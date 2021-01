FILE – Puis Sen. Joe Biden (D-Del.), Embrasse sa femme, Jill Biden, alors qu’ils se dirigent de son domicile à Wilmington, Del. Le 2 octobre 2008, pour le débat sur la vice-présidence à l’Université de Washington à St. Louis. Biden, qui détient un doctorat en leadership éducatif, continuera à enseigner l’écriture au Northern Virginia Community College, où elle a enseigné à plein temps pendant ses deux mandats en tant que deuxième dame. (James Estrin / Le New York Times)

La nouvelle première dame, titulaire d’un doctorat en leadership pédagogique, continuera à enseigner au Northern Virginia Community College, où elle a été professeur à plein temps pendant les huit années de la vice-présidence de son mari.

WASHINGTON – Après quatre années tumultueuses, les Américains peuvent s’attendre à ce qu’avec l’arrivée de la première dame, Jill Biden, une présence plus traditionnelle revienne dans l’aile Est de la Maison Blanche. Mais avant de prendre ses fonctions, le Dr Biden a laissé entendre qu’elle imprimerait son propre style en charge.

Autrement dit, à votre deuxième emploi.

Dr. Biden, qui a un doctorat en leadership éducatif, continuera à enseigner des cours d’écriture au Northern Virginia Community College, où elle a travaillé à plein temps comme deuxième dame sous l’administration Obama. En tant que première dame, elle sera la première à combiner sa carrière avec la fonction publique, ce à quoi son équipe a tenté de ne pas trop réfléchir pour protéger sa vie privée.

«Le Dr Biden continuera à enseigner au Northern Virginia Community College en plus de ses fonctions publiques», a déclaré son porte-parole, Michael LaRosa. Biden a également rejeté les questions sur sa décision, notant qu’il ne pensait pas vraiment en “termes historiques” car en tant que seconde dame, il avait déjà enseigné.

Cependant, qu’elle en fasse la publicité ou non, la D Biden, 69 ans, sera la première à essayer de maintenir cet équilibre et à hériter de l’examen minutieux qui accompagne son poste le plus récent. Comme ses prédécesseurs modernes l’ont compris, bien qu’être la première dame des États-Unis n’assume techniquement pas de responsabilités officielles, cela nécessite de répondre aux attentes du président, de la Maison Blanche, des électeurs américains et de plusieurs milliers de journalistes.

En décembre, des semaines avant son arrivée dans l’aile Est, les qualifications professionnelles du Dr Biden ont été remises en question lorsque le Wall Street Journal a publié une chronique d’opinion signée par l’écrivain Joseph Epstein lui demandant de cesser de l’utiliser. titre professionnel avec votre nom.

«Oubliez le petit frisson d’être le Dr Jill et installez-vous pour le plus grand frisson de vivre les quatre prochaines années dans le meilleur logement public du monde en tant que Première Dame Jill Biden», a-t-elle écrit.

Elle a poliment refusé.

“Ensemble, nous bâtirons un monde dans lequel les réalisations de nos filles seront applaudies plutôt que sapées”, a écrit le Dr Biden sur Twitter.

Biden a soutenu l’ambition de son mari tout en construisant sa propre carrière, en enseignant au Delaware Technical Community College et en obtenant plus tard son doctorat à l’Université du Delaware en 2007, mais elle n’a pas toujours profité de la vie sous les projecteurs.

Elle n’a pas toujours soutenu le projet de son mari d’aspirer à un poste plus élevé. En 2004, il s’est opposé à la candidature du président actuel à la Maison Blanche en encerclant sa maison avec le mot «Non» écrit au marqueur sur tout son corps vêtu de bikini. (“Mon humeur a eu raison de moi. J’ai décidé que je devais ajouter à la conversation”, a-t-elle écrit à propos de l’épisode dans ses mémoires, publiés en 2019).

