(Réseaux sociaux)

Ce week-end, les réseaux sociaux ont explosé après plusieurs photos dans lesquelles la chanteuse est apparue Dua Lipa se rafraîchit sur les plages de Tulum, sur la Riviera Maya.

Il semblerait que la chanteuse de 25 ans ait choisi la destination paradisiaque mexicaine pour dire au revoir à 2020 et recevoir 2021. Dans certaines des images qui ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux, elle est vue avec son petit ami, Anwar Hadid. Dans d’autres, il apparaît avec sa sœur Rina avec un groupe de personnes, coincé dans la mer.

(Réseaux sociaux)

Ces photographies ont commencé à être partagées immédiatement, le problème est devenu viral. Et est-ce que les réactions pour les vacances des interprètes de “Ne commencez pas maintenant” ont été partagées. D’une part, ses partisans mexicains qui ont soutenu leur séjour dans le pays et ont commencé à plaisanter en disant qu’ils souhaitaient être sur cette plage des Caraïbes mexicaines:

«Dua Lipa au Mexique, sur la plage de Tulum. Tulum, j’y vais ».

«Ceux qui appellent Dua Lipa une covidi pour avoir été sur la plage de Tulum, si vous vous souvenez qu’elle nous a offert l’album de l’année? Elle peut faire ce qu’elle veut. Période ».

“J’ai hâte d’aller à Tulum pour rencontrer Dua Lipa.”

(Réseaux sociaux)

D’autre part, les commentaires qui Ils ont reproché les actions de l’artiste britannique, soulignant qu’elle est en vacances à Tulum au milieu de la pandémie COVID-19. Et c’est que la croissance des cas et des décès maintiennent une grande partie du territoire mexicain sous des mesures d’urgence strictes.

Les utilisateurs ont affirmé l’ignorance que le chanteur semblait faire de l’enfermement qui est exhorté dans plusieurs pays du monde, dont le Mexique, et Ils ont souligné que sur les photos qu’ils avaient prises de lui, il ne portait même pas de masque.

(Réseaux sociaux)

“Est-ce que Dua Lipa est aussi un covidiot pour des vacances à Tulum pendant la pandémie?”

«Chez quelqu’un, il doit y avoir de la prudence et de la conscience. Apparemment, Dua Lipa n’en fait pas partie, mais le reste d’entre nous devrait le faire. Il y a des gens qui sont toujours sans travail, qui ont perdu leur famille ou qui continuent de se débattre depuis un hôpital. Ne sois pas stupide”.

“Dua Lipa à Tulum est officiellement une covidiote”.

«Je n’ai pas eu de réunions, depuis 1 mois ou plus je n’ai pas vu ma famille. Alors que Dua Lipa et son entourage sont à Tulum où les personnes qui travaillent dans les hôtels n’ont pas de bonnes conditions de logement, le feu épidémiologique va changer sur la Côte d’Azur grâce à ces actions ».

(Réseaux sociaux)

Il est à noter qu’en début d’année, Cancun a battu son record d’occupation des hôtels depuis que la pandémie a frappé le Mexique, après avoir enregistré une occupation de 57% avec plus de 45000 vacanciers désireux de célébrer la nouvelle année, selon le directeur municipal du tourisme, Frank López Reyes.

Et précisément Tulum était l’une des plages mexicaines qui avait l’air assez bondée pendant les vacances de décembre malgré la contingence sanitaire du coronavirus, qui au Mexique a laissé un total de 126 851 décès et 1 443 544 infections accumulées.

Cependant, les grandes célébrations n’ont pas eu lieu, car, malgré le fait que Quintana Roo soit resté à un feu jaune, le gouverneur, Carlos Joaquín González, prolongation des mesures de sécurité sanitaire jusqu’au 15 janvier.

Celles-ci comprenaient l’utilisation obligatoire des masques faciaux, les réunions limitées à 10 personnes et l’annulation de tous les événements sociaux à l’occasion des vacances de Noël, ce qui a conduit les restaurants de la zone hôtelière et du centre-ville à annuler les forfaits dîner de Nouvel An et certains centres d’hébergement à opter pour des forfaits uniquement à emporter.

PLUS SUR CE SUJET:

COVID-19 a éclipsé les célébrations du Nouvel An à Acapulco, Cancun et d’autres centres touristiques du pays

Cauchemar au paradis: radiographie du coup brutal du COVID-19 sur Quintana Roo, joyau du tourisme mexicain

Le coup du coronavirus sur le joyau des Caraïbes mexicaines: le Quintana Roo ne recevra pas de touristes à Pâques