«Je ne l’avais même pas imaginé, c’était une réunion à l’Estancia Chica où la caravane EL Lobo (Gymnastique et Escrime de La Plata) s’est mobilisée et a dû être hors du terrain. Je suis passé par des câbles et je me suis caché dans les bancs. Quand j’ai entendu les gens commencer à chanter, je suis sorti et j’ai vu Diego marcher. Il ne m’encourageait pas à m’approcher, j’avais entendu dire qu’il avait un humour très particulier et ne voulait pas le mettre en colère. J’ai dit “ Diego je t’aime ” et il a levé le pouce et m’a appelé de sa main. J’ai commencé à marcher avec lui, nous avons bavardé, nous avons chanté des chansons, nous avons sauté, je lui ai dit ‘ne faites pas un tel joueur comme ça’, il a ri, il m’a caressé la tête, puis il était aux nouvelles », se souvient-il Eugenia Laprovittola en dialogue avec Télé-exposition à propos de sa première rencontre avec Diego Maradona, il y a un peu plus de deux ans.

Ce que le footballeur de 25 ans qui vit à La Plata n’imaginait pas, c’est que Cette réunion prendrait une autre dimension après la mort de Ten et après qu’un journaliste lui ait envoyé des informations qui ont émis des doutes sur leur identité, Est-elle une fille des Dix?

“Au revoir, je vais voir Diego”, Eugenia a dit à ses parents tous les matins, lorsqu’ils quittaient leur maison pour s’entraîner. C’est qu’après ce jour, ils ont établi une relation amicale: “Je n’arrêtais pas de le voir à l’entraînement, il se souvenait de moi. La première fois que je suis arrivé chez moi, j’ai eu une émotion, personne ne m’a arrêté. Je ne me suis jamais senti mal à l’aise parce qu’il n’imposait pas cette distance idole, tu le sentais comme une personne de plus ».

Lors des discussions, Diego lui donnait des conseils sur la façon de frapper le ballon et il la serrait dans ses bras. Mais ces moments ont été coupés, d’abord avec la quarantaine, puis avec la mort de l’idole. «J’ai été hospitalisé parce que je traversais un mauvais moment de santé et l’une des infirmières m’a dit que« Maradona est morte », J’ai dit non, elle a dit oui. Ma famille ne voulait pas me le dire pour ne pas m’énerver. Quand ils ont changé de chambre pour une autre avec télévision, j’ai demandé à mon père ce qui s’était passé. Le lendemain, ils m’ont déchargé et j’ai voulu aller à la veillée mais le médecin ne m’a pas laissé faire.

Jours plus tard, Au milieu du duel qu’elle mène encore pour le départ d’elle, jusqu’alors idole, des journalistes ont commencé à la contacter, lui disant qu’ils disposaient d’informations et de données à travers lesquelles ils pouvaient déduire qu’elle pourrait être la fille de Maradona.

Eugenia a 25 ans et Depuis qu’il a 25 jours, il vit avec sa mère et son père adoptifs, «ils seront toujours mes parents», précise-t-il, et il a un frère aîné. Depuis qu’elle était petite, elle savait qu’elle avait été adoptée, maisou avait des inquiétudes concernant votre identité, jusqu’au moment. “Je n’étais pas curieuse, je suis bien avec mes parents, j’avais supposé que j’étais adoptée, mais je n’ai jamais eu de rancune envers personne », dit la jeune femme.

Elle n’a contacté sa mère biologique que par l’intermédiaire de tiers, car elle ne se sent toujours pas prête à affronter ce moment: “Elle a essayé de me rapprocher mais je ne voulais toujours pas la voir, elle est tout bouleversée et je dois la voir calmement, sans que les moyens soient là, pour voir si elle va me rejoindre ou pas ».