À la fin, il a abandonné: Biden a été choisi comme vice-président de Barack Obama en 2008, après avoir échoué dans sa course à la présidence. En tant que seconde dame, elle appréciait le relatif anonymat fourni par l’enseignement et a commenté lors d’entretiens que ses élèves ne la reconnaissaient souvent pas. En fait, sur le site d’évaluation des enseignants Rate My Professors, ses anciens avaient plus de commentaires sur son style d’enseignement (celui qui abonde est «qualifier exigeant») qu’ils ne l’ont fait sur ses liens avec deux gouvernements présidentiels.

Mais mercredi, le Dr Biden est venu à la Maison Blanche avec un profil plus élevé, une plate-forme similaire à celle qu’elle a élevée en tant que deuxième dame et une aile est pleine de collaborateurs en qui elle a confiance. Parmi eux, Anthony Bernal, un conseiller principal qui travaille pour les Bidens depuis la campagne d’Obama. Julissa Reynoso Pantaleón, qui travaillait pour le département d’État d’Obama est son chef de cabinet.

La semaine dernière, le Dr Biden a nommé Rory Brosious, une ancienne conseillère de campagne de Biden, directrice de l’initiative Joining Forces, un programme de soutien aux familles de militaires qu’elle a lancé avec Michelle Obama lorsqu’elle était première dame. La Dre Biden devrait également faire pression pour des collèges communautaires gratuits et sensibiliser à la prévention du cancer du sein, ont déclaré ses collaborateurs.

“Il ne va pas franchir la porte et dire” quelle est mon identité en tant que première dame? “, A déclaré Shailagh Murray, un ancien conseiller principal d’Obama et de Biden, dans une interview. “Ce ne sera que la version de la première dame de ce qu’elle a toujours fait.”

Originaire du New Jersey, elle a grandi à Willow Grove, en Pennsylvanie, une banlieue de Philadelphie. Parlant clairement et avec un accent de Philadelphie, le Dr Biden a pris son nouveau rôle avec la même touche rustique que son mari a tendance à utiliser: «Dites-moi Jill!» Elle a dit à ses alliés qui l’ont rejointe lors d’une réunion la semaine dernière. Appel de zoom. Mais elle a eu des explosions de caractère: pendant la campagne présidentielle, elle s’est tenue entre son mari, alors âgé de 77 ans, et un groupe de manifestants végétaliens indisciplinés.

«Je me souviens de tous les reproches contre les gens que j’aime», écrit-elle dans ses mémoires, dans lesquels elle se présente comme la protectrice de la famille sinon la tête des rancunes.

Après un bref premier mariage, le Dr Biden a épousé Joe Biden en 1977, plus de quatre ans après que Neilia et Naomi, sa première épouse et une jeune fille, ont été tuées dans un accident de voiture. Elle a mis ses ambitions de carrière en suspens pour élever ses deux fils, Beau, un procureur général du Delaware décédé en 2015, et Hunter, comme le sien. La fille des Bidens, Ashley, est née en 1981.

Pendant la plupart des six mandats de Joe Biden au Sénat, deux mandats de vice-président et trois élections présidentielles, le Dr Bien a été aux côtés de son mari. Les collaborateurs gouvernementaux espèrent qu’il assumera la responsabilité de continuer à le soutenir et qu’il rejoindra le président dans sa tentative de remédier à la fracture politique qui a affecté le pays pendant le mandat du président Donald Trump.

La première dame participera également aux efforts du gouvernement pour communiquer au public le travail accompli pour gérer la pandémie, ont déclaré certains collaborateurs.

Le jour de l’inauguration, la pandémie a perturbé les célébrations habituelles en face à face que le nouveau gouvernement déploie pour comparaître devant Washington, y compris la présentation qui est généralement attendue de toutes les premières dames. Le Dr Biden n’avait pas de blouse de pendaison de crémaillère, un vêtement qui est souvent donné à la Smithsonian Institution.

Au lieu de cela, le Dr Biden a reçu le moment d’inauguration de son mari vêtu d’un manteau bleu sarcelle de la designer Alexandra O’Neill et d’un masque assorti.

Katie Rogers est une correspondante de la Maison Blanche au bureau de Washington, couvrant l’impact culturel de l’administration Trump sur la capitale nationale et ailleurs. @katierogers