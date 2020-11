Agglomérations sur les plages de Puerto Colombia.

Le président Iván Duque a exhorté jeudi les Colombiens à prendre des mesures extrêmes de soins personnels contre le covid-19 et à agir “Avec un sentiment de solidarité, de conscience collective, de dévouement, pour qu’ensemble nous puissions nous entraider, nous protéger et protéger les autres”.

L’appel a été lancé par le président dans son émission télévisée «Prévention et action» en solidarité avec les pays d’Europe et des États-Unis pour la croissance accélérée ces derniers jours des infections, des hospitalisations et des décès causés par le virus.

«Et comme les experts l’ont dit aujourd’hui, comme l’ont dit l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS), l’une des causes de cette situation a à voir avec le relâchement de la les mesures qui relèvent de la responsabilité individuelle des citoyens », a déclaré Duque.

Face à cette situation, a-t-il indiqué, en Colombie “Notre défi est de pouvoir traverser ce qui reste du mois de novembre et du mois de décembre en évitant les foules”, qui constituent – a-t-il rappelé – l’une des causes de la repousse aux États-Unis et en Europe.

Dans ses recommandations aux Colombiens, il a également évoqué la nécessité de profiter en toute sécurité, et en observant les mesures d’autogestion, du match de football de ce vendredi pour les tours de qualification de la Coupe du monde de football Qatar 2022, entre les équipes de Colombie et d’Uruguay. À Barranquilla.

«Si nous nous détendons en portant le masque, nous nous mettons en danger et mettons les autres en danger. Si nous ne respectons pas la distance physique, si nous ne respectons pas les protocoles de biosécurité et si les agglomérations sont encouragées, les risques d’un deuxième foyer sont imminents », a insisté le chef de l’Etat.

Le président Iván Duque a lancé un nouvel appel pour éviter les agglomérations, sources de risque élevé de repousse, dans le pays vendredi.

Il a également souligné l’évolution de la pandémie dans le pays, dont les chiffres à ce jour indiquent qu’en Colombie 92,1% des personnes infectées se sont rétablies et qu’en plus, les unités de soins intensifs ont doublé.

Cependant, il a averti que «personne ici ne peut baisser la garde. Ici, personne ne peut sentir que nous sommes déjà de l’autre côté, car tant qu’il n’y aura pas de vaccin, de traitement ou de scénario d’immunité collective, nous devons avancer avec notre culture civique, avec notre discipline civique ».

Duque a déclaré que face à une repousse, «nos pays d’Amérique latine n’ont pas la capacité que d’autres pays du monde ont, ni la puissance financière d’autres pays plus développés. Une épidémie grave, comme celle observée en Europe ou dans certaines villes des États-Unis, serait dévastatrice dans de nombreux pays d’Amérique latine.».

Il a expliqué que l’un des objectifs de la campagne “Levez-vous pour Noël” est d’éviter les foules et a insisté sur le fait que les divisions et les controverses devraient être mises de côté afin de faire avancer le pays ensemble.

Le président a insisté sur le fait que le défi de chacun est que “nous agissons avec solidarité, conscience collective, dévouement, pour qu’ensemble nous puissions nous entraider, nous protéger et protéger les autres”.