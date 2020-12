Celeste Sibiglia #Interview

L’église était juste en face de sa maison, à Olavarría. Céleste a participé à la chorale, est allée à la messe les samedis et dimanches, a suivi tous les sacrements à la lettre et s’est entretenue avec le prêtre. Elle croyait ce que sa mère répétait aussi à la maison, qu’elle était «absolument catholique, apostolique, romaine» et les gens avec qui elle était lié, qu’elle appartenait à la même communauté religieuse. Non pas qu’elle en savait trop sur l’avortement, mais Celeste en avait assez entendu pour croire que les femmes qui l’ont fait devaient payer pour cela, elles méritaient la punition de Dieu, porter la croix de la culpabilité.

«Je viens de ça, de ne pas comprendre, de ne pas avoir d’informations, d’être absolument innocent, d’être un ‘foulard bleu’ si vous voulez. À ce moment-là, cela m’est arrivé: toute cette honte, tout ce qui devait être caché, ce dont j’étais coupable, j’y ai cru. Donc, J’étais contre l’avortement, même si je l’avais fait», Dit Infobae Celeste Sibiglia, qui a maintenant 45 ans et vit à San Martín.

Sa conviction était que les femmes qui le faisaient méritaient la «punition de Dieu»

«Ce moment» dont vous parlez n’était pas n’importe quel moment: Céleste venait d’avoir 18 ans et avait déjà deux filles, un mariage forcé et un avortement.

Mère adolescente

Sa mère était couturière, son père, cheminot. Son éducation sexuelle, zéro.

“Et à 15 ans je suis tombée enceinte. Imaginez la désinformation que j’ai eue selon laquelle je pensais que les femmes tombaient enceintes lorsqu’elles ont atteint l’orgasme », se souvient Celeste, qui est maintenant professeur de biologie et de sciences naturelles pour les lycéens et spécialisée en éducation sexuelle complète (ESI). «C’était ce que je pensais il y a 30 ans mais ce n’est pas une vieille histoire, ça continue à se produire. Je suis récemment tombé sur une fillette enceinte de 12 ans qui pensait que son ventre grossissait parce qu’elle avait trop mangé “.

Sans éducation sexuelle, elle était enceinte quatre fois avant de sortir de l’adolescence

Quand ils ont appris la grossesse à la maison, ils l’ont forcée à se marier “Parce que c’était une honte.” Le mariage a eu lieu quelques jours après avoir eu 16 ans, alors que le ventre pouvait encore être caché. Avant la naissance de Mayra, Céleste avait déjà dû abandonner l’école secondaire pour devenir mère.

«À 17 ans, je suis de nouveau tombée enceinte. Ma deuxième fille, Marian, est née. Et à 18 ans, je me suis séparé, mais je me suis séparé sans savoir que j’étais à nouveau enceinte ». Celeste était de nouveau enceinte car elle avait le même niveau d’éducation sexuelle qu’avant: zéro.

Aucun professionnel de la santé, par exemple, n’a utilisé l’accouchement pour expliquer comment éviter une autre grossesse. “Au contraire. Ce dont je me souviens, c’est de m’allonger les jambes attachées, de me forcer et l’infirmière me dit: Si vous l’avez aimé … maintenant frappez-le. Cette phrase qui reste comme invisible mais nous sommes nombreux à écouter ».

«C’était un coup après l’autre, c’était un chien battu», se souvient-il.

La troisième grossesse est arrivée à terme. Céleste venait d’avoir 18 ans lorsque son troisième enfant est né. «Mais il est né avec un problème congénital, il n’avait pas de diaphragme, donc ses poumons ne se sont pas dilatés. Il ne pouvait jamais respirer ». Ils l’ont opéré mais il est mort et Céleste a voyagé de la ville de Buenos Aires à Olavarría à l’arrière de l’ambulance, avec le petit cercueil sur ses genoux.

«À la porte du cimetière, le père des filles m’a dit qu’il n’allait plus revoir mes filles et il les a emmenées. J’ai quitté le cimetière et je suis allé au poste de police pour le signaler. Je suis venu comme ça, un coup après l’autre. Battu, c’était un chien battu constamment », poursuit-il. Il a finalement rendu ses filles à lui, mais n’a jamais dépensé d’argent pour les soutenir.

