L’absence de Jésus Chyno Miranda Sur les réseaux sociaux, où il a généralement une participation très active, il a attiré l’attention de ses fans ces dernières semaines. En fait, en dehors d’un merci d’avoir été reconnu comme artiste de la fusion tropicale dans son Venezuela natal, la dernière chose que le musicien et membre du duo Chino et Nacho J’avais pris en compte Instagram Il y a un mois, c’était une photo dans laquelle il avait l’air beaucoup plus mince que d’habitude à côté d’un texte qui disait: “Le soleil se lèvera toujours.”

De quoi parlait-il? Et que signifiait votre post précédent, dans lequel, regardant le ciel, vous disiez: “Avec vous, tout est possible”? Ce même où Natasha araos, sa femme et mère de son fils Lucques (un an), a commenté: “Plus rien, c’est vrai” Eh bien, tout a été expliqué dans un communiqué que l’équipe de travail de Chyno a partagé avec ses adeptes ces jours-ci, après que le musicien ait pu rentrer chez lui après passer un mois hospitalisé à la suite d’une étrange maladie qui l’a laissé temporairement paralysé.

«Sans aucun doute, 2020 a été une année complexe et difficile pour nous tous et pour ceux d’entre nous autour de Jésus, nous avons dû vivre quelques semaines de grande inquiétude et d’inquiétude. Dans les premiers mois de l’année, Jésus a commencé par des courbatures brèves mais intenses dans ses mains et ses jambes qui se sont intensifiées, éprouvant beaucoup de douleur, de crampes, de tendresse et de raideur, des douleurs qui l’ont d’abord forcé à arrêter radicalement sa vie active, ses activités quotidiennes à un point où il ne pouvait plus marcher», Dit le texte.

Et il explique: «Avec une grande discrétion, nous avons gardé son état privé par respect pour sa vie privée et pour la douleur aiguë dont il souffrait. Le traitement recommandé et ordonné par les médecins était la rééducation physique, où il est hospitalisé depuis quatre semaines.. C’est un rétablissement assez lent et patient, mais il s’améliore et se renforce à chaque fois. “

Enfin, la déclaration indique: “Aujourd’hui, nous avons Jésus à la maison et la plus grande chose, être capable de marcher seul. Nous sommes convaincus que votre rétablissement complet sera plus rapide que prévu et nous sommes ici à vos côtés pour continuer à vous soutenir et à vous fournir tout ce dont vous avez besoin pour voir le Jésus de toujours, Chyno. Bientôt, il sera à nouveau avec vous. Merci à tous ceux qui ont connu Jésus! ».

Il est à noter que l’épouse de la chanteuse, influenceuse culte renommée de l’activité physique et de la vie saine, a également partagé la déclaration sur ses réseaux. Et, dans leurs histoires Instagram, Il a montré sa main entrelacée avec celle du chanteur et de la famille allongée dans son lit, pour indiquer clairement qu’ils le dorlotaient déjà à la maison.. Mais, ces derniers jours, elle avait publié ses routines de fitness et ses conseils beauté sans donner aucune indication que quelque chose de mauvais pourrait se passer dans sa maison.

Après avoir traversé l’émission de téléréalité vénézuélienne Generación S et sa participation au groupe Calle Ciega, Miranda a décidé de former le duo Chino y Nacho avec Image de balise Miguel Ignacio Mendoza en 2007. Et ensemble, ils ont réussi à conquérir le marché international de la musique latine avec des chansons comme My pretty girl, I’m fall in love et Andas en mi cabeza, entre autres tubes. Cependant, début 2017, les musiciens se sont séparés. Et Jesús a changé le “i” dans son pseudonyme en “y”, pour commencer sa carrière solo.

Cependant, après avoir poursuivi sa carrière solo avec des chansons comme Stay with me et Tu me elevates, Miranda a rencontré son ancien partenaire en duo en février 2019, lors du festival Venezuela Aid Live. Et, plus tôt cette année, les deux a annoncé le retour de Chino et Nacho à côté du lancement du thème Rare. Bien que plus tard, la pandémie de coronavirus a ajouté aux problèmes de santé de Jésus qui viennent de se faire jour, a freiné le désir des deux de revenir sur scène comme autrefois.

