Diego et le pape François, ensemble au Vatican

Il n’y a pas de livre ou de documentaire suffisant pour raconter la vie de Diego Armando Maradona. C’est que la star qui a atteint la gloire maximale en devenant championne de la Coupe du monde 1986 au Mexique avec l’équipe nationale a transcendé la barrière du football pour devenir l’une des plus grandes icônes de l’ère moderne.

La renommée mondiale du Dix Cela l’a amené à jouer dans des situations inhabituelles que personne ne peut sûrement ressentir en raison du magnétisme et de l’admiration qu’il génère en Argentine ou dans toute autre partie du globe. Ici, cinq anecdotes inédites et incroyables de la star, qui a eu 60 ans le vendredi 30 octobre.

Sommet des présidents aux funérailles de Fidel Castro

Maradona a maintenu une forte amitié avec Fidel Castro jusqu’à la mort du commandant en 2016

Après le décès du 25 novembre 2016 de Fidel Castro, son frère Raúl, alors président de Cuba, a informé les médias mondiaux que les funérailles auraient lieu à Santiago de Cuba neuf jours plus tard, le 4 décembre. Plusieurs dirigeants d’Amérique latine se sont envolés pour l’île des Caraïbes pour le voir partir.

Évidemment, Maradona il allait être présent au dernier adieu. “Je suis très triste. Un ami est mort, quelqu’un qui m’a beaucoup aidé à Cuba. C’était un excellent conseiller. Fidel était comme un deuxième père pour moi “, avait exprimé Diego de Zagreb, en Croatie, où il accompagnait l’équipe argentine de la Coupe Davis qui allait finalement remporter le titre.

Une fois arrivé à Cimetière de Santa Ifigenia pour accompagner les restes de Fidel, Diego il était regroupé avec des dignitaires étrangers, presque comme s’il n’était qu’un autre leader mondial. «L’une des choses qui m’a le plus impressionné dans tout ce que j’ai vécu avec Diego a été les funérailles de Fidel Castro. Sept présidents d’Amérique latine et Diego étaient assis à une table et discutaient ensemble avec eux. J’ai eu l’occasion d’en être témoin », dit-il. Matias Morla, avocat de Diez, qui a été un témoin fidèle de ce sommet entre les politiciens les plus importants de la région et l’ancien footballeur.

Diego Maradona avec Rocío Oliva et Morla aux funérailles de Fidel Castro (Crédit: AP)

«C’était un moment unique que peu de gens dans le monde ont vécu et je ne pense pas que je le revivrai jamais. Celui d’être avec sept présidents: il y avait Lula da Silva, Dilma Rousseff, Rafael Correa, Evo Morales, Nicolás Maduro, Rafael Ortega, Raúl Castro et Diego … ce sont des choses que vous voyez et que vous ne pouvez pas croire. Ces sept personnes, qui sont celles qui ont géré toute l’Amérique latine. Ce sont des choses que l’on ne peut pas être préparé à vivre et à Maradona, c’est quelque chose qui se répète. Un moment unique et exceptionnel auquel j’ai pu assister grâce à ce génie», Détaille-t-il.

Bien sûr, pour comprendre ces privilèges que seul quelqu’un aime Maradona, vous devez aller un peu plus loin dans l’intimité de Duvet et pas seulement dans sa facette de grand joueur qu’il était. Ceci est expliqué par son avocat: «Diego n’est pas le ballon avec le pied, hein. Diego est aussi le chef, il a eu des conversations avec Fidel Castro au niveau du commandant. Il a eu des conversations avec Chávez à la hauteur. Le contact était régulier car Diego est à la hauteur intellectuelle de toute personne et sans avoir étudié “.

Les nerfs de Gianni Infantino

La première rencontre entre Diego et Infantino à Paris, en 2016

Comprendre le climat avant la première rencontre entre Diego Oui Gianni Infantino le contexte doit être expliqué: un an avant, Joseph blatter avait été suspendu en tant que président de la FIFA À la suite des affaires de corruption qui l’ont impliqué, la plus haute entité qui réglemente le football mondial a dû trouver un nouveau dirigeant. Les élections seraient définies entre deux candidats, d’une part l’italien Infantino, Secrétaire général de l’UEFA et, d’autre part, le prince Ali bin al Hussein, Président de la Fédération jordanienne de football.