Décider

“Cela fait quelques mois et je Je commence à vouloir reprendre ma vie, chercher du travail. Je voulais terminer le lycée et j’ai commencé à étudier à l’école du soir. Je trouve du travail pour nettoyer une maison et m’occuper de quelques filles, et je rencontre un garçon. Rien de grave, eh bien, quelqu’un que je connaissais. ET après deux mois je suis tombée enceinte“, continue.

Céleste avec Mayra et Marian, ses deux filles, au moment où elle a décidé de se faire avorter

«Une chose… je n’arrivais pas à y croire. La quatrième grossesse en rien. Mais cette fois j’ai dit «non, je ne peux pas l’avoir», «je n’aurai plus de bébés», «non, je peux avoir un autre enfant». Je commençais à peine à travailler, mes filles, imaginez, elles avaient deux et trois ans, nous vivions avec ma mère, elles n’avaient même pas commencé la maternelle. Je suis entré dans le désespoir … ».

Celeste dit que dans aucune des grossesses précédentes, elle n’avait envisagé si elle voulait continuer ou non: elle n’avait rien planifié, désiré ou choisi autre que le fait qu’elle aime visiblement ses filles. Il dit aussi que c’était la première fois qu’il décidait.

«J’avais arrêté d’allaiter, maintenant je pouvais poser le biberon pour que ma mère prenne soin d’eux et se rende au travail pour les soutenir. Le père des filles a brillé par son absence, c’est donc moi qui ai dû déménager. Je ne pouvais pas avoir un autre enfant, je ne voulais pas mieux dire ».

Avec sa famille aujourd’hui

“Le garçon” ne voulait pas continuer la grossesse. et il s’affaira à chercher quelqu’un pour l’interrompre. Il a trouvé un obstétricien de Olavarría qui avait une pièce dans sa maison où il pratiquait. “J’avais terrorise moi, Je ne savais pas ce qu’il allait me faire. J’ai écarté les jambes, il m’a mis quelque chose sur moi et il m’a dit «vas-y». Il ne m’a rien expliqué, il ne m’a pas dit «prends soin de toi», «allonge-toi», «la fièvre peut monter», «tu vas arrêter ça», «tu vas avoir un saignement», rien. Ensuite Je suis allé travailler à la maison où il nettoyait et s’occupait des filles ».

Environ deux heures plus tard, Celeste a cru que le sang qu’elle voyait était dû au fait qu’elle avait commencé à avoir ses règles. Mais le saignement est arrivé à l’expulsion d’un caillot après l’autre, “Et je m’occupe de ces filles, sachant que je ne pouvais pas perdre mon travail et je pensais ‘Je ne peux pas dire ça à ma mère, comment vais-je lui dire ce que j’ai fait?’ Il y avait tellement de sang que Celeste a mis une serviette dans sa culotte et il pensait que «quelque chose ne va pas, je dois aller voir un médecin». Je suis sorti et rien, je suis tombé inconscient dans la rue ».

Dit que l’avortement était la première décision qu’elle a prise

Une voisine est venue la chercher et l’a emmenée à la maison, où se trouvait sa mère, «qui s’en est rendu compte mais nous n’en avons jamais parlé, elle a toujours dit:« Céleste avait un problème gynécologique ». Un ami a dû l’accompagner à l’hôpital en bus, “Je ne me souviens même pas comment je suis arrivé, ma maison était à environ 40 pâtés de maisons de l’hôpital Olavarría.”

Ce que tu sais c’est que Ils ont fait un curetage et elle a été hospitalisée pendant deux jours. Ce dont elle se souvient, c’est qu’un médecin l’a giflée pour la faire revivre en lui demandant «qu’est-ce que tu portais?», «Qu’as-tu fait?», «Où es-tu allé? Aussi sa réponse, qu’elle ne savait pas que l’avortement était illégal et qu’ils auraient pu appeler la police, mais elle a senti que quelque chose n’allait pas et s’est répétée: rien, rien, rien.

«Je me suis déjà réveillé dans le salon. Je me souviens de cette chose à propos du personnel de santé qui me regardait avec méfiance, du genre «cette femme ici va bien parce qu’elle accouche et cette femme a tort parce qu’elle ne voulait pas en avoir». La différence qu’ils m’ont faite était épouvantable ». Celeste a évoqué toute cette histoire il y a quelques semaines, lorsqu’elle a décidé de briser ce silence historique et a écrit ceci sur Facebook:

Coupable

Dans sa communauté, Celeste J’avais appris à vivre avec la culpabilité. «J’étais coupable d’être tombée enceinte très jeune, de me marier. Coupable si les filles n’avaient pas de couches, si elles n’avaient pas de nourriture. Elle n’était pas “ responsable ”, personne n’a parlé de materner avec amour et responsabilité, le mot était «coupable». Sans parler de ceux qui ont avorté. Cependant, quand je suis revenu de l’avortement, au-delà de la honte, du tabou, de la culpabilité que j’avais apprise, ce que j’ai ressenti était la libération ».

