eau a usurpé un terrain privé à Villa Nahueve, dans le nord de la province. Les terres ont été libérées une fois que le procureur Fernando Fuentes a accusé les protagonistes d’usurpation, entravant le fonctionnement du transport terrestre et violation des mesures visant à empêcher la propagation du coronavirus.

A Mendoza, une centaine de personnes occupaient un espace appartenant à une cave, située à Luján de Cuyo, bien qu’un groupe spécial destiné à éviter ou à intervenir dans ces crimes, agisse rapidement et libéra les lieux.

Opération de police pour expulser les terres occupées à Guernica

Au cours des derniers mois à Cordoue, plus de 350 plaintes ont été enregistrées pour usurpation de terres et même de propriétés dans la province montagneuse. Plusieurs de ces tirs se poursuivent encore et attendent la résolution de la justice. Les zones les plus touchées sont Calamuchita, Malvinas Argentinas, le quartier de Cabildo et la gare de Ferreyra.

Rosario, dans la province de Santa Fé, est la ville avec le plus grand conflit où, début octobre, il y a eu l’expulsion d’un bien appartenant à Vialidad Nacional, qui en février avait été occupé par une centaine de familles.

La saisie d’une propriété privée située dans la banlieue de la ville de Santa Fe, où vivent quelque 130 familles depuis septembre, est toujours sans issue.

Au Chaco, la situation n’est pas différente, et depuis que la quarantaine a été assouplie, les tribunaux ils ont enregistré au moins une plainte par jour d’occupation des sols, principalement d’espaces privés.

Les tentatives d’expulsion ont fait plusieurs blessés alors que les occupants se heurtaient à la force provinciale de la province du nord.

À Tucumán, l’avancée des occupations inquiète bien que le gouvernement provincial assure qu’il travaille pour mettre fin à tous les conflits. Il y a quelques jours, plus de 500 hectares de terres publiques qui avaient été occupées dans la ville de Santa Ana, où se trouve une réserve forestière, ont été récupérés. Il y a eu également une opération majeure pour libérer un espace à El Cadillal, où plus de 150 dossiers ont été ouverts contre les protagonistes des colonies.

Dans la province de Jujuy, le principal foyer du conflit se trouve à Palpalá, un département situé à quelques kilomètres de la capitale provinciale. Là, la communauté aborigène Tusca Pacha a été expulsée des terres situées sur les rives de la rivière Los Alisos et au milieu du mois, un espace privé qui avait été occupé par quelque 250 personnes dans le quartier de Las Tipas a également été récupéré.

À Misiones, en attendant, Le Gouvernement a ordonné l’expulsion de plusieurs familles qui usurpaient des terres appartenant à deux sociétés dans les environs de Los Saltos de Moconá, dans un endroit connu sous le nom de Colonia Paraíso.

Dans la Casa Rosada, ils assurent qu’il n’y a pas de politique étatique destinée à soutenir les prélèvements, bien qu’il y ait une reconnaissance de l’urgence du logement qui a été aggravée par la pandémie. Dans ce contexte, le gouvernement insistera sur le respect de la propriété privée tout en articulant un programme de base d’assistance aux familles occupant des terres publiques ou privées.

Concernant les communautés mapuches qui occupent des zones qu’elles considèrent comme leur propriété ancestrale, Le pouvoir exécutif résoudra au cas par cas et respectera les décisions de justice ou des entités civiles qui ont subi la prise et qui ne veulent pas d’une expulsion violente comme le propose l’évêché de San Isidro.

J’ai continué à lire:

Le terrain est toujours en alerte pour la saisie des terres: les producteurs estiment que l’affaire Etchevehere peut être répliquée et n’excluent pas les mesures de force

Saisie foncière: le gouvernement progressera dans l’urbanisation des villas et accélérera les programmes d’accès au logement