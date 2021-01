MADRID, 27 ANS (EUROPA PRESS)

Deux experts des Nations Unies (ONU) ont dénoncé ce mardi les arrestations, harcèlements et intimidations “subis par les militants d’Israël, qui cherche” à faire taire les défenseurs des droits de l’homme “.

Le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme dans le territoire palestinien occupé, Michael Lynk, et le Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l’homme, Mary Lawlor, ont déploré cette situation à laquelle Issa Amro est confronté en particulier.

Amro est un défenseur palestinien des garanties fondamentales et le fondateur d’un groupe basé à Hébron qui s’oppose à l’expansion des colonies en Cisjordanie par le biais d’une résistance civile non violente.

Récemment, un tribunal militaire israélien a déclaré Amro coupable de six chefs d’accusation liés à ses activités liées à la défense des droits de l’homme entre 2010 et 2016, une situation qui, selon les experts, “fait partie d’un schéma clair et systématique de détention, de harcèlement judiciaire et d’intimidation”. en Israël.

De cette manière, Lynk et Lawlor ont exprimé leur crainte d’une peine de prison pour le militant, qui connaîtra sa condamnation le 8 février.

Il est accusé de trois crimes liés à sa participation à des manifestations sans autorisation, de deux crimes liés à l’entrave aux forces de sécurité – alors qu’il aurait refusé d’accompagner les forces de l’ordre pendant sa détention – et d’un crime d’agression, pour avoir prétendument poussé un garde. lors d’un règlement en 2010.

Les experts ont indiqué que la condamnation semble être politiquement motivée et ont précisé que “le fait de ne pas notifier aux autorités la tenue d’un rassemblement ne rend pas en soi le fait d’y participer illégal”, tout en rappelant que l’article 21 de la Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques garantit le droit de réunion pacifique.

Le premier procès d’Amro devant un tribunal militaire israélien a eu lieu en 2016, lorsque 18 chefs d’accusation ont été retenus contre lui, y compris la provocation, l’accès à une zone militaire fermée et la participation à une manifestation sans autorisation.

«Le système judiciaire militaire israélien en Cisjordanie est très imparfait et a été utilisé à plusieurs reprises pour faire taire les défenseurs des droits humains. Le système suit une interprétation vague des crimes et les ordres militaires ne clarifient pas ce qui peut conduire à un crime.», Ont critiqué les experts, qui, en outre, ont envoyé plusieurs lettres à Israël demandant des éclaircissements sur l’affaire Amro.

«Israël doit obéir à ses obligations internationales de protection des défenseurs des droits humains», ont-ils statué sur cette situation qu’ils considèrent comme un moyen de «faire taire» les militants, un schéma qui s’est intensifié récemment.