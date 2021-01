21/05/2020 Droits de l’homme.- L’Unicef ​​aura 75 ans en 2021, année où les besoins des enfants vont grandir. Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (Unicef) célébrera 75 ans d’histoire en 2021, une année au cours de laquelle l’organisation prévoit que les besoins des enfants augmenteront en raison de l’impact de la pandémie. POLITIQUE INTERNATIONALE MALI UNICEF / DICKO

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (Unicef) célébrera 75 ans d’histoire en 2021 au cours d’une année au cours de laquelle l’organisation prévoit que les besoins des enfants augmenteront en raison de l’impact de la pandémie.

“Les cas de coronavirus continuent donc de croître, tout comme les besoins des enfants et de leurs familles”, indique un communiqué publié ce vendredi par l’agence.

La directrice exécutive de l’UNICEF, Henrietta Fore, a assuré que les enfants qui sont nés ce premier jour de l’année «arrivent dans un monde très différent» et que la nouvelle année est l’occasion de la réinventer.

L’organisation estime qu’environ 140 millions d’enfants naîtront tout au long de l’année et qu’ils auront une espérance de vie moyenne de 84 ans.

Parmi ces enfants, 371 500 seront déjà nés le premier jour de l’année. L’Inde, où 59 995 accouchements sont attendus, est le pays où le plus d’enfants devraient naître le premier jour, suivie de la Chine, 35 615, et du Nigéria, 21 439.

“Les enfants nés aujourd’hui hériteront du monde que nous commençons à construire pour eux. Faisons de 2021 l’année où nous commencerons à construire un monde plus juste, plus sûr et plus sain pour les enfants”, a conclu Fore.