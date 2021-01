Depuis son lancement fin 2016, le combat pour le titre tenu par Namco Bandai et Dimps Corporation, Dragon Ball Xenoverse 2, vise à garder son contenu frais, afin de garder les fans de la franchise proches. Dans ce contexte, il y a quelques semaines à peine, l’arrivée de Paikuhan en tant que personnage jouable, qui sera désormais ajouté Toppo. Ces nouveaux combattants arriveront via Update Pack 12, qui devrait arriver en mars.

Comme tous les jeux réalisés sur la base de la franchise créée par Akira Toriyama, Dragon Ball Xenoverse 2 compte un grand nombre de fans, qui apprécient toujours les batailles entre les personnages les plus emblématiques de la série, comme c’est le cas avec Goku, Vegetta, Trunks et compagnie. C’est pourquoi leurs jeux ont tendance à avoir beaucoup de vie sur les plateformes, comme c’est le cas avec cette production Namco Bandai 2016.

Comme indiqué par le média Gematsu, le nouveau combattant annoncé pour le titre n’est autre que Toppo, connu pour sa participation à la dernière saga de la franchise: Dragon Ball Super. Connu comme le guerrier de la liberté, ce personnage a également le rôle de chef des troupes de fierté de la série, qui visent à protéger la paix dans l’univers dans lequel vit Goku.

Bien que les médias n’aient pas indiqué les caractéristiques qu’il aura Toppo au combat, il est susceptible d’être un combattant puissant, compte tenu des capacités qu’il a dans l’anime. Il vaut la peine de se souvenir de son grand combat contre Goku dans le tournoi d’exhibition sous les yeux de Bills et Wiss, où il a exposé ses techniques. Ceux-ci, pour autant que l’on sache, sont basés sur les arts martiaux, mettant l’accent, entre autres, sur la soumission et l’adhérence.

À son tour, l’une des caractéristiques les plus intéressantes que Toppo a démontrées dans l’anime, et qui se reflétera sûrement dans le jeu, est de pouvoir augmenter sa puissance, d’une manière similaire à ce que Maître Roshi a fait. Il le fait grâce à une concentration qui lui permet de rassembler son aura, qui est rouge, pour la diriger devant son adversaire.

L’arrivée de Toppo s’ajoute à celui de Paikuhan, qui a été annoncé à la mi-décembre de l’année dernière. Ce personnage, qui a fait ses débuts il y a des années dans Dragon Ball Z, est connu pour sa participation à l’autre tournoi mondial d’arts martiaux, où, avec Goku, il a vaincu tous les rebelles de l’enfer. Parmi ses capacités, vous pouvez profiter d’une façon particulière de bouger et aussi de la vague de ki que l’on pouvait voir dans l’anime.

Les deux personnages arriveront dans Dragon Ball Z Xenoverse dans le cadre de sa douzième mise à jour, dont la sortie est prévue mi-mars. Cela intégrera non seulement ces deux combattants, mais cela introduira également de nouvelles missions en mode expert et de nouveaux costumes pour Bardock et Gine, qui ont été tirés de l’un des derniers films de la franchise: Dragon Ball Super: Broly.

Pour le moment, Dragon Ball Z Xenoverse 2, le jeu Namco Bandai qui s’est déjà vendu à plus de 7 millions d’exemplaires, peut être acheté pour PlayStation 4, Xbox One, PC et la Nintendo Switch portable.. À son tour, grâce à la rétrocompatibilité, il peut également être obtenu pour les consoles de nouvelle génération: Xbox Series X / S et PS5.

