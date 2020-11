Les manifestants crient aujourd’hui des slogans pour et contre la vacance du président péruvien Martín Vizcarra sur la Plaza San Martín de la ville de Lima (Pérou). . / Str

Lima, 9 novembre . .- La décision du Congrès de destituer Martín Vizcarra de la présidence péruvienne a engendré le rejet ferme de plusieurs candidats à la tête de l’Etat aux élections de 2021, qui n’ont pas hésité à le qualifier de “coup de État »et même en soulignant que le pays a une classe politique« pourrie ».

Bien qu’une fois la mesure connue, Vizcarra a annoncé qu’il quitterait immédiatement le chef de l’État, la réaction des candidats a été beaucoup plus dure et a également atteint un secteur de la population, qui a joué dans des cacerolazos et une manifestation qui a même déclenché des affrontements avec le Police au centre-ville de Lima.

Parmi toutes les déclarations, George Forsyth s’est démarqué, jusqu’ici le favori dans les sondages pour remporter les élections présidentielles d’avril prochain, qui n’a pas hésité à dénoncer que son pays a fait face à «un coup d’État déguisé» du Congrès.

LES POLITIQUES À LA RETRAITE

«C’est un coup d’État déguisé. Il faut du calme, mais aussi beaucoup de surveillance citoyenne», a déclaré Forsyth dans un message publié sur son compte officiel sur le réseau social Twitter.

Le candidat, qui a démissionné il y a deux semaines de son poste de maire de la municipalité de Lima de La Victoria pour annoncer sa nomination politique, a fait remarquer que la décision du législateur a provoqué l’indignation de ses compatriotes.

“L’indignation de millions de Péruviens devrait servir à mettre à la retraite des politiciens criminels et à opérer un changement de génération lors des prochaines élections qu’il faudra dire oui ou oui”, a souligné le politicien, âgé de 38 ans.

MOBILISATION CITOYENNE

Une position similaire a été exprimée par la candidate également à la présidentielle Verónika Mendoza, l’un des principaux dirigeants de la gauche péruvienne, qui a appelé les citoyens à se mobiliser pour faire face à la décision du Congrès.

“Il n’y a plus rien à attendre de cette classe politique qui est pourrie. Seuls les citoyens organisés et mobilisés pourront retrouver la démocratie et faire passer la vie et la dignité du peuple en avant”, at-il remarqué.

Dans une vidéo également postée sur Twitter, Mendoza a qualifié la décision du Congrès de “honteuse et scandaleuse” et a déclaré que les législateurs avaient “rempli la bouche en parlant de démocratie et de valeurs alors qu’ils étaient les premiers corrompus et immoraux”.

Mendoza n’a cependant pas souligné que six des huit députés du Front large, le bloc pour lequel il s’était présenté aux élections présidentielles de 2016, avaient voté en faveur de la vacance.

Il a ajouté que désormais “la seule chose qui reste au peuple est de les évacuer tous” et de retrouver la démocratie “pour la mettre au service du peuple” et de s’organiser “pour refonder le Pérou”.

AUTRES CANDIDATS

Les premiers candidats à rejeter la décision du Congrès étaient l’ancien président Ollanta Humala (2011-2016) et le chef du Parti pourpre, Julio Guzmán, qui sont allés manifester à la Plaza San Martín, dans le centre historique de Lima.

“Que ce soit clair: ce n’est pas pour Vizcarra, c’est pour le Pérou”, a posté Guzmán sur Twitter avec une photo dans laquelle il est apparu avec un masque sur la place centrale de la capitale.

“Nous ne voulons plus d’incertitude, nous en avons assez de ce Congrès”, a-t-il dit tout en étant acclamé par des dizaines de ses partisans et affirmant que c’est la situation la plus complexe à laquelle son pays est confronté en ses 200 ans de vie indépendante.

Pour sa part, Humala a déclaré que la mesure du Parlement “n’est pas une bonne nouvelle” et que “le Congrès a pris une mauvaise décision”.

Humala a indiqué que le président du Parlement, Manuel Merino, qui assumera la direction de l’Etat ce mardi, doit veiller “à ce que le calendrier des élections législatives appelées pour avril prochain ne varie pas”.

“Cela a été une très grave erreur pour le pays et la population ne le pardonnera probablement pas”, a-t-il fait remarquer.

GOUVERNEURS RÉGIONAUX

La position des autorités de l’intérieur du Pérou a été exprimée par Mesías Guevara, gouverneur de la région septentrionale de Cajamarca, qui s’est dit << mortifié et indigné >> et a assuré que certains gouverneurs envisageaient de ne pas reconnaître Merino comme chef de l’Etat, malgré le fait que Il est membre d’Acción Popular (AP), son propre parti.

“Il y a un grand secteur dans lequel nous n’allons pas reconnaître Manuel Merino comme président de la République”, a-t-il annoncé sur la radio RPP Noticias avant de dire qu’ils ne croient pas que “ce qui s’est passé aujourd’hui est un fait au profit du peuple péruvien”.

Il a fait valoir que les membres du Congrès “ont commis un acte de vengeance honteux non pas contre le président mais contre” la démocratie péruvienne et que “l’impact de cette décision est très négatif pour la gouvernance du pays”.

PROTESTATIONS CITOYENNES

Alors que les dirigeants politiques ont ouvertement rejeté la décision du Congrès, les médias locaux ont rapporté des cacerolazos et des manifestations dans diverses villes du pays, y compris Lima.

Sur l’avenue centrale d’Abancay, quelque deux cents personnes ont tenté de s’approcher du Palais législatif, mais ont été empêchées d’avancer par des policiers, qui ont lancé des cartouches de gaz lacrymogène et utilisé des charrettes à eau.

Peu de temps auparavant, le membre du Congrès Ricardo Burga, qui est le porte-parole parlementaire de l’AP, le même de Merino, a été attaqué par un homme, qui lui a donné un coup de poing au visage en déclarant aux médias alors qu’il quittait le Congrès.

Bien qu’il ait tenté de s’échapper au milieu du tumulte, les agents de sécurité ont réussi à arrêter l’homme et l’ont emmené au poste de police.

INCAPACITÉ MORALE

Le Congrès péruvien a rejeté lundi Vizcarra, avec 105 voix pour, après avoir débattu de la soi-disant «motion de vacance» déposée contre le président en raison d’accusations selon lesquelles il aurait commis des actes de corruption alors qu’il était gouverneur de la province méridionale de Moquegua (2011- 2014).

La résolution parlementaire a déclaré “l’incapacité morale permanente du président”, raison pour laquelle “le régime de succession établi dans la Constitution” sera appliqué, qui sera effectif ce mardi après avoir été communiqué au président.

Puisque Vizcarra n’a pas de vice-président, la présidence péruvienne reviendra désormais au président du Congrès, qui a annoncé qu’il prêterait serment mardi matin.