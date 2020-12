Duki est l’un des protagonistes de l’édition virtuelle du Buenos Aires Trap (avec l’aimable autorisation de Buenos Aires Trap)

“Soyez prévenu … action!». Le tuyau résonne dans la Movistar Arena, qui ressemble aujourd’hui à un studio de télévision: tout au long de son «champ», il y a des caméras, des décors et diverses scènes en plus de la principale. C’est là que l’on verra ce jeudi 3 dans la transmission du Piège de Buenos Aires: le festival qui rassemble certains des plus grands noms de la scène qui ont fait trembler les hanches, les classements, les records, les contrats et tout ce qui nous attend.

Pour cette édition 2020, totalement virtuelle et en ligne avec la «nouvelle normalité» actuelle, les protagonistes seront Duki, Nicki Nicole, Bizarrap, Néo Pistea, Allumé Killah, Je combat SSJ, Tiago PZK, Le Joaqui, Rei Oui Taichu.

«Je me sentais très bien dans le spectacle, mais… sans public, ce n’est pas la même chose. Il me manque les gens et l’énergie qu’ils me transmettent », a-t-il avoué Nicki Nicole à Infobae juste après avoir fait un premier passage de son spectacle, dans lequel il a fait le tour de tous les tablados et presque tous les climats qui coexistent dans sa musique. A côté de lui, inséparable, était Tonnerre, qui ne lâchait la main de sa petite amie que lorsqu’elle devait chanter. Avant et après, des câlins, des bisous, des câlins… et une collaboration très particulière: «J’ai toujours pensé que la première fois que j’allais chanter ‘M’dam vous étes belle‘en direct, ça allait être à un spectacle avec des gens. Et bien que ce soit autre chose, c’était quand même incroyable. Vous portez une émission dans votre mémoire et elle est prête, mais la bonne chose à propos du streaming est que vous pouvez la voir autant de fois que vous le souhaitez », a-t-il révélé Nicki sans trop se gâter.

Nicki Nicole (avec l’aimable autorisation de Buenos Aires Trap)

Les murs de graffitis, un miroir rond avec des projecteurs et des crânes autour, un lit moelleux, un fauteuil-trône intervenu et deux personnes au centre de cette pièce imaginaire. Ils sont Duki Oui Orodembow, dj et deuxième voix en direct. Le rappeur quitte la scène et encercle le plateau comme un lion en cage, teste les effets de voix en tirant des ad-libs, tire des blagues. Autour de lui, en plus de la technique et de son équipe, se trouvent sa mère, sa sœur et sa tante pour le contenir et témoigner de ce qu’il s’apprête à faire. Le retour s’installe, revient là où il a sa marque et lève le pouce: il est prêt à partir, enfermé dans un manteau Say No More blanc, intervenu et un T-shirt Metallica. Action! “Bonjour cotto”, Énergique et bouleversant … Comme toujours? Presque: le rebond et le tremblement du chœur populaire manquent. De même, son tueur final a effondré les murs et soulevé une poussière qui, une fois dissipée, a laissé la scène principale en vue. Up, Asan – mieux connu pour son travail de producteur, montrant actuellement sa facette de rappeur – il attendait que le duo attaque avec “Pilules».

Mauro Ezequiel Lombardo J’étais abstinent de cette énergie. Il a dit à ses fans chaque fois qu’il le pouvait, via Instagram: “Je m’ennuie de jouer, ça me manque de les voir.” «J’ai de l’adrénaline, je veux sortir maintenant, tout casser. Je n’ai pas joué depuis mars: j’étais à Vive Latino, le dernier festival au monde. Et depuis ce jour j’ai envie de reprendre. C’est donc une occasion spéciale de marquer le bâton », lui dit-il Duki à Infobae.

Agir pour les caméras ne représente pas un grand défi pour lui, dit-il de le résoudre avec le naturel et le bureau donnés par certaines des émissions télévisées. Il ne pense pas non plus à ce format d’une manière aussi différente que s’il était présenté à un public: «La plupart des gens qui viennent me voir n’ont pas un œil aussi critique, ils ne font pas trop attention si je me trompe. Mais moi, en haut, je compte toutes mes erreurs: Je me rends compte à chaque fois que je ne suis pas arrivé avec l’air, quand j’ai fait une erreur dans les paroles, quand j’ai perdu ma concentration … parce que parfois je perds ma concentration quand je regarde le public. Ou je m’amorce en criant avec le public et je brise ma voix ».