Diego, en désaccord avec la FIFA depuis qu’il était joueur, il s’était publiquement exprimé en faveur du Prince et avait mené la campagne électorale jordanienne dans le but de recueillir les voix nécessaires à son arrivée sur le trône. «Diego faisait la tournée, confédération par confédération, pour obtenir des votes. Mais, à la fin, Ali est parti car il ne pouvait plus battre Infantino et lui a donné ses votes “, fait remarquer Morla comme un aperçu de ce qui viendrait ensuite.

Paris, juin 2016. Ayant déjà assumé son nouveau rôle, Infantino était en France pour assister à la Eurocup cela devait y être contesté. C’est ainsi qu’avant le début du concours et profitant de la présence de Maradona en Europe, il a invité le champion du monde 1986 à son hôtel pour le rencontrer.

“C’était incroyable qu’ils puissent se réunir. La question était de savoir s’ils allaient bien ou mal s’entendre parce que Diego avait dit des choses sur Infantino à la télévision, ils s’étaient mutuellement tués publiquement et je pensais que tout allait pourrir. Alors ils me contactent là-bas pour les rencontrer à Paris. Quand nous sommes arrivés dans le hall de l’hôtel, je suis allé voir Infantino, qui m’a demandé si tout allait bien. Infantino était tendu à cause de la façon dont Maradona et Diego pouvaient réagir si vous lui dites de ne pas se battre avec quelqu’un, il va attraper des ananas, vous devez donc le quitter et voir ce qui se passe. Nous sommes entrés dans la chambre d’Infantino et, heureusement, des amis sont sortis. Ils avaient l’air bien pendant un moment, jusqu’à ce que plus tard ils aient leurs différences. L’incroyable était de voir que le président de la FIFA s’inquiétait de la façon dont Maradona allait réagir“, Il finit.

La (seule) photo avec David Beckham à Dubaï

La seule photo que Beckham pourrait prendre avec Maradona

Avant le débarquement à Dorados de Sinaloa en 2018, Maradona a surpris le monde du football en étant annoncé comme président d’honneur de la Dinamo Brest de Biélorussie, un poste particulier pour quelqu’un qui vient de diriger le Al Fujairah de Dubaï et cherche à continuer à servir en tant que DT. Cependant, le Dix Il a accepté le défi et s’est préparé à quitter les Émirats arabes unis pour l’Europe de l’Est.

Bien sûr, comme chaque aventure à côté de Diego, un événement particulier s’est produit avant son arrivée dans le pays soviétique. «Nous étions assis à l’aéroport de Dubaï, avant de nous rendre à Brest, lorsqu’un type est tombé dans une terrible tempête. Quand je vois bien, c’est David Beckham, qui est venu demander à Diego une photo. Nous l’avons enlevé et il était parti. Ecoute, je connais quelques personnalités importantes, mais Beckham est choquant “, l’anecdote commence Morla, comme si c’était quelque chose de quotidien qu’une légende du football comme l’Anglais s’approchait avec l’innocence d’un enfant fanatique pour garder le souvenir de son idole.

Mais la scène a continué: «L’attente a été longue, alors nous sommes allés prendre le petit déjeuner et, pendant que nous mangions, Beckham revient et demande à Diego une autre photo. Là, Diego s’arrête, l’arrête et dit: «Arrête David, ça suffit. Nous en avons déjà enlevé un, c’est tout ‘… J’avais ça, il a coupé Beckham, ha “.

Le jour où il a largué Vladimir Poutine

Maradona posant avec Vladimir Poutine hors protocole lors de l’aperçu du tirage au sort de la Coupe du monde en Russie

L’image a rapidement fait le tour du monde: Fabio Cannavaro, Ronaldo, Samuel Eto’o, Pelé et Maradona, parmi de nombreuses autres légendes, avec Vladimir Poutine lors du tirage précédent du Coupe du monde de Russie 2018.

Une partie de l’histoire est déjà connue et même le dialogue a été pris par des caméras de télévision. Diego s’approche du Président de la Russie et, fidèle à sa forme, briser la glace en demandant une photo. “Tous les garçons sont venus vous voir et ils veulent une photo, mais Ronaldo est tellement timide qu’il m’a dit de venir parler à Poutine”, il a expliqué, traducteur par le biais, au président.

