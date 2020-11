Albreto Fernández, en publicité virtuelle. Rencontre l’isolement à Olivos.

Une antenne syndicale a attrapé quelque chose encore réservé sur l’effet plus large que des politiques officielles restrictives pourraient avoir au milieu des négociations avec le FMI. Le souci avait une base certaine et nouvellement annoncée: le projet de nouvelle mobilité des retraités. Oui une perception ou de bonnes données: l’intention de démanteler progressivement les mesures prévues par décret pour éviter les licenciements, ainsi que l’étude de certaines flexibilités pour sortir progressivement de la crise. La réaction de la CGT, pour la première fois critique – bien que mesurée – depuis la prise de fonction d’Alberto Fernández, a généré un malaise à Olivos et a également déclenché l’idée plus large qui avait ruminé nier le réglage plutôt que l’expliquer.

La quasi-coïncidence entre cette déclaration du syndicat et les objectifs que le ministère du Travail a terminé cette semaine comme ligne politique à court et moyen terme est frappante. C’est la formule qui combine la double indemnité avec l’interdiction de licenciement sans motif. Le gouvernement étudie un départ progressif de cette formule et les patrons syndicaux sont inquiets à propos de cela et de ce qui pourrait suivre.

Le front du travail s’exprime comme dans d’autres domaines contradictions et conflits internes. Le ministre Claudio Moroni a une relation ancienne et solide avec Alberto Fernández, professionnelle et amicale, et la direction de Cegetista montre de bons ponts et des gestes de modération envers le président. Mais le dégoût pour les gestes au moyanisme et pour les “concessions” au kirchnérisme dur pèse lourdement, comme cela s’est produit avec l’acte du 17 octobre. Le chef du portefeuille du travail fait à son tour partie des ministres interrogés par le cercle de Cristina Fernández de Kirchner.

Réunion de la direction de la CGT. Le nouveau système de mobilité des retraités a été remis en question.

C’est peut-être pourquoi, en raison de son statut d’allié avec d’autres références au péronisme traditionnel, la déclaration de la CGT a ajouté une autre raison et un malaise au président. Cependant, le message qui est allé aux chefs syndicaux – de Héctor Daer à Hugo Moyano – est que n’agis pas à la hâte tout en étudiant comment abandonner les mesures imposées par l’aggravation de la crise, dans le cadre de la quarantaine, et ouvrir le jeu pour motoriser la production, avec l’espoir de créer des emplois. Avec un ajout: les négociations pour l’accord de facilités prolongées avec le Fonds.

Le gouvernement a résolu étendre l’interdiction des licenciements et plus tard, il en fera de même avec la double indemnité. Mais dans cette période renouvelée, il cherchera à avancer avec un dispositif de sortie progressive de ces mesures, en tenant compte par exemple des niveaux d’ancienneté dans les emplois et des responsabilités familiales, entre autres points.

Les éléments analysés ne s’arrêteraient pas là et certains d’entre eux sont particulièrement sensibles pour les syndicats. Personne ne songe à une «réforme du travail». Au lieu de cela, il chercherait à un système de plafonnement de la rémunération -Peut-être le problème avec moins de chances- et d’avancer dans la ligne de des modifications spécifiques des conventions collectives pour les adapter aux nouvelles caractéristiques de production. L’exemple récurrent est celui des pétroliers.

Bien sûr, ce ne serait pas une pièce isolée. Le FMI s’adapte partiellement à son époque, même si les types d’accords présentent des caractéristiques durables. Demande de programmes d’installations étendues réformes structurelles, en matière de retraite, de revenu, d’impôts et de travail, parmi les points mis en évidence. Les porte-parole du gouvernement affirment que des mesures de cette ampleur ne seraient pas en discussion, mais accumule des gestes dans ce sens.

On verra comment évoluent les négociations avec les représentants du FMI. Pour l’instant, le cas du système de retraite est significatif. Des sources fiables indiquent que le gouvernement était en fait confronté à un menu restreint: un mécanisme d’ajustement du système de retraite ou la décision d’un gel sévère des vacances de poste dans l’administration publique. Deux postes centraux pour les comptes de l’Etat.

Alberto Fernández avec Máximo Kirchner, Martín Guzmán et Carlos Heller, dans le premier soutien à la taxe sur les grandes fortunes.

De cette façon le projet de mobilité des retraités est encadré. Les questions, de la lumière jaune de la CGT au rejet sévère des défenseurs des retraités, vont du plus petit au plus grand. Le résultat dépendra de la combinaison d’un seul indice des salaires et de l’évolution de la collecte pour le système de retraite, avec un plafond et un décalage, car les mises à jour seront semestrielles.

Le gouvernement soulève en parallèle une issue au dispositif d’urgence résolue au début de la quarantaine. Les annonces ont suivi cette semaine. Il s’agit à proprement parler de la fin de l’IFE – avec le renforcement des autres politiques d’assistance, mais avec un montant global moins élevé – et la réduction de l’ATP, sous un autre format.

Le tableau comprend les premiers essais avec les gouverneurs pour établir un nouveau pacte fiscal ou un consensus. Oui est un autre coup de pinceau qui prend en charge le trait principal: la négociation d’une réduction du déficit de moins de 4,5% notée dans le budget 2021, qui est retourné aux députés pour approbation.

Entre-temps, le président lui-même a décidé d’occuper, comme dans d’autres cas, la première ligne de réponse dans le discours non seulement aux critiques, mais aussi à toute considération qui parle d ‘«ajustement» pour décrire ce qui se passe. Et il considère qu’à proprement parler, il n’y aura pas de négociation mais une approbation de la stratégie officielle.

Selon l’avis officiel et une semaine plus tard que prévu, l’approbation du budget serait un message adressé au FMI. Cependant, l’attente législative a couru jusqu’au débat sur le projet de taxe sur les grandes fortunes. Une source de revenus, promise une seule fois. Et aussi, un geste que le Kirchnerisme considère homologue des mesures restrictives qui ont eu lieu. Une façon étrange et en miroir d’admettre la forme.

J’ai continué à lire:

La CGT et les hommes d’affaires de l’AEA préparent une nouvelle réunion et une déclaration sur la direction de l’Argentine

Cristina Kirchner et Martín Redrado: que signifient les retrouvailles dix ans après le combat