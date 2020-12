“Innocente petite colombe que vous vous laissez berner, parce qu’en ce jour, vous ne devriez faire confiance à personne”, est la phrase mexicaine (Photo: Infobae Archive)

Après avoir célébré les vacances dans une ambiance pleine d’amour, d’union et de fraternité, le calendrier tourne à 180 degrés et célèbre le Jour des Saints Innocents, une célébration qui est commémorée chaque 28 décembre et se caractérise par le fait d’être témoin de diverses blagues.

Des fausses grossesses, en passant par les prêts qui ne reviendront jamais à leur propriétaire, aux mariages inventés, cette journée se pare de la phrase suivante: “Petite colombe innocente que tu te laisse berner, parce qu’en ce jour tu ne devrais faire confiance à personne.”

De même, certains médias et pages Internet Ils décident de se joindre à la célébration et de partager les soi-disant “Fake News”, vous devez donc être au courant et toujours vérifier les différentes sources d’informations.

CONTRASTE À L’ORIGINE

Selon les rapports de l’hebdomadaire spécialisé Desde la Fe, Cette tradition se perpétue chaque 28 décembre car la mémoire de ces enfants tués sur ordre du roi Hérode est honorée, qui ont demandé de tuer tous ceux de moins de deux ans, ceci pour que la prophétie qui désignait Jésus ne se réalise pas. comme le Messie.

Le massacre ordonné par Hérode, remis en question par certains chercheurs, En raison du fait que l’un des historiens les plus connus du 1er siècle, Flavio Josefo, ne l’a jamais documenté, ce n’est pas le seul antécédent que nous ayons du “ Jour des Innocents ”

Pour des raisons historiques, cette célébration a également eu son origine au Moyen Âge, une époque qui combinait la journée avec des traditions païennes connues sous le nom de “La Fiesta de los Locos”, qui s’est tenue entre Noël et le Nouvel An, un événement dans lequel un “Roi des blagues” a été nommé, un personnage qui a fait des blagues au reste de la ville.

Ce fut une “messe” burlesque, dans laquelle il nomma un bouffon-évêque comme celui chargé de la diriger. (Photo: Archives Infobae)

L’hebdomadaire religieux mentionné ci-dessus indique que l’Église «ne condamne pas les plaisanteries, mais demande le respect de tous les enfants qui ont perdu la vie au nom de Jésus».

L’axe du festival, tel que documenté par María Eugenia Góngora, doyenne de la Faculté de philosophie et des sciences humaines de l’Université du Chili, ce fut une «messe» burlesque, dans laquelle il nomma un bouffon-évêque comme chargé de la diriger.

Le festival avait lieu dans l’église, mais parfois toute la ville était associée aux processions et défilés qui suivaient généralement la célébration principale », Góngora a expliqué dans son texte «Omnia Tempus Habent»: La fête médiévale des imbéciles ».

L’histoire raconte que la cérémonie consistait en «des prêtres costumés entrant dans le chœur dansant, sautant et chantant des chants picaresques. Les sous-diacres mangeaient des saucisses, jouaient aux cartes et aux dés sur l’autel; Au lieu d’encens, ils brûlaient les semelles de vieilles chaussures et d’excréments ».

Le Mexique est un pays de visions du monde et de traditions. (Photo: . / José Pazos)

Cette célébration est devenue si populaire qu’elle a parcouru le monde, C’est le cas du Royaume-Uni, un pays où il est d’usage de faire des tours ou des blagues, car les victimes qui tombent sous le charme sont appelées «April Fools Day», c’est-à-dire «April Fools».

En ce qui concerne l’Amérique latine, la Colombie et le Salvador organisent des festivals culturels pleins de couleurs, de nourriture et d’art. Cependant, issus de la pandémie COVID-19, tout indique qu’ils devront être annulés. L’une des célébrations s’appelle le Festival noir et blanc.

