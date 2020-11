Vidéo: Gouvernement du Mexique.

Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a réitéré ce jeudi que son administration nettoie la corruption et le trafic d’influence «de haut en bas», ce qui est caractéristique des gouvernements néolibéraux, a-t-il déclaré. Et il a demandé à mettre, lors de sa conférence de presse, la chanson “La casita”, du regretté auteur-compositeur-interprète Óscar Chávez, pour se souvenir de lui, a-t-il expliqué, ironiquement sur la façon dont les fonctionnaires se sont enrichis avec l’argent du Trésor.

«Ils ont vendu des ordinateurs, ils ont vendu des caméras de surveillance, eh bien, les boulangers sont devenus des entrepreneurs Pemex, les laiteries dans les foreurs de puits, les propriétaires d’appareils de forage, les propriétaires des médias également en affaires, les politiciens vendant des médicaments. Plus ça, c’est fini.

C’est le courage qu’ils ont, ça va les dépasser, Ils vont déjà s’adapter aux nouvelles circonstances, et les corrompus sont déjà désapprouvés, fuchi.

Ce n’est pas comme avant. “ Ah, comme il était vivant, comme il était audacieux, comment il a su se faufiler, comment il a prospéré, si je le connaissais vivant dans un appartement dans un logement et maintenant il vit dans un hôtel particulier des Lomas de Chapultepec, s’il est allé à l’école avec moi à l’école primaire, Nous avons étudié ensemble à l’école publique et maintenant il a déjà un appartement même à New York et Miami, et une voiture, une Ferrari, mais l’un a une collection et a son avion, il n’en a que 20, avec 30, 40 gardes du corps et ils apportent tous les voitures blindées, même ceux qui s’en occupent. Donc c’était ça.

Souvenez-vous de la chanson de feu Oscar Chávez, La petite maison il s’appellait. Mettez-le et nous nous en souviendrons “, le président a demandé à son équipe dans la matinée, et la chanson a été entendue au palais national.

López Obrador a appelé tous ceux qui connaissent un acte de corruption à le dénoncer sans crainte.

«Oui et que nous aidons tous, que nous dénonçons tous s’il y a des actes de corruption; et que personne n’ait peur, s’il n’y a pas de représailles. Ce sont les nouvelles conditions, les nouvelles règles », a-t-il dit.

Ce n’est pas la première fois que le président utilise des phrases ou des chansons populaires pour évoquer des problèmes de corruption, il a cité à plusieurs reprises le célèbre chanteur, également décédé, Chico Che.

Lors de sa conférence du 26 octobre, López Obrador a déclaré ne pas s’inquiéter de l’influence que les entreprises du secteur de l’énergie peuvent avoir dans les médias, Il a considéré l’ordre commun que les entreprises qui sont aggravées par leur politique protectionniste sur le terrain, notamment avec Petróleos de México (Pemex) et Commission fédérale de l’électricité (CFE), payer des articles dans les journaux nationaux et internationaux.

“Ils ont des prises et ont de l’influence et peuvent même promouvoir un article dans le New York Times ou El País, ou dans le Wall Street Journal, le Financial Times ou le Reforma et c’est tout”, il a fait référence. Cependant, face à cette possibilité d’influencer l’opinion publique, le président national a déclaré qu’il n’avait pas peur, il a même évoqué le chanteur Francisco José Hernández Mandujano, plus connu sous le nom de Chico Che.

«Maintenant, oui, comme le dirait mon compatriote Chico Che, oh, c’est effrayant, regarde comme je tremble.

Aussi, en juillet, et avant l’extradition d’Espagne, de l’ancien directeur de Pemex, Emilio Lozoya, accusé d’actes présumés de corruption et de pots-de-vin, que la société Odebrecht a soumis à l’approbation de la réforme énergétique en 2013; López Obrador a estimé qu’avec l’arrivée de Lozoya dans le pays, il serait possible de savoir tout ce qui s’est passé et s’est interrogé:

“Qui a approuvé cette réforme? Quels partis? Là je vous laisse la tâche. Comment l’ont-ils approuvée? Pourquoi les votes ont-ils été obtenus?” Comment les votes ont-ils été obtenus? Cela aidera beaucoup à clarifier les choses, car la soi-disant réforme énergétique était une grande tromperie, une grande fraude.

Ils nous ont vendu l’idée, ou alors ils l’ont élevé, que plus de pétrole allait être produit, que les investissements étrangers allaient venir en abondance, que beaucoup d’emplois allaient être créés, que le prix de l’essence et de l’électricité allait baisser, ce qui était la panacée et c’était juste le contraire, ils se sont consacrés au pillage du secteur de l’énergie, détruisant Pemex et la Commission fédérale de l’électricité ».

Le président mexicain s’est interrogé sur l’approbation de cette réforme et a cité le célèbre musicien Chico che.

“Alors, comme le disait mon défunt compatriote, Chico che, qui a soufflé? Qui a soufflé reformita? Qui a soufflé? Donc, cela ne devrait jamais être répété ».

Le 22 octobre, le poète et activiste Javier Sicilia a participé à la dix-septième édition de la rencontre littéraire “Lunes d’octobre”, organisée par l’Instituto Sudcaliforniano de Cultura, avec la conférence “Violence et crise du langage”.

Lors de son discours, il a averti que la violence «C’est répandu dans le monde», mais qu’au Mexique il y a une «terrible» particularité.

De plus, le poète en a profité pour critiquer la manière dont le président mexicain s’exprime.

“L’univers lexical du Mexicain moyen est de 500 à 250 mots, ce que la publicité a réduit davantage … ils vous disent qu’une bonne annonce ne peut pas contenir de mots de plus de quatre syllabes; regardez les publicités, généralement les mots qu’ils utilisent ne dépassent pas quatre syllabes », a-t-il expliqué.

Sicilia a donné l’exemple les conférences du président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, dont il a souligné que «le langage utilisé par le président est très pauvre».

«L’espagnol que notre président utilise, et qu’il utilise dans ses conférences du matin, est très pauvre, très anachronique.plein de contradictions, de disqualifications, de mensonges, de licenciements, de clichés moraux, c’est un peu comme ce qu’un vendeur de détergent utilise, qui nettoie les vêtements et dit que c’est le meilleur », il a déclaré.

López Obrador a répondu à ces observations lors d’une de ses conférences au Palais national et a déclaré qu’il était fier de parler au peuple.

«Maintenant, je dois parler en tant que physicien et utiliser des termes et des concepts farfelus, car si vous ne m’accusez pas que rien d’autre ne parlait au peuple, ce qui me fait grand plaisir, de parler, pas l’espagnol, le castillan comme on l’a dit auparavant, le castillan, parlez au peuple », a déclaré le président mexicain.