Bizarrap sera également présent à cette édition du festival (Gentileza Buenos Aires Trap)

Activité de quarantaine et avenir immédiat

Tellement de Nicki comme Duki ils ont renouvelé leur catalogue dans les mois les plus étranges de ce 2020. En plus de «M’dam vous étes belle“-Hit du disque Tonnerre-, “Endroit“Y”Mauvaise vie“Étaient les propres singles que la chanteuse a sorti après son album”Souvenirs»(2019). De là, il a extrait la chanson “Prières“Pour le retourner avec des cordes, un ton encore plus paradisiaque et une citation à Fito Páez (“Des souvenirs que je n’effacerai pas / Des personnes que je n’oublierai pas“, Versets indélébiles de”Brillant sur le micro”) Pour couronner sa présentation aux derniers Gardel Awards.

Comment Nicki s’entend-elle avec le port du «gène Rosario»? «J’ai l’impression d’être de Rosario et être né à Rosario est la meilleure chose qui puisse m’arriver, car cela m’a donné un bandeau. Dans les écoles, il y a beaucoup d’informations politiques, alors je suis beaucoup allé marcher pour les droits des élèves. À moi, Rosario m’a beaucoup servi dans ce sens: en réalisant que si je veux quelque chose, je peux l’obtenir et je peux me battre pour cela. Et je pense que ces choses vous vont, elles font partie de nos racines », dit-il.

Et avec le fait d’avoir honoré la plus grande icône musicale de sa ville d’origine? «À Rosario, ils m’ont toujours parlé de la mort de Fito. C’est une icône, c’est de l’histoire et je pense qu’il n’y avait pas de meilleur hommage que ça, surtout pour le faire dans le Gardel. J’aime sa musique, mais la vérité est que ce n’est pas quelque chose qui m’arrive à l’écouter. J’ai eu le plaisir de le rencontrer, de lui parler et de se rendre compte qu’en plus d’être un grand artiste et de faire partie de l’histoire de l’Argentine et de Rosario, c’est une personne très cool. Il m’a parlé alors qu’il aurait pu dire calmement ‘Salut Nicki, tout va bien? A bientôt »(rires). Et ce sont des valeurs que vous avez laissées, vous dites: «C’est fou, c’est gentil que cette personne prenne le temps de me parler» », se souvient-il.

Pour ce qui est à venir, Nicki il dit qu’il aborde la musique en se permettant «de sonner autrement. J’ai décidé de risquer davantage. Avant je ne le permettais pas, par peur de ce qu’ils vont dire, ou parce que j’ai pensé: «Non, peut-être que je ne peux pas atteindre une note dans ce genre de rythme». Par exemple, collaborer avec Tonnerre: L’année dernière je ne l’aurais pas permis car j’aurais dit: “Il est d’un autre costume et je ne peux pas, il ne sortira pas”. Et il a changé d’avis, je l’ai rencontré et nous avons fait une super chanson. Je pense qu’il est là-dedans, à se laisser aller et à être ».

Il a un nouvel album entre les mains, toujours sans date précise, dans lequel il promet “beaucoup de variété et de nombreux artistes avec qui j’ai osé faire de la musique, qui sont d’un costume totalement différent. La clé est là: pour sauter dans ce que vous voulez faire. Et si ça ne sort pas, au moins tu as essayé ».

Neo Pistea et Duki seront des invités sur le plateau de Rei (Autorisation Buenos Aires Trap)

Sans compter les collaborations (de Mauvais lapin à Petite table, depuis Ronny J à Rei) Duki édité le ep “24»Et de nombreux singles dans lesquels il étirait et exposait, autant qu’il le pouvait, autant qu’il le voulait, ses limites créatives. Après un 2019 où il était bien coincé, il est entré dans une recherche dans laquelle il y a des hits (du bruit de “GLACE“Pour zoomer sur votre cœur ouvert”Acapella”) Et pas tellement (les premiers morceaux comme“Eo Eo“Ou”Note spatiale”). Sans aucun doute, le plus gros succès de sa saison a été plus latéral: «Nouilles au Duko», Un cycle YouTube dans lequel il se teste comme intervieweur et dans lequel il a déjà présenté un heads-up avec son ñeri Homer le mérou et une tendre conversation avec sa mère, Sandra Quiroga. Le nom et le lieu, cela vaut la peine de le dire, il a emprunté à l’interview et à l’idée qu’il a soulevée Infobae en juin de cette année.