Avec les informations que les journalistes lui ont fournies, qui contenaient des dates, des lieux, des noms et des documents, Eugenia s’est assise pour parler avec ses parents, qui lui ont donné tous les papiers d’adoption, afin qu’elle puisse les vérifier et les donner à son avocat afin qu’elle puisse saisir le tribunal pour intenter une action en filiation. “J’ai dit à mes parents que ce serait toujours eux, mais étant donné la relation que j’avais (avec Diego), je voulais savoir si ce qu’ils me disaient était vrai.”

Ses parents ne connaissaient pas le père biologique d’Eugenia. En ce qui concerne son histoire, ce qu’il sait jusqu’à présent, c’est que Diego et sa mère biologique se seraient rencontrés dans un bar où elle était serveuse et ils étaient ensemble: “À ce moment-là, elle était en couple et quand son partenaire a découvert que ce n’était pas le sien (le bébé), il l’a frappée sur le ventre pour se perdre, pour qu’il ne m’ait pas et dans ce contexte, Quand je suis née, elle avait peur que cette personne me fasse quelque chose, elle a décidé de me donner pour adoption.

Qu’est-ce qui vous fait entendre ça? «Je savais qu’ils l’ont frappée au ventre mais je pensais que c’était mon père biologique, J’ai grandi avec et je n’ai pas de ressentiment, ni de haine ni de ressentiment, cela fait partie de mon histoire », a déclaré la jeune femme qui croit que Maradona n’a jamais su que sa mère biologique attendait son enfant.

Dans sa recherche d’identité, il a assuré que ses parents la soutiennent et elle s’en tient aux valeurs qu’ils lui ont enseignées: «Ils m’ont élevé avec le fait que quoi qu’il arrive, tu dois toujours être la même personneVous êtes au sommet ou au sol, vous devez toujours être le même et ils savent que lorsque cela arrivera, je serai la même personne. Quand ça a commencé, ils ont pris grand soin des médias et des gens, on ne regarde pas la télé, pour ne pas être sur le sujet toute la journée ».

Eugenia sait que le processus judiciaire sera long, “J’ai toute ma vie pour connaître la vérité“Il admit. Les cartes sont déjà tirées mais que ce soit avec un résultat positif ou négatif, elle ne pense pas que son avenir au jour le jour changera beaucoup: «Le désir est de savoir qui je suis, d’où je viens. Au-delà, je m’imagine jouer au foot comme avant, avec ma famille ».

Quant à savoir si vous aimeriez avoir une relation avec Junior, Dalma, Gianinna, Jana ou Dieguito Fernando en cas d’affiliation avéréen, a déclaré: “Je n’ai aucun problème avec aucun d’entre eux ni je ne veux avoir de problème avec aucun d’entre eux, je m’occuperais d’eux s’ils veulent parler.” Si le test ADN ne correspond pas, vous continuerez à rechercher la véritable identité de votre père.

Eugenia a grandi en regardant Diego à la télévision. Le Dix était si présent depuis toujours chez lui, qu’il lui est impossible de déterminer quand il l’a vu pour la première fois, mais au-delà du football, il sauve de nombreux autres moments publics de Pelusa: «Je me souviens beaucoup de La nuit des Dix et ça avait l’air très bien là-bas. Ses parents sont allés et il a partagé beaucoup de choses avec ses parents. Je me souviens aussi des matchs-bénéfice avec Messi et de son rôle d’entraîneur de l’équipe nationale ».

Ce qui vous manquera le plus: «Les câlins, il faisait beaucoup de câlins. Le football parle aussi, C’est lui qui m’a le plus connu et compris, m’a donné des conseils, me lever et dire à ma famille «je vais voir Diego» ».

“Je ne pouvais pas m’arrêter et tout traiter, je pleure juste la mort, c’était proche et maintenant j’ai l’impression de pleurer devant tout le monde”, La jeune footballeuse a fermé ses portes en attendant la fin du salon judiciaire pour continuer son chemin à la recherche de son identité.

