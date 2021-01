L’équipe féminine colombienne s’est inclinée lundi 18 janvier dernier, 4-0 contre les champions du monde des États-Unis, lors d’un match amical qui s’est joué à Orlando, en Floride. «Les Powerpuff Girls», comme on les appelle dans le pays, sont revenues en compétition après un an et demi.

La dernière fois que les joueurs sont entrés sur un terrain, c’était pour la finale des Jeux panaméricains, dans laquelle ils ont remporté la médaille d’or, après avoir battu l’Argentine grâce aux tirs au but, en août 2019.

De même, l’équipe nationale a de nouveau affronté l’équipe américaine le vendredi 22 janvier et la défaite était imminente: le score était de 6-0.

Après la double défaite, Nelson Abadía, directeur technique de l’équipe nationale féminine colombienne, s’est entretenu avec le programme Carrusel Caracol des deux matches amicaux disputés cette semaine aux États-Unis.

«Ce match a eu lieu en décembre, la fédération l’a accepté et c’était un défi de taille, un défi difficile. et c’était aussi en sachant que nous devions commencer à affronter des rivaux puissants afin d’avoir des possibilités à Conmebol d’aller faire face à des tournois qui peuvent nous donner la possibilité de nous battre pour les premières places en Amérique du Sud », a déclaré Abadía sur Caracol Radio.

Le stratège a précisé que dès le début, on savait que le défi serait de taille et a également souligné que très peu de rivaux étaient disponibles pour faire face, par conséquent, En raison de la pandémie, il est très difficile d’établir de nouvelles dates FIFA.

«C’était un gros défi avec d’autant plus de difficulté que ce groupe ne s’était pas entraîné depuis plus ou moins 500 jours, peut-être qu’ils avaient joué un ou deux matchs contre l’Argentine.Certains joueurs ont été impliqués dans cela, mais en tout cas c’est un défi de football de savoir où nous en sommes et où nous devons tracer le chemin », a déclaré l’entraîneur.

Dans une interview avec Carrusel Caracol, Nelson Abadía a également souligné que l’une des choses qu’il a demandées au Département du développement pour toutes les catégories «est que ces engagements vierges ne sont pas en Colombie mais plutôt que nous devons partir, et cela implique d’autres connotations de football que il faut y faire face et les joueurs doivent mûrir.

Après la double défaite contre l’équipe américaine, de nombreuses personnes à travers les réseaux sociaux ont commencé à proposer un changement d’entraîneur pour l’équipe nationale féminine. Des critiques ont également été suscitées, car de nombreux journalistes ont affirmé que les joueurs étaient impuissants et avaient été jetés «dans la gueule du loup».

Face à ces critiques, Abadía a souligné que «Je sais qu’il y a des résultats trop forts et trop exigeants. Cet engagement envers tout l’environnement qui existait et comment il a été accepté était un défi pour mesurer comment nous devons acheminer tout le football féminin, Nous devons prendre en compte l’expérience des joueurs auxquels nous sommes confrontés et de ceux que nous avons », a-t-il déclaré sur la chaîne nationale.

Concernant le parcours des athlètes des Etats-Unis, il a assuré que celui qui a eu le moins d’affrontements internationaux est de 65, mais il y en a près de 270 autres, «dans notre équipe, celle qui a le plus est Sandra avec 67 participations. Il y en a d’autres qui ne font que commencer », a-t-il expliqué.

Enfin, le directeur technique a déclaré que Il s’est senti calme face à ce qui s’est passé et a ajouté: «J’ai commencé ce processus pratiquement pour les Jeux panaméricains et bien, c’est pour continuer à travailler, Plusieurs fois, ces trébuchements le font se lever et se renforcer sur la voie voulue pour le football féminin.

Critique pour manque de compassion

A l’issue de la première défaite des “ powerpuff girls ” le 18 janvier, de nombreux journalistes sportifs et critiques de football ont partagé de vives critiques contre les managers de l’équipe nationale à travers leurs réseaux sociaux, affirmant qu’il y avait un grand manque de microcycles. travail et peu de soutien pour l’équipe et la ligue professionnelle féminine.

L’un des commentaires les plus partagés était celui d’Alejandro Pino, qui avait dénoncé que l’équipe s’était rendue aux États-Unis sans entraîneur physique, car c’était un match amical. «La Fédération a jeté les joueurs locaux à la guerre, avec ce match contre la meilleure équipe du monde, et sans les meilleurs footballeurs colombiens. Imaginez que les hommes soient mesurés contre l’Allemagne uniquement avec des footballeurs professionnels colombiens et avec leur déficit en championnat, qui dure trois mois », écrit-il sur son compte Twitter.

De Rabona et sans angle: Bacca ‘Carlitos’ a failli marquer un but du prix Puskas avec Villarreal

Au milieu de l’apogée de la pandémie, Ibagué accueillera plus d’un millier d’athlètes dans l’épreuve panaméricaine de patinage.