À peine arrivé de Miami et guéri du coronavirus qu’il a contracté aux États-Unis, Duki est prêt à partir. «Mon équipe me dit que je dois me calmer et ils m’endoctrinent pour faire de la place pour le disque. Je fais un album qui va être sympa, il y a déjà 14 chansons. Il sera sûrement prêt pour mai de l’année prochaine. Bref, peut-être que d’ici la fin de l’année, ils me verront apparaître dans un exploit », dit-il en faisant un clin d’œil.

“Je fais un album qui va être sympa, il y a déjà 14 chansons. Il sera sûrement prêt pour mai de l’année prochaine”, a déclaré Duki (Gentileza Buenos Aires Trap)

Les journées dans le nord ont été productives, travaillant main dans la main avec le producteur Yesan. «Nous nous sommes enfermés dans une maison et nous étions calmes. C’était bien car nous n’avons pas besoin d’aller dans un studio ou de dépendre d’un ingénieur. Au moment où il a peint, on a fait un beat et on a fait le sujet. Nous en avons environ 10. J’ai dit: ‘Nous allons faire un thème par jour, minimum». Je m’entends très bien avec Yesan lors de la composition et de la création, il comprend beaucoup de mon langage familier et peut l’appliquer techniquement. Et c’est un grand objectif, nous l’exploitons au maximum. Il s’agit de la mentalité, de dire: “Je suis là, je dois le casser, je suis venu enregistrer, je dois faire quelques chansons.” Et que le meilleur ou le pire sujet soit abordé, la tête est là. Et tant que nous ne l’avons pas terminé, nous ne nous arrêtons pas », explique-t-il. Duki.

Sur le fait d’avoir souffert du coronavirus et les responsabilités de le communiquer, il dit, aussitôt, que «j’ai toujours peur d’être sérieux car je déconne beaucoup. Alors quand je dois être sérieux, je pense qu’ils me diront: “Qu’est-ce que tu viens faire maintenant?” Ce n’est que maintenant que je commence à comprendre que les gens ne comprennent pas mon personnage dans les réseaux, avec ma façon ironique ou exaltée de parler. Les gens qui me connaissent savent que je suis une personne consciencieuse, avec deux doigts devant. Je comprends plus ou moins comment le monde est géré et la base de tout est le respect. Si 5 millions de personnes me suivent, je dois faire attention à l’image que je donne, surtout en ce moment délicat. J’étais très préoccupé par l’infection. Et maintenant que je l’ai passé, je le comprends: c’est une fatigue insupportable, d’être jeté pendant des jours. Je comprends que les personnes âgées pourraient frapper beaucoup plus fort. Il y a des gens qui ont des maladies ou qui sont plus à risque pour d’autres raisons: j’ai un bronchospasme et j’avais peur qu’il m’attrape de ce côté-là. Heureusement, cela ne m’est pas arrivé. Il faut donc être consciencieux envers les autres: là-bas, ça vous saisit, rien ne vous arrive, vous êtes froid. Mais en deux secondes, vous pouvez infecter quelqu’un à risque. Je viens de nulle part: je n’aime pas flasher la théorie du complot; Je comprends qu’avec cela il va y avoir quelqu’un qui va dire: (imposant une voix solennelle) «Che, l’inflation pendant deux ans était plus élevée parce que nous étions tous enfermés chez nous». Je comprends qu’il y a des gens qui sucent un œuf, mais il faut aussi comprendre qu’il y a des gens qui apprécient vraiment leur vie. Il y a des gens qui travaillent pour leur famille, il y a des gens qui comptent 20 000 personnes qui en dépendent. Alors ayez un peu de respect et d’attention».