Bien sûr, l’instantané cache deux perles qui sont révélées par Morla: «Par procédure, personne ne peut toucher Poutine. Diego est allé le saisir par le cou pour le prendre en photo. Ils ont tous ri quand ils ont vu cela. Les joueurs avaient peur de lui, ils ne l’ont pas serré dans leurs bras ou quoi que ce soit pour prendre des photos et Diego est allé le saisir ».

Pendant ce temps, l’autre partie de la rencontre avec le magnat russe a eu lieu le même jour mais plus tôt. “La rencontre avec Poutine a été très complexe. Au départ, la visite du palais du Kremlin était organisée avec Diego le matin. Le secrétaire de Poutine et tout son peuple sont venus le chercher dans le hall de l’hôtel où nous logions, alors je suis monté dans la chambre pour le réveiller. Là, il me dit qu’il portait un costume et qu’il n’allait nulle part le matin. Je redescends et ils me disent que ça doit se passer comme ça par protocole. Je remonte à l’étage et il me dit qu’il ne va pas: «tout est très bien avec Poutine, mais laissez-le m’attendre dans l’après-midi. Quand je suis descendu, l’assistant, qui parlait espagnol, m’a dit quelque chose qui était très sérieux pour moi: «Êtes-vous sérieux? Bien sûr, il pensait que c’était une blague: “Êtes-vous sérieusement debout face à Poutine?” Je lui ai dit que je ne le tenais pas debout, mais que j’y allais l’après-midi. «Nous parlons du président Vladimir Poutine au palais du Kremlin», comme pour dire que nous étions fous. Plus tard, ils ont rencontré Poutine et il mourait de rire. Tout s’est bien passé“, Il a décrit.

Le “pardon des genoux” du pape François

Diego et sa rencontre avec le pape François en 2015 Photo: .

En mai 2015, à l’approche des élections du FIFA et face à ce qui serait un nouveau Parti pour la paix (l’un de ses organisateurs était précisément Maradona), Diego il était à Rome avec le prince Ali bin al Hussein, qui a exprimé son souhait de rencontrer le papa Francisco. C’était ainsi, avec le Dix comme intermédiaire, une rencontre a été organisée entre le Jordanien et le Saint Pontife de l’Église catholique. Mais tout ne s’est pas déroulé comme prévu.

«Le prince, par protocole, ne peut pas venir vous chercher. Nous avons donc convenu avec Diego d’aller directement au Vatican et d’y rencontrer Ali et Bergoglio. Qu’est-il arrivé? Que le prince est entré par une porte avec le pape et que nous les attendions dans une autre, dans laquelle il y avait un gars dont la seule fonction était de laisser passer ceux de la liste. Ils disent que moins vous avez de pouvoir, plus vous êtes fier. Eh bien, le gars a dit non à Maradona»décrit l’avocat.

L’impatience de Duvet, ajouté à son agacement de ne pas pouvoir le rencontrer le pape Cela lui a fait décider de monter dans le camion qui les avait emmenés là-bas et de retourner à l’hôtel. «Je lui ai demandé d’attendre, que j’allais parler, mais quand je l’ai regardé, seul Ali était programmé et pas Maradona. Alors nous sommes allés à l’hôtel “, continue.

«Le pape a envoyé un émissaire à l’hôtel pour que Diego se rende à nouveau au Vatican, mais Diego n’a pas voulu y retourner. Un cardinal est venu à 12 heures du soir à l’hôtel Hilton de Rome pour expliquer à Diego que le pape voulait le suivre. Nous sommes donc allés l’autre jour. Francisco l’a reçu et je me souviens qu’il a dit deux phrases qui ont eu un grand impact sur moi. Premièrement, il a dit: «Si je dois vous demander pardon à genoux, je le ferai. Et puis il a lancé: “L’Argentin le plus important du monde est arrivé au Vatican.” De toute évidence, tout allait bien. Il y avait la célèbre photo dans laquelle les deux sont vus se tenant la main. Il ne pouvait pas croire que le Pape lui avait demandé pardon parce qu’ils avaient mal programmé le rendez-vous», Conclut-il.

