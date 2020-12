15 minutes. Lundi, le président élu Joe Biden a annoncé des nominations et des nominations clés pour son équipe de soins de santé, y compris le Dr Rochelle Walensky.

Walensky sera le directeur des Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Cette équipe rassemble des dirigeants possédant une vaste expérience en santé publique, gouvernement et gestion de crise. prend note de la déclaration.

Ce sont des experts qui rétabliront la confiance du public dans la réponse à la pandémie en menant avec les données, la science, l’intégrité et une concentration laser sur sa maîtrise, ajoute-t-il.

L’équipe de Biden décrit le Dr Walensky comme «un expert de premier plan dans le dépistage, la prévention et le traitement des virus».

Elle souligne qu ‘«elle a été aux premières lignes de la réponse à la pandémie dans le Massachusetts, en tant que chef des maladies infectieuses au Massachusetts General Hospital et professeur de médecine à la Harvard University School of Medicine».

«Cette équipe de dirigeants de confiance et performante apportera le plus haut niveau d’intégrité, de rigueur scientifique et d’expertise en gestion de crise à l’un des défis les plus difficiles auxquels les États-Unis aient jamais été confrontés: contrôler la pandémie afin que le peuple américain puisse retourner au travail. , retrouvez leur vie et retrouvez leurs proches », a déclaré Biden.