Il avait deux filles à soutenir et estimait que la décision était un acte de responsabilité. Cecilia s’est retirée de la communauté religieuse mais n’a pas réussi à se détacher si facilement de certaines croyances: «J’avais senti la libération, que je pouvais vraiment aller de l’avant en étudiant, en travaillant et en élevant mes filles, ce que je voulais faire. Mais je croyais toujours que Dieu allait me punir pour ce que j’avais fait, que j’allais le souffrir d’une manière ou d’une autre, que je devais payer parce que j’étais coupable et que il allait y avoir quelque chose de traumatisant qui allait rester dans ma tête pour la vie “.

“Je pensais qu’il y aurait quelque chose de traumatisant qui allait rester dans ma tête pour la vie.”

Rien de tout cela ne s’est produit: il n’a pas eu de traumatisme, il ne voulait pas se suicider ou avoir le sentiment d’avoir fait partie d’un plan d’extermination nazi, comme l’ont dit certains sénateurs lors des présentations avant la session de demain. Celeste, d’autre part, a terminé ses études secondaires et a commencé à enseigner pour devenir enseignant de biologie et sciences naturelles.

«Les professeurs m’ont ouvert la tête. Oui, totalement, c’était là. J’ai commencé à voir comment la biologie est utilisée comme base pour des problèmes sociaux, car cet adolescent que j’avais été n’était pas seulement un corps physique avec la capacité de gestation. Cela m’a pris du temps, alors seulement j’ai regardé en arrière et repensé à mon histoire. Comment parlez-vous du sujet de la biologie ou de la morale et pas de l’expérience de ceux d’entre nous qui l’ont vécu, avec tout ce qui se passait autour de nous?

Avec Marian, l’une de ses filles, et Rocío, sa belle-fille, dans une marche en faveur de l’avortement légal

Celeste est devenue plus forte en cours de route car, à l’âge adulte, elle est devenue ce que l’on appelle une «mère protectrice» contre les abus sexuels. La partie connue de son histoire en est une autre: c’est la femme qui, avec ses filles, a fait emprisonner son ex-partenaire et son père pour abus sexuels.

Bleu clair il voulait étudier et travailler dans la prévention et il a réussi. En plus d’une carrière dans l’enseignement, elle a obtenu un diplôme en genre, politique et communication, elle est secrétaire du genre et de la diversité de SUTEBA (Union unifiée des travailleurs de l’éducation de Buenos Aires) dans la région de San Martín et Tres de Febrero, et il dispense une formation aux adultes, aux personnes âgées et aux enfants, également dans les zones pauvres.

«Oui, tant étudiants que professionnels, parce que j’ai entendu un enseignant dire aux filles de prendre soin d’elles dans la salle de sport« parce qu’il y a peut-être des serviettes mouillées, du sperme et tomber enceinte ».

Aujourd’hui, il donne également des formations pour les professionnels

Pendant longtemps, d’ailleurs, est un ardent défenseur du droit à un avortement légal, sûr et gratuit. «J’essaye de parler de ce dont on ne parle pas. Parce qu’en réalité, l’essentiel de tout cela est lié au désir, au plaisir de la femme ou de la personne qui est enceinte. Comment pouvez-vous souhaiter? Tu ne peux rien souhaiter d’autre. Poursuivre une grossesse est un obligation parce que vous êtes né avec un utérus et que vous devez accoucher ».

Celeste sent que dans sa transition du “foulard bleu” au “foulard vert” évolué. Je pense qu’il y en a beaucoup hypocrisie parmi ceux qui s’opposent au droit à l’avortement légal, «qui ont sûrement un avortement dans leur vie, comme cela m’est arrivé. J’étais de ce côté et Je connais ce double standard. Et tout comme j’ai évolué, je pense que beaucoup d’autres personnes peuvent faire un pas de plus, écouter, apprendre et se rendre compte que les avortements ont eu lieu, ils se produisent et ils continueront de se produire, le problème est de savoir comment ».

